Bu festivale sadece gençler girebilir
Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 21 yaş altı gençlerin heyecanla beklediği Benim Festivalim'de Teoman, Edis, Aleyna Tilki, Yok Öyle Kararlı Şeyler ve Ekin Beril ile eğlence doruğa ulaşacak.
İlk yılında 10 bin gencin katılımıyla büyük başarı yakalayan ve gençlerin vazgeçilmez festivalleri arasına giren Türkiye’nin tek 21 yaş altı festivali “Benim Festivalim”, yerli sahnenin sevilen sanatçı ve gruplarından oluşan geniş line-up’ı, eğlenceli, eğitici ve öğretici atölye programları, teknoloji ve spor alanları, ilham verici söyleşileri ve sosyal sorumluluk projeleri ile bu yıl 20 Ekim Cumartesi günü yine gençlere unutulmaz deneyimler yaşatacak.
Sahne sevilen isimlerin
Türk rock müziğinin en başarılı şarkıcı - söz yazarlarından Teoman, An, Çok Çok, Dudak gibi parçaları, muhteşem sahne şovuyla milyonların kalbinde taht kuran Edis ve Cevapsız Çınlama, Sen Olsan Bari, Yalnız Çiçek’le kırılması zor rekorlara imza atarak dünya izlenme listelerine adını yazdıran Aleyna Tilki “Benim Festivalim”de hafızlardan silinmeyecek performanslarıyla eğlenceyi doruklara taşıyacaklar.
Alternatif rock müziğin sempatik mütevazi grubu Yok Öyle Kararlı Şeyler ve internet üzerinden paylaştığı kısa ve etkili cover'larıyla dinlemeye doyamadığımız Ekin Beril festival sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.
Dopdolu içeriğiyle tüm gün aralıksız eğlence
Gençlere yönelik hazırlanan festival akışında gün boyu sürecek eğlenceli etkinlikler arasında yer alan color-up aktivitesi, kay kay alanı, Türkiye'nin ilk ve en büyük inovasyon topluluğu Makers Türkiye ile kodlama ve 3d tasarım atölyesi, sosyal medya fenomeni ve yazar Güray Gürsel, aerobik jimnastiğin Türkiye’deki genç ve başarılı ismi Ayşe Begüm Onbaşı, eğitmen ve doğa bilimci Serdar Kılıç ve eğitici atölyeler gençleri bekliyor.
Türkiye’nin en büyük gençlik festivali olan ve URU organizasyonu ile KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek festivalin biletleri Biletix’te!
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