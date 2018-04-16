Çak bi’ beşlik!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kampüs
16.04.2018 - 09:35, Son Güncelleme:

Çak bi’ beşlik!

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Çak bi’ beşlik!

88. sayımızın Neşeli Günler sayfası yine pek bi neşeli. Daha iyi hissetmek için küçük bir adım at ve günün sonunda çak bi’ beşlik!

17 NİSAN BLA BLA BLA…

Kimisi kilo aldığınızı söyler, kimisi kilo verdiğinizi… Final zamanı sürekli daha çok çalışmanız gerektiğini söyleyip duran ailenizden, ne yapmanız gerektiğini söyleyip duran arkadaşlarınızdan, yediğinize içtiğinize karışan sevgilinizden gün içerisinde aldığınız eleştirileri şöyle bir düşünün. Aman ne mesele değil mi? Herkes doğru, bir siz yanlışsınız sanki… Bla bla bla! Bugün size yöneltilen tüm eleştirilere kulak tıkama vakti ama bir şartla! Aynı zamanda dün yapmanız gereken şeyleri yarına ertelediğinizi kabullenin. Yarım bıraktığınız projeleri, kırık vaatleri yerine getirmenin tam zamanı. Sürekli erteleyip durduğunuz teziniz üzerinde çalışmak ya da bütün kış oyalanıp bitirmediğiniz kitabı bitirmek gibi… Ya da yeni yılda yapmayı planladıklarınızı artık uygulamaya başlamak gibi! Her sabah yürüyüşe çıkmak, bir spor salonuna yazılmak ya da bir arkadaşınıza karşı ona gerçek fikirlerinizi söylemek gibi… Yapın gitsin yani. Tüm bunları tamamlamanız kendinize olan saygınızı artıracağı gibi sizi bulunduğunuz yerden hep bir adım öteye taşıyacak, unutmayın.

 

19 NİSAN ÇAK Bİ BEŞLİK!

İlk atışta çöp kutusuna çöp atmak mı? Çak bi’ beşlik! Dersten geçtin mi, aferin, çak bi’ beşlik! Teklif ettin ve “Evet” mi dedi? Çak bi’ beşlik! Gün içerisinde kutlanacak ne kadar çok şey var değil mi? Bu evrensel mükemmellik jestini kullanmak için bir sebep daha! E hadi çak bi’ beşlik! Hayattaki her küçük başarı birazcık olsun kutlanmayı hak eder. İlk kez 1977 yılında Los Angeles Dodgers üyeleri Dusty Baker ve Glenn Burke tarafından kullanılan hareket, kazandıkları bir oyun sonrası onlara bu hareketi yaptırmıştı. Zamanla ve hızla tüm dünyada bir sevinç göstergesi olan “çak bi’ beşlik” günümüzde aynı zamanda yüksek motivasyona ihtiyaç duyulan kansere karşı bir farkındalık çalışması olarak da kullanılabiliyor. Bu yüzden mümkün olan en yüksek sayıdaki beşliyi vererek bugün bu en önemli savaşın farkındalığını da artırabilirsiniz.

 

20 NİSAN GÖNÜLLÜ MÜSÜN?

Karşındakinden hiçbir şey beklemeden ve hiçbir şekilde kâr elde etmeden en son ne zaman birine yardım ettin? Bugün, dünyayı sonsuza kadar daha iyi bir yer yapmaya çalışan süper kahramanların günü ve sen de onlardan biri olabilirsin. Bir hemşirenin yaralı askerleri koruyarak kendi hayatını riske atabilmesinden tutun da ünlü bir ismin yoksul ülkelere “barış elçiliği” adı altında yardım ziyaretlerine; yolda bir anda önünüzü kesen ve çocuk işçilere karşı farkındalık yaratan yaşıtlarımızdan tutun da bir adamın tek başına tüm sokak hayvanları için insanları örgütleyebilmesine kadar hayatın tam da içinden birçok şekilde birinin hayatına küçük ama etkili bir şekilde dokunabilirsiniz. Hayatın bir noktasında bir an için bile olsa çaresizlik hissetmiş biriyseniz özellikle bu günü, dünyanın büyük bir kısmının unutmuş olduğu ihtiyaçlara yardım etmek için bir fırsat olarak görebilirsiniz. Nerede yaşıyor olursanız olun, etrafınızda ona el uzatmanızı bekleyen birilerini mutlaka göreceksiniz. Sadece çevrenize daha dikkatli bakın ve onlara ihtiyaç duydukları sevgiyi ve şefkati bahşedin. Bir çocuk, ülkesinden çok uzakta genç bir kadın, bir akşam yemeğiyle yüzünde güller açabilecek bir dede… Onlar her yerde ve sadece onları bir an için fark etmemizi bekliyorlar. Gönüllülük Günü’nde kendi farkındalığını artırmakla kalmayıp bu konuda insanları duyarlı olmaya çağırabilir, gündelik rutininde bir değişiklik yapıp birine el uzatabilir ve hatta bu “el verme” halini kendi rutinin haline çevirebilirsin.

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