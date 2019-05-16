Bir macerayı atlattık, yüzümüzü öbür maceraya dönüyoruz!
125. sayımızın Neşeli Günler sayfasında bir maceraya atılıp bir diğerinden kaçıyoruz, hadi bakalım!
15 MAYIS HASIR ŞAPKALAR DIŞARI!
Orta Çağ döneminden bu yana Doğu’dan Batı’ya tüm dünyada kullanılan tek bir aksesuar var: hasır şapkalar. Hem güneşten korunmak hem de kafanızın rahatça hava alabileceği farklı tasarımlarla karşımıza çıkan hasır şapkalar yazın en çok kullandığımız yardımcı aksesuarlardan biri…
17 MAYIS DÜNYA PİŞİRME GÜNÜ
Tek ihtiyacın olan biraz un, şeker ve tereyağı! O şarkıdaki gibi, çırptın çırptın karıştırdın ve fırına atıp kek yaptın. Kurabiye ya da anne çöreği de iyi fikir ha. Pişirme sanatının tadına varmak ve bu kitlesel maceranın bir parçası olmak için ne duruyorsun?
18 MAYIS BULAŞIKLARI BOŞVER!
Öğrenci evlerinin olmazsa olmazı dağ gibi bulaşıklardır. Mutfağa adım atmaya korkarsınız valla. Hadi, bugün de bulaşıkları yıkamayı ertelemen için bahanen hazır. Kirli Bulaşık Günü en keyif alacağın tatillerden biri olabilir, bizden söylemesi!
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