Bu atkı diğerlerinden farklı: Geciken tren atkısı
Münih‘te yaşayan Alman bir kadın, bindiği trenlerdeki her gecikmeyi ördüğü atkıdaki renklerle kayda geçirdi.
Birçoğumuz, A'dan B'ye giderken ulaşım kaynaklı geç kalma sıkıntısına hiç de yabancı değiliz. Almanya'nın Münih kentindeki bir kadın, işe gidip gelirken yaşadığı rötarlar esnasında atkı örerek ilginç bir sonuca ulaştı.
40 dakikalık işe gidip gelme süresinde genellikle rötara takılan kadın, istasyonda beklerken boş boş oturmak yerine vaktini iyi bir şekilde kullanmakla kalmadı, ördüğü atkıyla Alman demiryollarının karne notunu da çıkarmış oldu.
Söz konusu atkı, her biri yaşanan gecikmenin uzunluğunu temsil eden üç renkten oluşur. Beş dakika veya daha kısa gecikmeler için koyu gri, beş ila 30 dakika arasındaki gecikmeler için açık pembe ve tek yönden 30 dakikadan fazla bekleme süresi için kırmızı rengin kullanıldığı atkının her satırı bir sıraya tekabül eder, bu nedenle iki sıra örgü bir günlük yolculuğa eşittir.
Kadının kızı gazeteci Sara Weber, annesinin 2018'in tamamında ördüğü 'Bahn-Verspätungsschal’ı (Geciken tren atkısı) bir tweet ile duyurdu.
Meine Mutter ist Pendlerin im Münchner Umland. Und begeisterte Strickerin. 2018 hat sie einen "Bahn-Verspätungsschal" gestrickt. Pro Tag zwei Reihen: Grau bei unter 5 Minuten, rosa bei 5 bis 30 Minuten Verspätung, rot bei Verspätung auf beiden Fahrten oder einmal über 30 Minuten. pic.twitter.com/PpGJiiU8AS— Sara Weber (@sara__weber) 6 Ocak 2019
Deutsche Welle'nin haberine göre, Alman demiryolu şirketi Deutsche Bahn'ın, uzun tren rötarları ve demiryolu arızaları nedeniyle sık sık şikayet edildiği biliniyor. Weber’in ifadesinde de yer aldığı gibi yılın başlarında her şeyin yolunda gittiğini, bol miktarda gri ve pembe renkleri görebiliyoruz. Yıl sonuna kadar durumun daha iyi olacağını umduklarını belirten Weber, aksine en çok rötarın yaz aylarında gerçekleştiğinin altını çiziyor.
Altı rulo yün kullanılarak örülen atkının sadece yarısının gri olması ise dikkatlerden kaçmadı. Bu ilginç atkının hayır işlerinde kullanılmak üzere internette açık artırmaya çıkarıldığını duyuran Weber, şu ana kadar aldığı tekliflerin ise 1000 €’nun üzerinde olduğunu belirtti.
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