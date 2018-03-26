Çocuklar üniversiteli oluyor

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Çocuk Üniversitesi 24 Mart 2018 tarihinde açılışı gerçekleştirildi. Çocukları erken yaşta sahip oldukları yeteneklerle tanıştırmayı hedefleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Çocuk Üniversitesi, alanında uzman akademisyenler ve eğitmenler ile aydınlık bir gelecek için atölye eğitimlerine başladı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi bünyesinde açılışını gerçekleştirdiği Çocuk Üniversitesi; özgüvenli, üretici, sorumluluk sahibi, paylaşımcı, öğrenmeye açık ve araştırmacı bireyler yetişmesine katkı sağlayacak.

UZMAN AKADEMİK KADRO

Alanında uzman akademik kadro ile tüm atölye eğitimlerinde ‘dünya standartlarında’ üniversite kalitesinde eğitim imkânı sunan İstanbul Rumeli Çocuk Üniversitesi, bilim ve sanat ile çocukların araştırma bilinçlerini oluşturarak, hayal güçlerini ve duygularını ifade etmelerini sağlayacak.

Çocuk ve gençlerin akademik disiplin ile kişisel gelişimlerinde; sorgulama, araştırma bilinçlerini oluşturarak yeni düşünceler üretmelerine katkı sağlamayı ilke edinen İstanbul Rumeli Çocuk Üniversitesi, akıllı sınıf teknolojileri ile donatılmış derslik imkânları ile çocuklara kaliteli eğitim fırsatı sunuyor.

İstanbul Rumeli Çocuk Üniversitesi, bulunduğu bölgeye de kapsamlı bir eğitim fırsatı sunarak; çocukların hafta sonu eğlenirken kaliteli zaman geçirmelerini sağlama görevini de üstlenmektedir. Atölye eğitimleri 6-11 yaş arasındaki tüm çocuklar için, cumartesi 10.30-14.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

İstanbul Rumeli Çocuk Üniversitesi Atölye Eğitimleri: