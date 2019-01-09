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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.01.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Bu atkı diğerlerinden farklı: Geciken tren atkısı

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Bu atkı diğerlerinden farklı: Geciken tren atkısı

Münih‘te yaşayan Alman bir kadın, bindiği trenlerdeki her gecikmeyi ördüğü atkıdaki renklerle kayda geçirdi.

Birçoğumuz, A'dan B'ye giderken ulaşım kaynaklı geç kalma sıkıntısına hiç de yabancı değiliz. Almanya'nın Münih kentindeki bir kadın, işe gidip gelirken yaşadığı rötarlar esnasında atkı örerek ilginç bir sonuca ulaştı. 

 

40 dakikalık işe gidip gelme süresinde genellikle rötara takılan kadın, istasyonda beklerken boş boş oturmak yerine vaktini iyi bir şekilde kullanmakla kalmadı, ördüğü atkıyla Alman demiryollarının karne notunu da çıkarmış oldu.

 

Söz konusu atkı, her biri yaşanan gecikmenin uzunluğunu temsil eden üç renkten oluşur. Beş dakika veya daha kısa gecikmeler için koyu gri, beş ila 30 dakika arasındaki gecikmeler için açık pembe ve tek yönden 30 dakikadan fazla bekleme süresi için kırmızı rengin kullanıldığı atkının her satırı bir sıraya tekabül eder, bu nedenle iki sıra örgü bir günlük yolculuğa eşittir.

 

Kadının kızı gazeteci Sara Weber, annesinin 2018'in tamamında ördüğü 'Bahn-Verspätungsschal’ı (Geciken tren atkısı) bir tweet ile duyurdu. 

 

 

Deutsche Welle'nin haberine göre, Alman demiryolu şirketi Deutsche Bahn'ın, uzun tren rötarları ve demiryolu arızaları nedeniyle sık sık şikayet edildiği biliniyor. Weber’in ifadesinde de yer aldığı gibi yılın başlarında her şeyin yolunda gittiğini, bol miktarda gri ve pembe renkleri görebiliyoruz. Yıl sonuna kadar durumun daha iyi olacağını umduklarını belirten Weber, aksine en çok rötarın yaz aylarında gerçekleştiğinin altını çiziyor.

Bu atkı diğerlerinden farklı: Geciken tren atkısı


Altı rulo yün kullanılarak örülen atkının sadece yarısının gri olması ise dikkatlerden kaçmadı. Bu ilginç atkının hayır işlerinde kullanılmak üzere internette açık artırmaya çıkarıldığını duyuran Weber, şu ana kadar aldığı tekliflerin ise 1000 €’nun üzerinde olduğunu belirtti.

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