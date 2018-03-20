Dijital edebiyat platformu 'Keşfet' açıldı

British Council'in Türkiye'den ve Birleşik Krallık’tan yazarları yeni bir platformda bir araya getiren Keşfet projesi 16 Mart 2018’de gerçekleşen açılış töreni ile hayata geçti. Hem tanınmış hem de tanınmayan yazarlara eserlerini yeni bir platformda farklı kitlelere dijital olarak ulaştırma imkanı sunan Keşfet’in ilk ayağı altı yazarın kaleme aldığı altı yeni hikayenin hem yazılı hem de sesli olarak okurların beğenisine sunulması ile tamamlanmış oldu.

Türkiye ve Birleşik Krallık’tan yazarlar tek platform altında

Projenin ilk ayağında Türkiye ve Birleşik Krallık’tan dört tanınmış yazar, kendi özgün sesleri ile şekillenen yeni hikayeleri ile Keşfet platformuna katkıda bulundular. Türkiye’den Yekta Kopan ve Seray Şahiner Birleşik Krallık’tan ise Sandra Alland ve Leone Ross’un bu platforma özel yazdıkları çeşitlilik temalı yeni öyküleri www.britishcouncil.org.tr/ discover adresinde yayınlandı.

British Council'in Keşfet projesi doğrultusunda tanınmamış isimlere de seslerini duyurma imkanı sağlamak amacıyla düzenlediği "çeşitlilik" temalı kısa öykü yarışması, Türkiye'den İTEF - İstanbul Edebiyat Festivali ve İngiltere'den Word Factory'nin ortaklığıyla gerçekleştirildi.

Birleşik Krallık’ta yapılan açık çağrıya katılan 82 öykü arasından, Word Factory’yi temsilen Paul McVeigh ve British Council Edebiyat bölümünden Jim Hinks’ten oluşan seçici kurul Nadine Aisha Jassat’ın Jakaranda isimli öyküsünü birinciliğe layık görüldü.

Türkiye’de yapılan açık çağrıya katılan 432 öykü arasından ise ITEF, Yekta Kopan ve Seray Şahiner’den oluşan seçici kurul tarafından, Ayşegül Yazmacı’nın Yasemin isimli öyküsü birinci seçildi. Kazanan öyküler tanınmış yazarların öyküleri ile beraber Keşfet internet sitesinde yerlerini aldı.

Edebiyat da dijitalleşiyor, sanata ulaşım kolaylaşıyor

Keşfet ile British Council’ın, farklı kültürlere ve sanata ulaşımı kolaylaştırmayı hedefleyen bir projesi daha hayata geçmiş oldu. Sanatı dijital ortama taşıyarak sanatseverlere yeni bir deneyim yaşatmayı hedefleyen British Council, daha önce de ilk dijital sergisini sanat severlerle buluşturmuştu.

Birleşik Krallık’ın kültürel ilişkiler ve eğitim fırsatlarından sorumlu uluslararası kuruluşu olan British Council’ın Türkiye Direktörü Cherry Gough konuyla ilgili “Dijital platformlara olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Geçen sene gerçekleştirdiğimiz NextGen araştırması da Türkiye’de gençlerin yüzde 97’sinin her gün sosyal medyaya zaman ayırdıklarını ortaya koydu. Bu nedenle dijital platformların bizim sanat çalışmalarımızdaki yeri de gittikçe artıyor. Dijital sergi projemizi büyük bir başarı ile hayata geçirdik. Şimdiye kadarki iki sergimiz ile 350.000 ziyaretçiye ulaştık. Keşfet farklı kültürlere ve sanata erişimi kolaylaştıran yepyeni ve heyecan verici bir projemiz, bu sefer konumuz edebiyat” dedi.

Keşfet ziyaretçilerine çeşitlilik teması üzerinde yazılmış yeni öyküleri beğenilerine sunmakla kalmıyor, ziyaretçilerin hikayelere ister yazılı olarak isterlerse yazarlar yada profesyoneller tarafından seslendirilmiş işitsel versiyonlarına ulaşma imkanı sunuyor. Bu sayede hikayeleri okuma imkanı olmayan sanatseverlerinde bu platforma erişebilmelerine imkan sağlanmış oluyor.