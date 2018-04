Deneyim kazanmanın hazzıyla gökyüzüne bak!

9 NİSAN DENEYİM HAFTASI

Hayalindeki deneyim ne? Büyük Kanyon’a gitmek, nehirde rafting yapmak ya da beyaz köpek balıklarının olduğu denize kafesle dalıp yırtıcı bir hayvanın gözlerinin içine doğru bakmak mı? Hadi biraz basitleştirelim, yakınlarda gerçekleşecek Alaçatı Ot Festivali’ne katılmak ya da ilk kez tarihi bir hamamda yıkanmak… Yaşadığınızı hayal ettiğiniz her ne olursa olsun onu yaşamadan ölmeyin. 17 Nisan’a kadar sürecek Deneyim Haftası sizin için de inanılmaz bir fırsat olabilir. Daha küçük düşünüp kile şekil verebilir, seramikle uğraşabilir, ilk kez kendi odanı boyayabilirsin. Çok daha iyi bir teklifimiz daha var, birinin hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olabilirsin. Hayatta bizi tatmin edecek ve yüksek haz alabileceğimiz birçok şey varken hiçbir şey yapmıyor oluşumuz senin de canını sıkıyorsa Deneyim Haftası’nı kaçırma! Zevk almadığın bir hayatı yaşamış sayılmazsın, unutma. Kendi hayatını daha eğlenceli ve ilginç kılmak için tüm enerji senin içinde gizli… Onu bul, ortaya çıkar ve parlat.

10 NİSAN KARDEŞLERİNİZE SIKI SIKI SARILIN

Beşikten mezara kadar uzanan özel bir bağ vardır ki yerine hiçbir şey koyamazsınız. Evet, kardeşlik bağından bahsediyoruz. En yakın arkadaşınız, anneniz, babanız, sevgiliniz, eşiniz bir yana eğer bir kardeşiniz varsa yaşama tutunmak için de bir şansınız her zaman var demektir. Kardeşler Günü, ilk kez kız kardeşini erken yaşta kaybeden bir kadın tarafından kutlanmaya başladı. Bu hüzünlü hikaye bize çok güçlü bir şey hatırlatıyor aslında, elindeki yüce sevgiyi kaybetmeden önce onun değerini bilmek ve bu özel bağı her fırsatta onurlandırmak. Kardeşlik Günü’nde onu mutlu edecek küçük sürprizler bugünü kutlamaya yeter de artar bile. Birlikte bir akşam yemeği, parkta sakin bir yürüyüş, bir sinema filmi ya da belki en güzeli küçük bir tatil kaçamağı… Bu özel bağa sahip olmanın farkındalığıyla birbiriniz için değerli olduğunuzu hissettirecek ve belki sadece size özel bir detay ile kutlamaya değer bir gün daha! Fotoğraflarınızdan oluşacak eğlenceli bir kolaja ne dersiniz? Hayatınızın belli dönemlerinde kızsanız da kırılsanız da o hep orada olmasını isteyeceğiniz insana onu sevdiğinizi belli edin.

14 NİSAN GÖKYÜZÜNE BAKMA VAKTİ!

Siz de zaman zaman hayatı kaçırdığınızı iliklerinize kadar hissediyor musunuz? Okuldu, iş hayatıydı bir koşturmadır gidiyor, değil mi? Basit şeylerin tadını çıkarma duygusunu tekrar hatırlamanın tam vakti... Tüketim kültürüyle birlikte her şeyin paraya mal olarak yapılacağı sanısı, çıktığınız bir tatilde yolda olmanın hazzına kapılıp gitmeniz gerekirken bunu sosyal medyada an be an yayınlama sevdası ve bir şekilde şişirilip duran egolar, egolarımız! Dalai Lama’ya dünyadaki en şaşırtıcı şey sorulduğunda verdiği cevap kadar “basit” bir gerçeklik söz konusu: “İnsan. Çünkü para kazanmak için sağlığını feda ediyor. Sonra sağlığını iyileştirmek için parayı feda eder. Sonra da geleceği hakkında o kadar kaygılıdır ki, şimdiki zamanın tadını çıkarmaz. Sonuç; şu anda ya da gelecekte yaşamadığı, asla ölmeyecek gibi davranması ve yaşamadan ölmesi…” Bir durup, hayatı biraz olsun yavaşlatıp gökyüzüne bakmayı denesek ya bugün. Bir parka gidip bir süre yukarı bakmayı devam edin. Rüzgarı hissedin, diğer etmenlerle havanın an be an nasıl değiştiğini gözlemleyin. Hypatia’yı hatırlayın, Galile’yi, Einstein’ı… İçinde yaşadığımız yeryüzünün ve doğanın bize sunduğu tüm güzelliklerin farkına varın. Bu hem sizi daha iyi hissettirecek hem de hayatınızı biraz daha anlamlı kılacak basit ve etkili bir hareket. Sadece gökyüzüne bakın!