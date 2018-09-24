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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kampüs
24.09.2018 - 13:17, Son Güncelleme:

Boğaziçi Üniversitesi Yönetici MBA Programı 17. mezunlarını verdi

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Boğaziçi Üniversitesi Yönetici MBA Programı 17. mezunlarını verdi

Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA/ Yönetici İşletme Yüksek Lisans Programı 17.kez mezunlarını verdi. 2017-2018 akademik yılı diploma törenine T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Dr. Çetin Ali Dönmez de katılarak mezunlara başarı diledi.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan, İMKB, Takasbank, İMKB Vadeli İşlemler Piyasası başta olmak üzere, önde gelen bir çok finans kuruluşunda yönetici olarak çalışan ve işletme doktorasını Boğaziçi Üniversitesi’nden alan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında; finansın Türkiye için önemine değindi. Türkiye’nin teknik kadrolar kadar Boğaziçi Üniversitesi gibi bir eğitim kurumunda yetkin akademik kadrolardan eğitim almış, gelecek vizyonuna sahip ve finans donanımı olan mezunlara ihtiyacı olduğunu vurguladı. Bakan Yardımcısı Dönmez, Boğaziçi Üniversitesi’nin öğrenci ve mezunlarına kazandırdığı en önemli değerin ise özgüven sahibi olmak ve sorgulamak olduğunu belirtti. Bir sistem içinde çalışırken zaman zaman kurumsal körlük yaşanabileceğini ifade eden Dönmez, böyle zamanlarda dış bakışı kaybetmeden ve her zaman sorgulayarak hareket etmenin gerektiğini belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi Yönetici MBA Programı 17. mezunlarını verdi


Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA Direktörü Prof. Dr. Vedat Akgiray da konuşmasında Boğaziçi kimliğine sahip olmanın çok kıymetli olduğunu ifade etti. Akgiray, teknolojinin dünyayı ve iş yapma biçimlerini radikal biçimde değiştirdiğini vurgulayarak Executive MBA mezunlarının finans alanında teknolojiyi mutlaka yakalamaları gerektiğini hatırlattı.

Törende programdan birincilik derecesiyle mezun olan Mehtap İpek, Aslı Bobat ve Süleyman Verim’e, ikincilik derecesiyle mezun olan Serdar Yerlikaya’ya ve üçüncülük derecesini paylaşan Yener Akı ve Emre Günay’a diplomaları Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Prof. Dr. Zeynep Atay, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, İİBF Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker ve Prof. Dr. Vedat Akgiray tarafından takdim edildi.

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