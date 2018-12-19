Bu sofra sosyalleştiriyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerBu sofra sosyalleştiriyor
GeriKampüs Bu sofra sosyalleştiriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kampüs
19.12.2018 - 13:54, Son Güncelleme:

Bu sofra sosyalleştiriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu sofra sosyalleştiriyor

Yaşar Üniversitesi öğrencisi Batuhan Göbekli ve Yunus Sandıkcı, ekip arkadaşlarıyla birlikte, “Asla yalnız yemek yemeyin” sloganıyla tasarladıkları Bi’tabak isimli girişimlerini, üniversitenin kuluçka merkezi Minerva’da hayata geçirdi.

Genç girişimciler, “Yeni nesil sosyal sofra” olarak tanımladıkları uygulamaları ile birbirini hiç tanımayan insanları aynı sofrada buluşturup tanıştırarak sosyalleşmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisinin desteğiyle Kuluçka Merkezi Minerva’da, daha mezun olmadan kendi projelerini hayata geçirme fırsatı bulan yazılım ve bilgisayar mühendisliği öğrencileri Batuhan Göbekli ve Yunus Sandıkcı, bir yıllık çalışmayla Bi’tabak ismini verdikleri uygulamalarını geliştirdi. 5 kişiye ulaşan Bi’tabak ekibi, teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya uygulamalarının insanları fazlasıyla asosyalleştirdiği düşüncesinden hareketle bu soruna yine teknolojinin imkanlarını kullanarak çözüm bulmak fikriyle harekete geçti.  “Asla yalnız yemek yemeyin” düşüncesini benimsediklerini belirten Bi’Tabak kurucularından Yunus Sandıkcı, “Sosyal medya, gelişen teknolojiler gibi birçok nedenle insanlar giderek yalnızlaştı ve asosyalleşti. Biz de insanların monoton hayatlarına bir yenilik katıp yeni insanlar tanıyarak sosyalleşmesini sağlamak için uygulamamızı geliştirdik” dedi.

Uygulama hakkında bilgi veren Batuhan Göbekli ise “Bi’tabak olarak restoranlarla anlaştık. Restoranlar, menüler belirleyerek üyelerimiz için özel sofralar kuruyor. Kullanıcılarımız, mobil uygulamamızdan bu sofralarda bir yer satın alabiliyor. Birbirini hiç tanımayan insanlar hem yalnız yemek yememiş oluyor hem de aynı sofrada buluşup tanışarak sosyalleşiyor. Bir etkinliğe katıldığınızda, en az üç yeni insanla tanışıp yeni deneyimler ve hayat hikayeleri tanıyacaksınız ve çok eğleneceksiniz. Bunun sonucunda, restoranlar da istediği ürünlerin satışlarını birkaç tuşla arttırabilirken tanıtımlarını kendi yakınında bulunan hedef kitlelerine yapmış oluyor. Anlaşmalı işletmeler ile ücretsiz reklamlar gerçekleştiriyoruz, İşletmeler etkinlik oluşturdukça bulundukları şehirde süresiz reklam ve müşteri elde ediyor. Misafirlerin geri dönüşlerine göre işletmeyi geliştiriyor ve daha iyi bir hale getirme fırsatı da buluyorlar” diye konuştu.

Bu sofra sosyalleştiriyor


Ekiplerinin iki yazılım ve bilgisayar mühendisliği, bir bilgisayar programcılığı, bir grafik tasarım, bir de işletme bölümlerinden okuyan öğrencilerden oluştuğunu ifade eden Yunus Sandıkcı, “Hepimizin ilk profesyonel deneyimi ve ilk projesi. Daha mezun olmadan fikirlerimizi hayata geçirip iş modelimizi oluşturma fırsatı bulduk. Bu süreç başladığında daha önce hiç mobil uygulama ve servis geliştirmemiş veya bu tarz bir girişimde bulunmamıştık. Her geçen gün daha fazla şey öğrendik, bir iş modeli geliştirirken bu iş modelinde oluşabilecek yazılımsal sorunlardan hukuksal bütün sorunlarla baş etmeye başladık ve bu bizim için gerçekten harika bir deneyim oldu, olmaya devam ediyor” dedi.

Uygulamalarının bir buçuk ay gibi kısa bir süre önce hizmete girmesine karşın ilk haftada binin üzerinde indirmeye ulaştığını belirten Batuhan Göbekli, “iOS’ta yeme içme kategorisinde ilk 42’ye girdik. Her geçen gün de daha fazla insana yeni arkadaşlıklar katarken birbirinden leziz lezzetler tadıyor. Şu anda sadece İzmir’de aktif olarak faaliyet gösteren Bi’Tabak’ın hedefi, global pazarda milyonlarca insana sosyal sofra deneyimini yaşatmak. Türkiye’deki öncelikli hedefimiz ise İstanbul pazarına açılıp sonrasında büyük şehirlerde restoran ve kafelerde etkinliklerimizi oluşturmak. Hedefimiz, 18-34 yaşındaki insanların monoton hayatlarına bir yenilik katıp sosyalleşmelerini sağlamak. Yeni bir sosyalleşme kültürü oluşturacağımıza inanıyoruz” diyerek hedeflerini anlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bu sofra sosyalleştiriyor

1000 başarılı Türk gencine uluslararası ödül

Üniversite öğrencilerinden duygulandıran proje

Birleşik Krallık'tan 17 öğrenciye destek