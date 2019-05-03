Burada Kampüslü'ye dijital bir kucak açılıyor: Spektrum Medya

Dijital reklam pazarında yeni bir soluk olma iddiasıyla geliyorsunuz. Öncelikle böylesi bir girişime uzanan yolun başlangıç hikayesini dinlemek ve bu yenilik iddiasının temellerini anlamak isteriz.

Son 10 yılda, sosyal medyanın insan yaşamındaki izlerine bakıldığında, sosyal medyanın olmadığı bir dünyanın hayali dahi artık mümkün değil. Spektrum Medya, sosyal medya araçları aracılığıyla bir aplikasyon geliştirdi. Sosyal medya verilerinin analizlerinden yola çıkarak bir senteze giriştik. Ve bu araştırma sonunda, birçok farklı sosyal medya platformunu bir araya toplayan eğlenceli bir oyun tasarladık. Bu yeni fikir bizi oldukça heyecanlandırdı. Açıkçası, milyonlarca kullanıcının günlük sosyal medya aktivitelerini sürdürürken bir oyuna dahil olarak hediye kazanıyor olmaları kesinlikle yeni ve sıra dışı bir fikir. Uzun bir hazırlık sürecinden sonra Spektrum Medya bu alışılmışın dışında aplikasyonu, çok kısa bir süre içerisinde kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor. Birkaç hafta içinde aplikasyonumuzu akıllı telefonlarınıza indirebileceksiniz. Spektrum Medya ailesi olarak heyecanla ve merakla sosyal medya kullanıcıların bu yeni ürünümüzle ilgili fikir ve duygularını merak ediyoruz.

Yakında lanse edilecek oyun hakkında da konuşalım. Gamification pazarlama adına oldukça yenilikçi ve ilgi çekici bir başlık. İşlevsel de. Sizin lansmanını yapmayı planladığınız projeyi dinleyelim.

Proje hakkında detaylı bilgi önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Ancak merakların tatmini için bir kaç şey söyleyebiliriz. Bu aplikasyon sizin sosyal medya alışkanlıklarınız üzerinden çalışıyor. İlgi duyduğunuz takip ettiğiniz alanları aynen izlemeye devam ederken, buna ilave olarak sizi eğlenceli bir oyuna dahil edeceğiz. Hem iyi vakit geçirmenizi sağlayacağız, hem de tüm kullanıcılarımız bu süreçten kazançlı çıkacaklar. Spektrum Medya çok renkli bir oyun tasarımıyla geliyor.

Yapmanız gereken şey çok basit; aplikasyonu telefonunuza indirin, hızlı davranın ve gözlerinizi dört açın. Şayet geride kalmak istemiyorsanız… Zaman sizi yakalamadan siz zamanı yakalayın. Vaktinizi boşa harcamanıza gönlümüz razı değil. Artık sadece fenomenlerin değil kullanıcının da kazanacağı bir dönemi başlatmak üzereyiz. Bugüne kadar böyle bir olanak kullanıcının eline verilmedi. Şimdi roller ve kurallar değişiyor. Spektrum Medya, herkesin kazanacağı bir oyunla yeni bir dönem başlatıyor. Bu oyunun kaybedeni yok.

Üniversiteliler bu meselenin neresinde konumlanıyor sizin için, onlara vermeye ve onlardan almayı planladığınız katkılar neler?

Spektrum Medya’nın bünyesinde bir kuluçka merkezi kuruldu. Bizlerle aynı vizyonu paylaşan tüm kardeşlerimize kapımız açık. Yeni fikirler için yatırıma ihtiyaç duyanlara imkan sağlamak ya da projelerini gerçekleştirmede veya geliştirmede çözüm ortağı olmak konusunda destek vermek şirketimizin amaçları arasında. Dijital Medya alanında yenilikçi ve nitelikli fikirler bizler için çok kıymetli. Ülkemizde kaliteli işler çıkartacak ciddi potansiyele sahip birçok üniversiteli arkadaşımız var. Ancak bugüne kadar bu potansiyel kişilerin kendilerini ifade edebilecekleri kurumsal bir atmosferi soluyamadıklarına inanıyoruz. Biz ihtiyaç duyulan ortamı oluşturmaya gayret ediyoruz. Üniversiteli girişimci arkadaşlarımızla yeni projeler geliştirmek adına her türlü işbirliğine hazırız.

Röportaj: Erkmen Özbıçakçı