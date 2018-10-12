Bu festivale sadece gençler girebilir

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kampüs
12.10.2018 - 11:15, Son Güncelleme:

Bu festivale sadece gençler girebilir

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Bu festivale sadece gençler girebilir

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 21 yaş altı gençlerin heyecanla beklediği Benim Festivalim'de Teoman, Edis, Aleyna Tilki, Yok Öyle Kararlı Şeyler ve Ekin Beril ile eğlence doruğa ulaşacak.

İlk yılında 10 bin gencin katılımıyla büyük başarı yakalayan ve gençlerin vazgeçilmez festivalleri arasına giren Türkiye’nin tek 21 yaş altı festivali “Benim Festivalim”, yerli sahnenin sevilen sanatçı ve gruplarından oluşan geniş line-up’ı, eğlenceli, eğitici ve öğretici atölye programları, teknoloji ve spor alanları, ilham verici söyleşileri ve sosyal sorumluluk projeleri ile bu yıl 20 Ekim Cumartesi günü yine gençlere unutulmaz deneyimler yaşatacak.

Sahne sevilen isimlerin

Türk rock müziğinin en başarılı şarkıcı - söz yazarlarından Teoman, An, Çok Çok, Dudak gibi parçaları, muhteşem sahne şovuyla milyonların kalbinde taht kuran Edis ve Cevapsız Çınlama, Sen Olsan Bari, Yalnız Çiçek’le kırılması zor rekorlara imza atarak dünya izlenme listelerine adını yazdıran Aleyna Tilki “Benim Festivalim”de hafızlardan silinmeyecek performanslarıyla eğlenceyi doruklara taşıyacaklar.

Bu festivale sadece gençler girebilir


Alternatif rock müziğin sempatik mütevazi grubu Yok Öyle Kararlı Şeyler ve internet üzerinden paylaştığı kısa ve etkili cover'larıyla dinlemeye doyamadığımız Ekin Beril festival sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. 

Bu festivale sadece gençler girebilir


Dopdolu içeriğiyle tüm gün aralıksız eğlence 

Gençlere yönelik hazırlanan festival akışında gün boyu sürecek eğlenceli etkinlikler arasında yer alan color-up aktivitesi, kay kay alanı, Türkiye'nin ilk ve en büyük inovasyon topluluğu Makers Türkiye ile kodlama ve 3d tasarım atölyesi, sosyal medya fenomeni ve yazar Güray Gürsel, aerobik jimnastiğin Türkiye’deki genç ve başarılı ismi Ayşe Begüm Onbaşı, eğitmen ve doğa bilimci Serdar Kılıç ve eğitici atölyeler gençleri bekliyor. 

Türkiye’nin en büyük gençlik festivali olan ve URU organizasyonu ile KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek festivalin biletleri Biletix’te!

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