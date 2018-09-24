Boğaziçi Üniversitesi Yönetici MBA Programı 17. mezunlarını verdi
Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA/ Yönetici İşletme Yüksek Lisans Programı 17.kez mezunlarını verdi. 2017-2018 akademik yılı diploma törenine T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Dr. Çetin Ali Dönmez de katılarak mezunlara başarı diledi.
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan, İMKB, Takasbank, İMKB Vadeli İşlemler Piyasası başta olmak üzere, önde gelen bir çok finans kuruluşunda yönetici olarak çalışan ve işletme doktorasını Boğaziçi Üniversitesi’nden alan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında; finansın Türkiye için önemine değindi. Türkiye’nin teknik kadrolar kadar Boğaziçi Üniversitesi gibi bir eğitim kurumunda yetkin akademik kadrolardan eğitim almış, gelecek vizyonuna sahip ve finans donanımı olan mezunlara ihtiyacı olduğunu vurguladı. Bakan Yardımcısı Dönmez, Boğaziçi Üniversitesi’nin öğrenci ve mezunlarına kazandırdığı en önemli değerin ise özgüven sahibi olmak ve sorgulamak olduğunu belirtti. Bir sistem içinde çalışırken zaman zaman kurumsal körlük yaşanabileceğini ifade eden Dönmez, böyle zamanlarda dış bakışı kaybetmeden ve her zaman sorgulayarak hareket etmenin gerektiğini belirtti.
Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA Direktörü Prof. Dr. Vedat Akgiray da konuşmasında Boğaziçi kimliğine sahip olmanın çok kıymetli olduğunu ifade etti. Akgiray, teknolojinin dünyayı ve iş yapma biçimlerini radikal biçimde değiştirdiğini vurgulayarak Executive MBA mezunlarının finans alanında teknolojiyi mutlaka yakalamaları gerektiğini hatırlattı.
Törende programdan birincilik derecesiyle mezun olan Mehtap İpek, Aslı Bobat ve Süleyman Verim’e, ikincilik derecesiyle mezun olan Serdar Yerlikaya’ya ve üçüncülük derecesini paylaşan Yener Akı ve Emre Günay’a diplomaları Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Prof. Dr. Zeynep Atay, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, İİBF Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker ve Prof. Dr. Vedat Akgiray tarafından takdim edildi.
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