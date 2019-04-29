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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerBiraz caz, biraz dans! Güç seninle olsun Kampüslü!
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Kampüs
29.04.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Biraz caz, biraz dans! Güç seninle olsun Kampüslü!

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Biraz caz, biraz dans! Güç seninle olsun Kampüslü!

123. sayımızın Neşeli Günler sayfasında fareli köyün kavalcısı masalını hatırlıyor, bu kez de biz notaların peşine düşüyoruz!

29 Nisan Dünya Dans Günü

 

Sokaklar, kampüsler, evler, metrolar, vapurlar senin de sahnense müjdemizi isteriz! O gün, bugün. Dans etmek için biraz ritm yeter, müziği tüm hücrelerimle hisseder yaşarım diyorsan senin de Uluslararası Dans Günü’n kutlu olsun dostum!

Biraz caz, biraz dans Güç seninle olsun Kampüslü

30 Nisan Uluslararası Caz Günü

 

Duyuyor musun? Caz her yerde! Yazın gelişiyle beraber parklara, bahçelere, şenliklere kapılıp gittiysen kendini trompetin, saksafonun, klarnetin ve piyanonun büyüsüne kaptırmanın tam zamanı! Hele içlerinden birini kullanıyorsan, değme keyfine.

Biraz caz, biraz dans Güç seninle olsun Kampüslü

4 Mayıs Star Wars Günü

 

George Lucas’ın efsane serisinin pop kültüre etkisi yadsınamaz. Kendinden sonraki birçok filme ilham vermiş, hatta günlük rutinlerimizde birçok pratiğimizi ele geçirmiş Star Wars çılgınlığının ete kemiğe büründüğü bu özel günde “May the force be with you!” (Güç Seninle Olsun!) kelime oyunları yapmak serbest! İyi olan kazansın!

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