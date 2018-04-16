17 NİSAN BLA BLA BLA…

Kimisi kilo aldığınızı söyler, kimisi kilo verdiğinizi… Final zamanı sürekli daha çok çalışmanız gerektiğini söyleyip duran ailenizden, ne yapmanız gerektiğini söyleyip duran arkadaşlarınızdan, yediğinize içtiğinize karışan sevgilinizden gün içerisinde aldığınız eleştirileri şöyle bir düşünün. Aman ne mesele değil mi? Herkes doğru, bir siz yanlışsınız sanki… Bla bla bla! Bugün size yöneltilen tüm eleştirilere kulak tıkama vakti ama bir şartla! Aynı zamanda dün yapmanız gereken şeyleri yarına ertelediğinizi kabullenin. Yarım bıraktığınız projeleri, kırık vaatleri yerine getirmenin tam zamanı. Sürekli erteleyip durduğunuz teziniz üzerinde çalışmak ya da bütün kış oyalanıp bitirmediğiniz kitabı bitirmek gibi… Ya da yeni yılda yapmayı planladıklarınızı artık uygulamaya başlamak gibi! Her sabah yürüyüşe çıkmak, bir spor salonuna yazılmak ya da bir arkadaşınıza karşı ona gerçek fikirlerinizi söylemek gibi… Yapın gitsin yani. Tüm bunları tamamlamanız kendinize olan saygınızı artıracağı gibi sizi bulunduğunuz yerden hep bir adım öteye taşıyacak, unutmayın.

19 NİSAN ÇAK Bİ BEŞLİK!

İlk atışta çöp kutusuna çöp atmak mı? Çak bi’ beşlik! Dersten geçtin mi, aferin, çak bi’ beşlik! Teklif ettin ve “Evet” mi dedi? Çak bi’ beşlik! Gün içerisinde kutlanacak ne kadar çok şey var değil mi? Bu evrensel mükemmellik jestini kullanmak için bir sebep daha! E hadi çak bi’ beşlik! Hayattaki her küçük başarı birazcık olsun kutlanmayı hak eder. İlk kez 1977 yılında Los Angeles Dodgers üyeleri Dusty Baker ve Glenn Burke tarafından kullanılan hareket, kazandıkları bir oyun sonrası onlara bu hareketi yaptırmıştı. Zamanla ve hızla tüm dünyada bir sevinç göstergesi olan “çak bi’ beşlik” günümüzde aynı zamanda yüksek motivasyona ihtiyaç duyulan kansere karşı bir farkındalık çalışması olarak da kullanılabiliyor. Bu yüzden mümkün olan en yüksek sayıdaki beşliyi vererek bugün bu en önemli savaşın farkındalığını da artırabilirsiniz.

20 NİSAN GÖNÜLLÜ MÜSÜN?

Karşındakinden hiçbir şey beklemeden ve hiçbir şekilde kâr elde etmeden en son ne zaman birine yardım ettin? Bugün, dünyayı sonsuza kadar daha iyi bir yer yapmaya çalışan süper kahramanların günü ve sen de onlardan biri olabilirsin. Bir hemşirenin yaralı askerleri koruyarak kendi hayatını riske atabilmesinden tutun da ünlü bir ismin yoksul ülkelere “barış elçiliği” adı altında yardım ziyaretlerine; yolda bir anda önünüzü kesen ve çocuk işçilere karşı farkındalık yaratan yaşıtlarımızdan tutun da bir adamın tek başına tüm sokak hayvanları için insanları örgütleyebilmesine kadar hayatın tam da içinden birçok şekilde birinin hayatına küçük ama etkili bir şekilde dokunabilirsiniz. Hayatın bir noktasında bir an için bile olsa çaresizlik hissetmiş biriyseniz özellikle bu günü, dünyanın büyük bir kısmının unutmuş olduğu ihtiyaçlara yardım etmek için bir fırsat olarak görebilirsiniz. Nerede yaşıyor olursanız olun, etrafınızda ona el uzatmanızı bekleyen birilerini mutlaka göreceksiniz. Sadece çevrenize daha dikkatli bakın ve onlara ihtiyaç duydukları sevgiyi ve şefkati bahşedin. Bir çocuk, ülkesinden çok uzakta genç bir kadın, bir akşam yemeğiyle yüzünde güller açabilecek bir dede… Onlar her yerde ve sadece onları bir an için fark etmemizi bekliyorlar. Gönüllülük Günü’nde kendi farkındalığını artırmakla kalmayıp bu konuda insanları duyarlı olmaya çağırabilir, gündelik rutininde bir değişiklik yapıp birine el uzatabilir ve hatta bu “el verme” halini kendi rutinin haline çevirebilirsin.