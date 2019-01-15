Diyaliz hastası üniversite öğrencisinin kitap yazma azmi
Sakarya Hendek ilçesinde yaşayan engelli ve böbrek hastası, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili Edebiyat Bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Murat Sarıoğlu, haftada üç gün diyalize bağlanıyor.
Hasta yatağında ikinci kitabını yazan üniversite öğrencisi, kitabının gelirlerini kendi gibi engelli olan vatandaşlara bağışlayacak.
Sarıoğlu: "Diyalize girdiğimde ve evde kendimce bir şeyler yazıyorum. Yatarken daha çok ilham geliyor ve kitabımı yazıyorum."
Sekiz yıldır diyaliz makinesine bağlanan Murat Sarıoğlu, yazılarını engelli kardeşlerinin ve kendi başından geçenler üzerinden, yaşamış oldukları zorlukları ve içinde bulundukları durumu anlatmak için yazdığını belirtti. İlk kitabının bir şiir kitabı olduğunu belirten Sarıoğlu, üzerinde çalıştığı kitapta kendisi gibi engelli insanların hayatındaki zorluklara değindiğini söylüyor. Yazdığı kitapla engellilerin sesi olmaya çalışan Sarıoğlu: "Bizler de bu toplumun birer ferdiyiz ve mücadelemizi bırakmak istemiyoruz. Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz, bizler hayatla barışık insanlarız. Yazdığım kitabın gelirini de benim gibi engelli kardeşlerimize bağışlayacağım. Kitabın adı da 'Engelli Gencin Kaleminden' olacak." dedi.
Baba Bünyamin Sarıoğlu: "Murat hayatına okumanın sevginin ne olduğunu iyi anlamıştı. Hiçbir zaman sevgisini ve azmini kaybetmedi. Murat şimdi kendisi gibi engelli kardeşleri için bir kitap yazmaya başladı. Bu kitabın bütün gelirini de engelli arkadaşlarına destek olmak için bağışlayacak. Büyük bir azimle yoluna devam ediyor ve ben de bundan gurur duyuyorum."
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