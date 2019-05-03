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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kampüs
03.05.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Burada Kampüslü'ye dijital bir kucak açılıyor: Spektrum Medya

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Burada Kampüslü'ye dijital bir kucak açılıyor: Spektrum Medya

Ülkemizde gençlerin ihtiyaç ve taleplerine uygun bir bakış açısıyla iletişim imkanları sağlayan girişimler oldukça az. Hem eğlenceli hem dinamik hem de yenilikçi bir planı olan sıra dışı bir girişim fikrini hayata geçiren, Spektrum Medya üzerine, kurucuları Berke Üzrek ve Berkan Yenigün ile konuştuk.

Dijital reklam pazarında yeni bir soluk olma iddiasıyla geliyorsunuz. Öncelikle böylesi bir girişime uzanan yolun başlangıç hikayesini dinlemek ve bu yenilik iddiasının temellerini anlamak isteriz.

Son 10 yılda, sosyal medyanın insan yaşamındaki izlerine bakıldığında, sosyal medyanın olmadığı bir dünyanın hayali dahi artık mümkün değil. Spektrum Medya, sosyal medya araçları aracılığıyla bir aplikasyon geliştirdi. Sosyal medya verilerinin analizlerinden yola çıkarak bir senteze giriştik. Ve bu araştırma sonunda, birçok farklı sosyal medya platformunu bir araya toplayan eğlenceli bir oyun tasarladık. Bu yeni fikir bizi oldukça heyecanlandırdı. Açıkçası, milyonlarca kullanıcının günlük sosyal medya aktivitelerini sürdürürken bir oyuna dahil olarak hediye kazanıyor olmaları kesinlikle yeni ve sıra dışı bir fikir. Uzun bir hazırlık sürecinden sonra Spektrum Medya bu alışılmışın dışında aplikasyonu, çok kısa bir süre içerisinde kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor. Birkaç hafta içinde aplikasyonumuzu akıllı telefonlarınıza indirebileceksiniz. Spektrum Medya ailesi olarak heyecanla ve merakla sosyal medya kullanıcıların bu yeni ürünümüzle ilgili fikir ve duygularını merak ediyoruz.

 

Yakında lanse edilecek oyun hakkında da konuşalım. Gamification pazarlama adına oldukça yenilikçi ve ilgi çekici bir başlık. İşlevsel de. Sizin lansmanını yapmayı planladığınız projeyi dinleyelim.

Proje hakkında detaylı bilgi önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Ancak merakların tatmini için bir kaç şey söyleyebiliriz. Bu aplikasyon sizin sosyal medya alışkanlıklarınız üzerinden çalışıyor. İlgi duyduğunuz takip ettiğiniz alanları aynen izlemeye devam ederken, buna ilave olarak sizi eğlenceli bir oyuna dahil edeceğiz. Hem iyi vakit geçirmenizi sağlayacağız, hem de tüm kullanıcılarımız bu süreçten kazançlı çıkacaklar. Spektrum Medya çok renkli bir oyun tasarımıyla geliyor.

Yapmanız gereken şey çok basit; aplikasyonu telefonunuza indirin, hızlı davranın ve gözlerinizi dört açın. Şayet geride kalmak istemiyorsanız… Zaman sizi yakalamadan siz zamanı yakalayın. Vaktinizi boşa harcamanıza gönlümüz razı değil. Artık sadece fenomenlerin değil kullanıcının da  kazanacağı bir dönemi başlatmak üzereyiz. Bugüne kadar böyle bir olanak kullanıcının eline verilmedi. Şimdi roller ve kurallar değişiyor. Spektrum Medya, herkesin kazanacağı bir oyunla yeni bir dönem başlatıyor. Bu oyunun kaybedeni yok.

Üniversiteliler bu meselenin neresinde konumlanıyor sizin için, onlara vermeye ve onlardan almayı planladığınız katkılar neler?

Spektrum Medya’nın bünyesinde bir kuluçka merkezi kuruldu. Bizlerle aynı vizyonu paylaşan tüm kardeşlerimize kapımız açık. Yeni fikirler için yatırıma ihtiyaç duyanlara imkan sağlamak ya da projelerini gerçekleştirmede veya geliştirmede çözüm ortağı olmak konusunda destek vermek şirketimizin amaçları arasında. Dijital Medya alanında yenilikçi ve nitelikli fikirler bizler için çok kıymetli. Ülkemizde kaliteli işler çıkartacak ciddi potansiyele sahip birçok üniversiteli arkadaşımız var. Ancak bugüne kadar bu potansiyel kişilerin kendilerini ifade edebilecekleri kurumsal bir atmosferi soluyamadıklarına inanıyoruz. Biz ihtiyaç duyulan ortamı oluşturmaya gayret ediyoruz. Üniversiteli girişimci arkadaşlarımızla yeni projeler geliştirmek adına her türlü işbirliğine hazırız.

Röportaj: Erkmen Özbıçakçı

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