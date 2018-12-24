Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Ödülleri sahiplerini buldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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24.12.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Ödülleri sahiplerini buldu

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Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Ödülleri sahiplerini buldu

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü Compec'in bu yıl 6.’sını düzenlediği “Boğaziçi Bilişim Ödülleri” sahiplerini buldu. 20 Aralık’ta Albert Long Hall'de Tansel Öngel’in sunumuyla gerçekleşen törende 19 ayrı kategoride “Bilişimin En’leri” belirlendi.

15 Kasım - 6 Aralık tarihlerinde 20 günlük halk oylaması süresince kullanılan 130.000’den fazla oyun yanı sıra seçkin jürinin de oylarıyla belirlenen kazananlar, 500’den fazla katılımcının yer aldığı gecede ilham verici konuşmalarıyla ödüllerine kavuştu.

 

Törene şirketlerin üst düzey yöneticileri ve bilişim dünyasının önde gelen isimleri de katıldı. Sunuculuğunu Tansel Öngel’in üstlendiği, BÜMK Klasik Müzik Korosu’nun performansı ile renklenen Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Ödülleri’de bu yıl 19 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Ödül töreni öncesinde gerçekleşen kokteyl, BÜMK Klasik Müzik Korosu dinletisi, birbirinden özel isimler ve daha fazlasıyla 6. Boğaziçi Bilişim Ödülleri çok özel bir geceye ev sahipliği yaptı.

 

20 Aralık’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen törende 19 ayrı kategoride ödül alan markalar ve isimler şöyle sıralandı:

  • En İyi Mobil Haber Uygulaması - Bundle
  • Yılın En İyi Yerli Mobil Uygulaması - Hadi
  • Yılın En İyi E-Ticaret Sitesi - yemeksepeti
  • Yılın En İyi Youtube İçerik Üreticisi - BaBaLa TV
  • Yılın En İyi PC Markası - MSI
  • Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Marka - Türk Hava Yolları
  • Yılın En İyi E-Spor takımı - Bahçeşehir SuperMassive
  • Sosyal Medyayı En Etkin Kullanan Ünlü - Enis Arıkan&Ezgi Mola
  • Yılın En İyi Yayıncısı - UNLOSTV
  • En İyi Telekomünikasyon Şirketi - Turkcell
  • Yılın En İyi İçerik Sitesi - Webtekno
  • Yılın En İyi Eğlence Platformu - Netflix
  • En İyi Teknolojik Girişim - Zeplin
  • En İyi Ekipman Markası - Logitech
  • En İyi Bulut Platformu - Google Cloud
  • En İyi Akıllı Telefon Markası - Samsung
  • En İyi Seyahat Rezervasyon Sitesi - Trivago
  • En İyi Yerli Dijital Oyun - Kafa Topu 2
  • Compec Özel Ödülü - Yarına Umut Ol
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