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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kampüs
16.04.2018 - 09:32, Son Güncelleme:

Bir sanat olarak insan: Human Art

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Bir sanat olarak insan: Human Art

88. sayımızın Kariyer sayfasında bedenimiz ve zihnimizin evrenle olan ilişkisine dokunan oluşum, Human Art’ın (İnsan Sanatı) yaratıcısı Derya Demir ile enerjimizi tazeleyecek ve nefes aldıracak bir röportaj gerçekleştirdik.

Öncelikle biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Kimdir Derya Demir? 

Derya Demir; insanın aradığı cevap ve farkındalıklarını kendisinde bulduğunu görerek birkaç yılda bu konuya yoğunlaşan, etkin sonuçlarını gördükçe bunu yakınları ile paylaşan, şimdi de tanımadığı binlerce insana ulaşıp ideallerindeki hallerine ulaşmalarında destek olmak isteyen bir insan sanatçısı.

 

Human Art projesinin hikayesiyle devam edelim… Fikir nasıl doğdu ve Human Art neyi amaçlıyor?

Human Art (İnsan Sanatı), kendi geçirdiğim bir tükenmişlik sendromu sonrası başarı, mutluluk, sağlık ve huzur gibi kavramların anlamlarını, varlıklarını ve bendeki yansımalarını sorgulamaya başlamam ile ortaya çıktı. Bu kavramlara yeni anlamlar ararken yolda tanıştığım kişiler, araştırdığım konular, beni sonradan “Human Art” olarak terimleştirdiğim yaşam tarzına yönlendirdi. İnsanların bu kavramların anlamlarını sorgulamak için, benim gibi bir sendrom geçirmeyi beklememesi, hayat potansiyelinin en kaliteli zamanını yaşaması hedefleri ile Human Art’ı kurdum.

Human Art bireysel evrimi amaçlar. Kendini tanımak, kendini geliştirmek, korkularını tanımak ve üstesinden gelmek, bakış açını değiştirmek, kendinin ve çevrenin farkına varmaktır. Bunları gerçekleştirirken birbirini anlamak, esnek olmak, iletişim kurmaktır. Fiziksel enerjine sahip çıkmak, zihnini berraklaştırmaktır. Kısacası hayatta sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılı olmak için bir kılavuz olmayı amaçlar.

Eğitim programınızı nasıl belirliyorsunuz? Atölyelerinizi, eğitmenlerinizi belirlerken dikkate aldığınız kriterleri ve ulaştığınız hedef kitleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Human Art temaları etrafında, yani bir insanın kendi hayatında değiştirmeyi, dönüştürmeyi istediği her temada araştırmalar yapıyorum. Eğitimlerin dünyada keşfedilen, faydalanılan yenilikleri içermesine ve eğitmenlerin kendi alanlarında sürekli kendini geliştiriyor olmasına, uluslararası platformlar ile de haşır neşir olmasına özen gösteriyorum. Bilgi her alanda olduğu gibi Human Art alanında da çok değerli. Konu arayışlarımız katılımcılarımızın talepleri doğrultusunda da ilerliyor. Anketlerimizde öne çıkan konulara daha hızlı öncelik veriyoruz. Human Art’ın parçası olan eğitmenler yine bir diğer önemli kaynak, haberdar olmadığımız yöntem ve insanlar ile tanışmamız deneyimlememiz için.

 

“Human Art’ın amacı; kendini tanımaya ve geliştirmeye hevesli, bedenine saygı duyan, sağlığına sahip çıkan, kendi hayatının lideri olan, insanlarla iletişiminde esnek ve anlaşma taraftarı olan kişilerin sayısını arttırmak demek doğru olur.”

 

İnsanlar neden Human Art atölyelerini deneyimlemeli peki? Bu projede sizin motivasyonunuzu sağlayan nedir ve Human Art atölyeleri katılımcılara ne vadediyor?

Human Art insanlara kendilerinin, hayatın ve iletişimin, daha başka ve etkin hallerinin mümkün olduğunu göstermeyi, bunu gerçekleştirmeye karar verenlere gerekli enstrümanlar ile destek olmayı amaçlar.

Human Art’ın amacı; kendini tanımaya ve geliştirmeye hevesli, bedenine saygı duyan, sağlığına sahip çıkan, kendi hayatının lideri olan, insanlarla iletişiminde esnek ve anlaşma taraftarı olan kişilerin sayısını arttırmak demek doğru olur. Dolayısıyla insanın kendi ile yüzleşmesi, hayatının sorumluluğunu eline alması, hayatını ve kendini geliştirmek/ dönüştürmek istediği alanlara yoğunlaşması için adımlar atmasını, kendine “bir sanat eseri gibi” özen göstererek bu yolda bilinçlenerek yürümesini sağlar. Hemen her katılımcının benim de daha önce kendimde fark ettiğim, gözlemlediğim irili ufaklı blokajları ve arayışları var. Benim motivasyonumu sağlayan; Human Art’ın hayatlara dokunuşuna şahit olmak ve insanların kendine fazlasıyla hak ettikleri özeni göstermesi ile kısa sürede ne çok yol kat edebildiğini gözlemlemek. Motivasyonum; kendi üzerimde öğrendiklerim ve öğrenmeye devam ettiğim dönüşüm kılavuzlarını paylaşarak çoğaltmak. Human Art atölyeleri, katılımcılara potansiyellerinin ne kadar derin olduğunu görebilmeyi ve eğer bunun için emek harcamayı gerçekten istiyorlarsa, bu hallerine ulaşmada asistanları, fırçaları, notaları olmayı vaat ediyor.

 

Son olarak Karnaval.com iş birliğiyle Radyo Human Art’ın yayına başlayacağını söylediniz. Uzun vadede bu güzel haberi taçlandıracak yeni projeleriniz var mı? Human Art’ın geleceği ile ilgili öngörüleriniz nedir?

Radyo Human Art, bizi 24 saat boyunca dünyanın her yerinde Human Art yaşam tarzını sahiplenmek isteyen kişiler ile birleştireceği için çok heyecanlıyız. Bu ay ilk olarak podcast’ler ile başlıyoruz. Sonbaharda da Human Art eğitimlerimizin müzikle harmanlandığı bir radyo olarak hayata geçecek. Üzerinde çalıştığımız birçok yeni ve çok heyecanlı proje var, hepsi henüz gelişim aşamasında. En kısa zamanda biraz daha piştikçe sizlerle paylaşacağız.

Mümkün olduğunca çok insana dokunabilmeyi, onların bu arayış ve yolculuklarında enstrüman, asistan, yol gösterici olabilmeyi, çok çeşitli açılardan insanların sorularına yanıtlar bulabileceği ve hatta yeni sorularını keşfedebileceği bir yaşam platformu olmayı hedefliyor Human Art.

Röportaj: Özge Yağmur

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