Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu tarafından 10-11 Mart tarihlerinde Garanti Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Spor Zirvesi’nde spor ve sporcuyu ilgilendiren her konu tüm yönleriyle ele alınacak. Sporda başarıya ulaşmak için yapılması gerekenler, ideal sporcu yetiştirme sistemi, Türk sporunun dünyadaki yeri, herkes için eşit ve erişilebilir spor, dürüst sporculuk ve daha birçok spor odaklı pek çok başlık iki gün boyunca zirvede masaya yatırılacak.

NTV Spor Spikeri Nebil Evren moderatörlüğünde gerçekleştirilecek Sporda İstatistik ve Performans Analizi oturumunda, NTVSpor.net Yazarı ve MatchStudy Kurucusu Hasan Gören, beIN Sports Yorumcusu ve Teknik Direktör Önder Özen ile A Spor TV Yorumcusu ve Futbol İstatistikçisi Taner Karaman konuşmacı olarak yer alırken, Doping Krizi ve Mücadele Yolları konusunda, Dopingle Mücadele Komisyonu Genel Koordinatörü Prof. Dr. Rüştü Güner konuşmacı olacak. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Yavuz Kocaömer ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Oyuncusu Murat Emlak da Türkiye’de ve Dünyada Paralimpik Spor konusunu tartışacaklar.

Sporda kadın da konuşulacak

Spor Zirvesi’nde Eski Milli Basketbol Oyuncusu ve GS Kadın Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Nevriye Yılmaz, Avrupa’nın ilk FİFA kokartlı kadın hakemi Doç. Dr. Lale Orta ve Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Koca ise Sporda Cinsiyet ve Kadın Algısı oturumunda sporda kadın konusuna eğilecekler. Sporun İdari Yapısı İçinde Federasyonların Yeri oturumunda Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan ve Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak,spor spikeri Niko Yenibayrak moderatörlüğünde fikirlerini Boğaziçi öğrencileri önünde dile getirecek.

Taraftara dokunan hikayeler paylaşılacak

Taraftara Dokunan Hikayeler oturumunda Beşiktaş Basınla İlişkiler ve Medya Sorumlusu Candaş Tolga Işık, NTV Spor Genel Yayın Yönetmeni Mert Aydın moderatörlüğünde Beşiktaş JK’nin pazarlama stratejisinden bahsedecek. Düşünen Spor oturumunda ise Sokrates Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Caner Eler ve Sokrates Dergisi Editörü İnan Özdemir kapanışı yapacak.