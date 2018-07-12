Büyük veri geleceğin mesleklerini belirliyor

Bilgi çağı olarak tanımladığımız 21. yüzyılda iletişim şeklinin, teknolojinin ve yaşam biçimlerinin değişmesi ile iş alanları da değişiyor. Büyük veri kadar bu verilerin kontrolü, doğru analiz edilmesi ve kullanılması da önemli bir konu haline geldi. Büyük veri kavramının giderek yaygınlaşması kuruluşların yapılanmalarını doğrudan etkilerken daha önce karşılaşılmayan bilgi çeşitliliği ve yoğunluk bu alanda yeni meslekleri gündeme getiriyor. Böylelikle büyük veri kavramıyla hayat bulabilecek bir meslek olarak göze çarpan veri bilimciliği yeni nesil mesleklerden biri olarak yerini alıyor.

Veri bilimci, bağlı bulunduğu şirket ya da kuruluşlar için değer yaratmak amacıyla büyük ve çeşitliliğe sahip verileri uçtan uca analiz edip dağınık halde bulunan bu verileri belli bir sistematiğe oturtan kişilerdir. Veri bilimciler, zengin veri kaynaklarını belirleyip, bunları diğer tamamlanmamış veri kaynaklarıyla birleştirir ve elde edilen sonucu düzenlerler. Veri bilimciler, elde edilen analiz sonuçlarını yönetim ile paylaşıp en iyi şekilde aksiyon alınmasını sağlar ve veri odaklı uygulamalar geliştirir. Büyük veriye yönelik araçları iyi kullanabilecek beceri ve zekaya sahip olan bu insanlar en az bu teknolojiler kadar önemlidir.

Veri bilimciler çalıştıkları kurum ve kuruluşların yönetim ve karar alma süreçlerinde de önemli rol oynuyorlar. Kurum ve kuruluşların çalışma alanlarına giren tüm verilerin toplanması, ayıklanması, sınıflandırılması ve kullanılır bir ürün olarak ortaya koyulması; kurum veya kuruluşun performans ve kar artışı üzerinde etkili oluyor. İş hayatına ve veri topladıkları alana ilişkin uzmanlık sahibi olan veri bilimciler, karar alma süreçlerinde, verileri doğru anlama, geleceğe ilişkin tahminlerde bulunma ve en iyi sonuçları verecek eylemleri yerine getirme konusunda yöneticilere ve yönetici birimlere tavsiyeler veriyorlar.

Kutlay Şimşek, veri bilimcilerin yakın gelecekte en önemli meslekler arasında yerini alacağını söylerken birçok şirketin veri bilimcilere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağını belirtiyor. Şimşek ayrıca yapılan bir araştırmayı hatırlatarak, ‘’2018’de ABD’de “derin analitik beceri sahibi çalışanlara” duyulan ihtiyaç 140 ila 190 bin kişiye ulaşabilir. Ayrıca büyük veri analizlerinden yararlanabilecek birikime sahip 1,5 milyon yönetici ve analiste de ihtiyaç olacağı tahmin ediliyor.’’ dedi.

Veri Bilimci Kimdir?

Kutlay Şimşek, ‘’Veri bilimci, ‘big data’ teknolojisiyle birlikte ortaya çıkan geniş çaplı ve karmaşık verilerin incelenmesi, sorunların giderilmesi, sorulara cevap bulunması ihtiyaçlarından sorumlu kişidir. Bilgisayar bilimi ve uygulamaları, modelleme, istatistik, analitik ve matematik konusunda bilgili olması gereken veri bilimci; çalıştığı kuruma önemli ölçüde değer kazandıran bir role sahiptir. Şirketler, algılayabildiğimizden daha hızlı gelişen bu teknolojilerle oluşan dolaşımdaki verileri çözümlemeye çalışırken, problem çözme becerisine sahip veri bilimcilere ihtiyaç duyarlar. Bu görev tanımı itibarıyla; veri bilimcinin hemen her sektörde çalışabileceğini söylemek mümkün.’’ açıklamasında bulundu.

Başarılı Bir Veri Bilimcinin Özellikleri Neler?

Kutlay Şimşek, ‘’Veri bilimcilere baktığımız zaman yoğun olarak; Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformatik, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik ve İstatistik mezunlarının bu işi tercih ettiğini görüyoruz. Ancak, genellikle belli bir bölüm şartı aranmıyor. Önemli olan bu işi ne kadar iyi yapabildiğinizdir. Başarılı bir veri bilimci, inovatif ve fark yaratan bir bakış açısına sahiptir.

Böylece, farklı teknikleri akıllıca kullanarak, şirketlerin sorunlarını çözmek ve rekabette öne çıkmak için işlevsel analizler ortaya koyar.’’ ifadelerini kullandı.

Neden Veri Bilimcilere İhtiyaç Var?

Şirketlerin daha önce karşılaşmadıkları çeşitlilik ve yoğunluktaki bilgiyle boğuştuğuna dikkat çeken Kutlay Şimşek, ‘’Eğer şirketiniz bir şekilde veri depoluyorsa, "büyük veri" problemi eninde sonunda sizin için de geçerli. Eğer şirketler yetenek eksikliğinden dolayı bu trendin ilk günlerine dahil olmazlarsa, rakipleri ve kanal ortakları neredeyse mutlak avantaj elde ederken, onlardan geri kalmayı göze almak zorunda. Büyük veriyi şu an oluşan ve zirveye ulaşan destansı bir dalga olarak düşünün. Eğer yakalamak istiyorsanız, sörf yapabilen insanlara ihtiyacınız var.’’ diye konuştu.

Hangi Alanlarda İş Yapabiliyorlar?

Veri bilimcilerin günümüzde ve gelecekte geniş bir çalışma alanına sahip olacağını söyleyen Kutlay Şimşek, ‘’İstatistik, ekonomi, matematik ve bilgisayar mühendisliği alanlarında eğitim gören bireyler veri bilimci olarak kendilerini geliştirerek ve bu alanda uzmanlaşarak daha fazla iş olanağına sahip olabiliyor. Bunun yanı sıra analitik düşünme yeteneği gelişmiş, ayrıntıları fark edebilen ve aynı zamanda büyük resmi görebilen, elde ettiği veriler ile eğilimleri gözlemleme yeteneğine sahip, sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri gelişmiş kişiler veri bilimci olarak iş piyasasında yer alabiliyorlar.’’ dedi.