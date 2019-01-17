Dekan paylaştı, üniversite gündemine oturdu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDekan paylaştı, üniversite gündemine oturdu
GeriKampüs Dekan paylaştı, üniversite gündemine oturdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kampüs
17.01.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Dekan paylaştı, üniversite gündemine oturdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dekan paylaştı, üniversite gündemine oturdu

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, yaptığı final sınavının kağıtlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Ayhan'ın bu paylaşımı üniversitenin gündemine oturdu.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, öğrencilerinin sınav kâğıtları ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla üniversitede günün konusu oldu.

Ayhan, yazılı sınav kâğıdının birinci sayfasını tamamlayıp sayfa sonuna,“Hocam bu soru için size zahmet arka sayfaya döner misiniz? Döndüğünüz için teşekkürler” yazan öğrencisinin kağıdını resmi Facebook hesabından, “Sınav kağıdının ön ve arka yüzü; halkla ilişkiler öğrencisi olmak böyle bir şey, sen dolu dolu sınav kağıdı ver ben takla bile atarım. Zahmet ne demek” yorumuyla paylaştı.

Dekan paylaştı, üniversite gündemine oturdu

"Dersi dördüncü kez alıyorum."

Başka bir öğrencisinin final sınavında yazılı kağıdına yazdığı, “Hocam bu dersi 4. kez alıyorum. Vizem 90 ilk defa geçmeye bu kadar yakınım geçersemde inşallah mezun olacağım insafınıza ve kanaatinize ihtiyacım var lütfen yardımcı olursanız, bi garibe sevap işlemiş olursunuz. 45 puan yeterli saygılar…” notu da paylaşan Ayhan paylaşımında şu yorumu yaptı:

“Başka bir öğrencimin finali, gecenin de finali oldu. Kağıdı şöyle böyle 45 ediyordu, ‘-de’ ekini ayrı yazmadığı, ‘bir’ yerine ‘bi’ yazdığı için bütünlemeye gelse mi diye düşündüm bir an, sonra kendimle cebelleştikten sonra ve dört yılda dersimi geçmeye bu kadar yaklaşmışken umutlar yeşermeye devam etsin diye 45 verdim ve o mezun olmaya doğru hamle yaptı sanırım.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle