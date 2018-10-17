Devlet üniversitesinde okuyanlara burs desteği
Nef Vakfı, Türkiye genelinde tüm devlet üniversitelerinde okuyan ve belirlenen kriterlere uygun olan öğrencilerin eğitim hayatlarına, “Yüksek Eğitim Bursu” ile destek oluyor.
Toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamak ve toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak için özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak dokunduğu insanların hayatında fark ve farkındalık yaratmak amacıyla Nef çatısı altında çalışmalarını sürdüren Nef Vakfı, gelen yoğun talep üzerine yeni dönem Yüksek Öğrenim burs başvurularını 20 Ekim tarihine kadar toplamaya devam ediyor.
Nef Vakfı, Türkiye genelinde tüm devlet üniversitelerinde okuyan ve belirlenen kriterlere uygun olan öğrencilerin eğitim hayatlarına “Yüksek Eğitim Bursu” ile destek oluyor. Bugüne kadar yaklaşık 35 binden fazla öğrenciye verilen ve kesintisiz şekilde 10 ay devam eden bursların yanı sıra, farklı aktivitelere katılım olanağı sağlayan “Yıldız Çocuk Bursu” sayesinde çocuklar okul hayatlarının yanı sıra sosyal zekalarını da geliştirecek aktivitelerde bulunuyor.
Nef Vakfı’nın websitesi, www.nefvakfi.org üzerinden online olarak gerçekleştirilecek başvuruların ilk aşama sonuçları ise 20 Kasım tarihinde açıklanacak.
Yüksek Öğrenim Bursu için gerekli kriterler
Burs başvurusu yapabilmek için gerekli olan kriterler ise; T.C. vatandaşı olmak, disiplin cezası ve adli sicil kaydının olmaması, burs süresince eğitime devam ediyor olmak, başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret veya burs almamak, aile aylık gelirinin asgari düzeyde veya altında olması, ara sınıfta okuyan öğrenciler için genel başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 2,0 olması ve bir üst sınıfa geçiş hakkına sahip olmak, ön lisans ve lisans bölümlerinde devlet üniversitesinde örgün eğitime veya özel/vakıf üniversitelerinde yüzde 100 başarı bursu ile eğitime devam ediyor olmak olarak belirlendi.
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