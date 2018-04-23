Bu ritme ayak uydur

23 NİSAN SHAKESPEARE GİBİ KONUŞMA ZAMANI!

Seni bir yaz gününe benzetmek mi, ne gezer?

Çok daha güzelsin sen, çok daha cana yakın.

Taze tomurcukları sert rüzgarlar örseler,

Kısacıktır süresi yeryüzünde bir yazın.

Sone’sinden giriş yaptığımız üzere bugün çok sevgili Shakespeare’i anma vakti… Hem de oldukça tatlı bir bahaneyle. Bir Shakespeare şiiri gördüğünüzde oracıkta onu bir tirat gibi okuyor musunuz siz de? Shakespeare oyunlarının en büyük özelliklerinden biri de o kendine has okuma tarzıdır. Sanki Rönesans Dönemi’nde yaşıyormuşçasına hem de… Peki, Shakespeare’in bunu bilinçli olarak yaptığını söylesek? Yazdığı oyunların daha romantik ve daha etkili olmasını isteyen Shakespeare, yaratmış olduğu bu küçük oyunda “sahne sesi”nin yadsınamaz gücünü kullanıyor aslında. Rönesans Dönemi’nde bu şekilde konuşulduğu falan için değil yani mesele… Bu oyunu sahnede değil de günlük hayatta kullandığınızı düşünün şimdi. Kampüste, evde, sokakta gördüğünüz bir duvar yazısında kendi sahne sesinizle gündelik cümleler kurun ve bu eğlencenin bir parçası olun. Arkadaşlarınızın tepkisi gününüze renk katacak.

26 NİSAN TEŞEKKÜRLER PERŞEMBE!

Perşembe bir “#tbt”den daha fazlasıdır, görebilene… Evde, okulda ve iş hayatında kalbimizi ve ruhumuzu adadığımız çeşitli projeleri düşünelim. Birçoğu uzun vadede bizi öyle aman aman tatmin etmeyen tamamen anlamsız bir çabaya dönüşüyor genellikle, öyle değil mi? Ve neredeyse ödülün bu kadar maddiyata indirgendiği hayatın her alanında gözden kaçırdığımız bir şey var. Sevdiğiniz ya da hiç tanımadığınız birisinin sizi övmesi elbette güzel ve tatmin edici bir eylem ama bunu kendinize yaptığınızda ve başardığınız şeylerin farkında varıp bunlar için şükretmeyi öğrendiğinizde çok daha farklı bir boyuta geçiyorsunuz. Gün içerisinde sizi yoran her şeyin üstesinden gelmek birine bahşettiğiniz küçük bir gülümseme ya da gününüzü güzelleştiren küçük bir teşekkür kadar kolay. Teşekkürler Perşembe Günü için bu durumu fark ederek, olumlu bir değişim yaşamak için güzel bir fırsat diyebiliriz. “Sana ve yaptığın her şeye minnettarım.” diyerek herhangi birinin gününü güzelleştirebileceğiniz gibi olası bir yanlış anlama zincirini de kırıyor olabilirsiniz. Bir taşla iki kuş durumu yani… Bu mazerete ve hatırlatmaya ihtiyaç duyanlar için, Jon Gordon’un eserlerinden ilham alınarak kutlanmaya başlanan Teşekkürler Perşembe Günü pozitif enerjinin yayıldıkça çoğalan etkisine de güzel bir örnek oluşturuyor. Hiçbir şey kaybetmeden ve hiçbir risk almadan birine söyleyeceğiniz övgü dolu herhangi bir sözün size yansıması çok uzun sürmeyecek. Tam da bu nedenle, hemen şimdi, denemeye değer!

29 NİSAN O ZAMAN DANS!

Sizce de kelimenin kendisinde sonsuz bir mutluluk yok mu? Dans, dans, dans! Dünyanın en ritmik kelimesi olabilir bence. Bugün, Uluslararası Dans Günü... İlk kez 1982 yılında kutlanan Uluslararası Dans Günü hem amatörleri hem de profesyonelleri buluşturan ve dünya çapında dans kültürünü tanıtmayı amaçlayan doğası gereği eğlenceli bir gün. İnsanlık tarihi boyunca yeryüzündeki her topluluğun bir parçası olabildiği dans kültürü bir sanat formu olmasının yanı sıra, aynı zamanda bir iletişim yöntemidir de… Bugün, nerede olursanız olun sevdiğiniz bir ritmi açıp sevdiğiniz bir dansı yapmak için tam zamanı! Daha iyisi ise, merak duyduğunuz bir dans türünü belki bir arkadaş grubunuzla keşfetmek olabilir, bizden söylemesi… Omuzlar hareketlenip topuklar da yere vurmaya başladıysa, biz sustuk!

Yazan: Özge Yağmur