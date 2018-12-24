Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Ödülleri sahiplerini buldu
Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü Compec'in bu yıl 6.’sını düzenlediği “Boğaziçi Bilişim Ödülleri” sahiplerini buldu. 20 Aralık’ta Albert Long Hall'de Tansel Öngel’in sunumuyla gerçekleşen törende 19 ayrı kategoride “Bilişimin En’leri” belirlendi.
15 Kasım - 6 Aralık tarihlerinde 20 günlük halk oylaması süresince kullanılan 130.000’den fazla oyun yanı sıra seçkin jürinin de oylarıyla belirlenen kazananlar, 500’den fazla katılımcının yer aldığı gecede ilham verici konuşmalarıyla ödüllerine kavuştu.
Törene şirketlerin üst düzey yöneticileri ve bilişim dünyasının önde gelen isimleri de katıldı. Sunuculuğunu Tansel Öngel’in üstlendiği, BÜMK Klasik Müzik Korosu’nun performansı ile renklenen Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Ödülleri’de bu yıl 19 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Ödül töreni öncesinde gerçekleşen kokteyl, BÜMK Klasik Müzik Korosu dinletisi, birbirinden özel isimler ve daha fazlasıyla 6. Boğaziçi Bilişim Ödülleri çok özel bir geceye ev sahipliği yaptı.
20 Aralık’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen törende 19 ayrı kategoride ödül alan markalar ve isimler şöyle sıralandı:
- En İyi Mobil Haber Uygulaması - Bundle
- Yılın En İyi Yerli Mobil Uygulaması - Hadi
- Yılın En İyi E-Ticaret Sitesi - yemeksepeti
- Yılın En İyi Youtube İçerik Üreticisi - BaBaLa TV
- Yılın En İyi PC Markası - MSI
- Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Marka - Türk Hava Yolları
- Yılın En İyi E-Spor takımı - Bahçeşehir SuperMassive
- Sosyal Medyayı En Etkin Kullanan Ünlü - Enis Arıkan&Ezgi Mola
- Yılın En İyi Yayıncısı - UNLOSTV
- En İyi Telekomünikasyon Şirketi - Turkcell
- Yılın En İyi İçerik Sitesi - Webtekno
- Yılın En İyi Eğlence Platformu - Netflix
- En İyi Teknolojik Girişim - Zeplin
- En İyi Ekipman Markası - Logitech
- En İyi Bulut Platformu - Google Cloud
- En İyi Akıllı Telefon Markası - Samsung
- En İyi Seyahat Rezervasyon Sitesi - Trivago
- En İyi Yerli Dijital Oyun - Kafa Topu 2
- Compec Özel Ödülü - Yarına Umut Ol
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