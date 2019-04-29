Biraz caz, biraz dans! Güç seninle olsun Kampüslü!

Biraz caz, biraz dans! Güç seninle olsun Kampüslü!
123. sayımızın Neşeli Günler sayfasında fareli köyün kavalcısı masalını hatırlıyor, bu kez de biz notaların peşine düşüyoruz!
29 Nisan Dünya Dans Günü
Sokaklar, kampüsler, evler, metrolar, vapurlar senin de sahnense müjdemizi isteriz! O gün, bugün. Dans etmek için biraz ritm yeter, müziği tüm hücrelerimle hisseder yaşarım diyorsan senin de Uluslararası Dans Günü’n kutlu olsun dostum!
30 Nisan Uluslararası Caz Günü
Duyuyor musun? Caz her yerde! Yazın gelişiyle beraber parklara, bahçelere, şenliklere kapılıp gittiysen kendini trompetin, saksafonun, klarnetin ve piyanonun büyüsüne kaptırmanın tam zamanı! Hele içlerinden birini kullanıyorsan, değme keyfine.
4 Mayıs Star Wars Günü
George Lucas’ın efsane serisinin pop kültüre etkisi yadsınamaz. Kendinden sonraki birçok filme ilham vermiş, hatta günlük rutinlerimizde birçok pratiğimizi ele geçirmiş Star Wars çılgınlığının ete kemiğe büründüğü bu özel günde “May the force be with you!” (Güç Seninle Olsun!) kelime oyunları yapmak serbest! İyi olan kazansın!
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