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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.10.2018 - 13:40, Son Güncelleme:

Devlet üniversitesinde okuyanlara burs desteği

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Devlet üniversitesinde okuyanlara burs desteği

Nef Vakfı, Türkiye genelinde tüm devlet üniversitelerinde okuyan ve belirlenen kriterlere uygun olan öğrencilerin eğitim hayatlarına, “Yüksek Eğitim Bursu” ile destek oluyor.

Toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamak ve toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak için özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak dokunduğu insanların hayatında fark ve farkındalık yaratmak amacıyla Nef çatısı altında çalışmalarını sürdüren Nef Vakfı, gelen yoğun talep üzerine yeni dönem Yüksek Öğrenim burs başvurularını 20 Ekim tarihine kadar toplamaya devam ediyor.

 

Nef Vakfı, Türkiye genelinde tüm devlet üniversitelerinde okuyan ve belirlenen kriterlere uygun olan öğrencilerin eğitim hayatlarına “Yüksek Eğitim Bursu” ile destek oluyor. Bugüne kadar yaklaşık 35 binden fazla öğrenciye verilen ve kesintisiz şekilde 10 ay devam eden bursların yanı sıra, farklı aktivitelere katılım olanağı sağlayan “Yıldız Çocuk Bursu” sayesinde çocuklar okul hayatlarının yanı sıra sosyal zekalarını da geliştirecek aktivitelerde bulunuyor.

 

Nef Vakfı’nın websitesi, www.nefvakfi.org üzerinden online olarak gerçekleştirilecek başvuruların ilk aşama sonuçları ise 20 Kasım tarihinde açıklanacak.

 

Yüksek Öğrenim Bursu için gerekli kriterler

Burs başvurusu yapabilmek için gerekli olan kriterler ise; T.C. vatandaşı olmak, disiplin cezası ve adli sicil kaydının olmaması, burs süresince eğitime devam ediyor olmak, başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret veya burs almamak, aile aylık gelirinin asgari düzeyde veya altında olması, ara sınıfta okuyan öğrenciler için genel başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 2,0 olması ve bir üst sınıfa geçiş hakkına sahip olmak, ön lisans ve lisans bölümlerinde devlet üniversitesinde örgün eğitime veya özel/vakıf üniversitelerinde yüzde 100 başarı bursu ile eğitime devam ediyor olmak olarak belirlendi.

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