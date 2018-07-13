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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kampüs
13.07.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

BM'nin 500 genç lider listesindeki Türk genci

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BM'nin 500 genç lider listesindeki Türk genci

Doğa Can Coşar, Birleşmiş Milletler Genç Elçiler Vakfı tarafından yapılan değerlendirmeler ve açıklanan liste ile Dünyanın En Başarılı 500 Genç Sivil Toplum Kuruluşu Lideri seçildi.

Birleşmiş Milletler Genç Elçiler Vakfı (UNFAF) tarafından yapılan değerlendirmeler ve açıklanan liste ile Dünyanın En Başarılı 500 Genç Sivil Toplum Kuruluşu Lideri seçildi.

100’den fazla ülkeden genci bulunduğu listeye Türkiye’den ise İstanbul Gençlik Platformu Başkanı Doğa Can Coşar girdi. 

Seçilen genç liderler 10 – 13 Ağustos arasında Birleşmiş Milletler’de düzenlenecek olan Gençlik Parlamentosuna katılacaklar. Mülteci krizinden kadın haklarına, küresel iklim değişikliğinden eğitim sistemine kadar birçok farklı konuda görüşmeler gerçekleştirecek genç liderler, 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü’nde aldıkları kararları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda duyurarak çalışmalarından dünya liderlerine de bilgi verecekler.

Konuyla ilgili düşüncelerini açıklayan Doğa Can Coşar “Ülkemiz gençlerinin dünyadaki akranlarından hiçbir eksiği olduğuna inanmıyorum. Özellikle yaşadığımız coğrafya ve kültürümüzün temelinde insan olduğunu biliyoruz. Ben şahsen birçok küresel sorunun çözümünün ve dünya barışının Anadolu’dan yeşereceğine inanıyorum” dedi.

DOĞA CAN COŞAR KİMDİR?

26 Temmuz 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Türkiye Birincisi olarak girdiği İstanbul Erkek Lisesinden mezun oldu. Eğitimini Koç Üniversitesi’nde Hukuk – İşletme yandalıyla burslu olarak sürdürmektedir. 

Akademik anlamdaki başarılarının yanı sıra sosyal yaşamdaki başarılara daha fazla önem veren Doğa Can Coşar sekiz sene boyunca TEMA Vakfı’nda bilfiil çalışmış, 2010 yılında vakfın ona verdiği görevle Genç Tema (Lise) kuruluş sürecinde aktif rol almıştır. Türkiye’nin ilk 18 yaş altı derneklerinden birisi olan İstanbul Gençlik Platformu Derneği’ni kuran Doğa Can Coşar, aynı zamanda Türkiye’nin en genç dernek başkanıdır. Ayrıca Türkiye Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesidir.

Akademik ve sosyal çalışmalarının bir göstergesi olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Üstün Başarı Belgesi’ne, İstanbul Erkek Lisesi tarafından iki kez Onur Belgesi’ne, UNESCO tarafından Teşekkür Belgesi’ne; İstanbul Valiliği, Kadıköy Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve TEMA Vakfı tarafından Özel Teşekkür Belgesi’ne layık görülmüştür. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bir yarışmayla İstanbul’un en iyi üç genç hatibinden birisi seçilmiştir. 2015 senesinde Türk Eğitim Vakfı Kaynak Geliştirme Ödülünü kazanan Doğa Can Coşar, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Şeref Listesinde de yer almaktadır. 

Yürüttüğü başarılı çalışmalar neticesinde Junior World Entrepreneurship Forum (Dünya Genç Girişimciler Forumu) üyeliğine davet edilmiş ve 2014 yılından beri çalışmalarını uluslararası alanda yaymaya çalışmaktadır. Doğa Can Coşar, aynı zamanda Avrupa’nın en prestijli organizasyonlarından birisi olan DLD Konferanslarının en genç katılımcısıdır. Ayrıca 2015 senesinde dönem başkanlığını Türkiye’nin yürüttüğü G20 Zirvesi’nin beş alt kolundan birisi olan C20 Zirvesi’ne (Civil Society 20) katılarak ülkemizi başarıyla temsil etmiştir. 2016 yılında ise Birleşmiş Milletler’in düzenlediği World Humanitarian Summit’in (Dünya İnsani Zirvesi) dünya genelindeki 370 genç delegesinden biri olarak Gençlik Zirvesi’ne katılmış ve çalışmalarını Birleşmiş Milletler nezdine taşımıştır. 2017 yılında ise Birleşmiş Milletler’de düzenlenen Gençlik Parlamentosu’na Türk Genç Delegesi olarak davet edilmiştir.

 

Kaynak: NTV

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