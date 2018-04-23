Bu ritme ayak uydur

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kampüs
23.04.2018 - 10:15, Son Güncelleme:

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89. sayımızda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı var, daha ne olsun derken yine de sizin için birbirinden neşeli günler derledik!

 

23 NİSAN SHAKESPEARE GİBİ KONUŞMA ZAMANI!

Seni bir yaz gününe benzetmek mi, ne gezer?

Çok daha güzelsin sen, çok daha cana yakın.

Taze tomurcukları sert rüzgarlar örseler,
Kısacıktır süresi yeryüzünde bir yazın.

Sone’sinden giriş yaptığımız üzere bugün çok sevgili Shakespeare’i anma vakti… Hem de oldukça tatlı bir bahaneyle. Bir Shakespeare şiiri gördüğünüzde oracıkta onu bir tirat gibi okuyor musunuz siz de? Shakespeare oyunlarının en büyük özelliklerinden biri de o kendine has okuma tarzıdır. Sanki Rönesans Dönemi’nde yaşıyormuşçasına hem de… Peki, Shakespeare’in bunu bilinçli olarak yaptığını söylesek? Yazdığı oyunların daha romantik ve daha etkili olmasını isteyen Shakespeare, yaratmış olduğu bu küçük oyunda “sahne sesi”nin yadsınamaz gücünü kullanıyor aslında. Rönesans Dönemi’nde bu şekilde konuşulduğu falan için değil yani mesele… Bu oyunu sahnede değil de günlük hayatta kullandığınızı düşünün şimdi. Kampüste, evde, sokakta gördüğünüz bir duvar yazısında kendi sahne sesinizle gündelik cümleler kurun ve bu eğlencenin bir parçası olun. Arkadaşlarınızın tepkisi gününüze renk katacak.

26 NİSAN TEŞEKKÜRLER PERŞEMBE!

Perşembe bir “#tbt”den daha fazlasıdır, görebilene… Evde, okulda ve iş hayatında kalbimizi ve ruhumuzu adadığımız çeşitli projeleri düşünelim. Birçoğu uzun vadede bizi öyle aman aman tatmin etmeyen tamamen anlamsız bir çabaya dönüşüyor genellikle, öyle değil mi? Ve neredeyse ödülün bu kadar maddiyata indirgendiği hayatın her alanında gözden kaçırdığımız bir şey var. Sevdiğiniz ya da hiç tanımadığınız birisinin sizi övmesi elbette güzel ve tatmin edici bir eylem ama bunu kendinize yaptığınızda ve başardığınız şeylerin farkında varıp bunlar için şükretmeyi öğrendiğinizde çok daha farklı bir boyuta geçiyorsunuz. Gün içerisinde sizi yoran her şeyin üstesinden gelmek birine bahşettiğiniz küçük bir gülümseme ya da gününüzü güzelleştiren küçük bir teşekkür kadar kolay. Teşekkürler Perşembe Günü için bu durumu fark ederek, olumlu bir değişim yaşamak için güzel bir fırsat diyebiliriz. “Sana ve yaptığın her şeye minnettarım.” diyerek herhangi birinin gününü güzelleştirebileceğiniz gibi olası bir yanlış anlama zincirini de kırıyor olabilirsiniz. Bir taşla iki kuş durumu yani… Bu mazerete ve hatırlatmaya ihtiyaç duyanlar için, Jon Gordon’un eserlerinden ilham alınarak kutlanmaya başlanan Teşekkürler Perşembe Günü pozitif enerjinin yayıldıkça çoğalan etkisine de güzel bir örnek oluşturuyor. Hiçbir şey kaybetmeden ve hiçbir risk almadan birine söyleyeceğiniz övgü dolu herhangi bir sözün size yansıması çok uzun sürmeyecek. Tam da bu nedenle, hemen şimdi, denemeye değer!

 

29 NİSAN O ZAMAN DANS!

Sizce de kelimenin kendisinde sonsuz bir mutluluk yok mu? Dans, dans, dans! Dünyanın en ritmik kelimesi olabilir bence. Bugün, Uluslararası Dans Günü... İlk kez 1982 yılında kutlanan Uluslararası Dans Günü hem amatörleri hem de profesyonelleri buluşturan ve dünya çapında dans kültürünü tanıtmayı amaçlayan doğası gereği eğlenceli bir gün. İnsanlık tarihi boyunca yeryüzündeki her topluluğun bir parçası olabildiği dans kültürü bir sanat formu olmasının yanı sıra, aynı zamanda bir iletişim yöntemidir de… Bugün, nerede olursanız olun sevdiğiniz bir ritmi açıp sevdiğiniz bir dansı yapmak için tam zamanı! Daha iyisi ise, merak duyduğunuz bir dans türünü belki bir arkadaş grubunuzla keşfetmek olabilir, bizden söylemesi… Omuzlar hareketlenip topuklar da yere vurmaya başladıysa, biz sustuk!

Yazan: Özge Yağmur

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