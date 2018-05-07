Bir fotoğrafa onlarca hikaye sığdır

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kampüs
07.05.2018 - 12:55, Son Güncelleme:

Bir fotoğrafa onlarca hikaye sığdır

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91. sayımızın Neşeli Günler sayfası yine birbirinden neşeli günlerle karşınızda. Bir fotoğraf karesine bakıp uzaklara dalacağımız, ayaklarımızı serin sulara sokacağımız ve hayallerimizin de ötesine geçebileceğimiz Neşeli Günler’den merhaba!

MAYIS AYI, FOTOĞRAF AYI DEDİLER…

Fotoğraf, teknolojiden binlerce yıl önce, “iğne deliği kamera” olarak bilinen “camera obscura” tekniği ile hayatımıza girmişti. Fransız mucit Nicéphore Niépe tarafından ilk kez 1827 yılında çekilen o ilk kareden bugüne neler değişmedi ki… Şimdilerde hepimizin elinde bulunan akıllı bir telefonla “selfie” yolculuğuna kadar uzanmış bir dönüşümden bahsediyoruz. İlk zamanlarda bir fotoğrafın hazır olması günler sürebiliyorken şimdi onu elimizin altında tutmak çocuk oyuncağı… Fotoğraf ayının kutlanmasının gelişen teknolojiyle bir alakası yok aslında. Hatta beraberinde getirdiği tüketim kültürüne karşı bir tepki olarak doğmuş diyebiliriz. Böyle bir günde bir “selfie” çekip sosyal medya kanallarınızdan paylaşım yaparak da kutlanmıyor üstelik. Bu kolaya kaçmak olurdu doğrusu. Fotoğraf sanatını bir etkinlik günü olarak kutlamanın en güzel taraflarından bahsedelim o halde. Çocukluk fotoğraflarına bakmaktan hoşlanan kaç kişiyiz? Analog makinelerin revaçta olduğu dönemde fotoğrafları basmak ve onlardan bir albüm yapmak yaygın bir hobiydi. İşte şimdi o albümleri kurcalayıp zamanda keyifli bir yolculuğa çıkmanın tam vakti… Ya da bir yenisini yapmaya ne dersiniz? Güzel hikayeleri hatırlamak onları biriktirmek kadar heyecan verici!

 

8 MAYIS ÇORAPLARDAN KURTULUN!

Oradalar, ayaklarımızın üzerinde duruyorlar ve genellikle onları oldukça rahat tutuyorlar. Hadi ama, her zaman değil. Kış aylarında işimizi görür ama özellikle yaz aylarında bu gün ayaklar için gerçek bir kurtuluş günüdür. Ayaklarının vahşi dünyanın toprakları, otları ve taşları üzerinde özgürce dans etmesini sağla. Parkta, ince kumları olan bir plajda ya da berraklığıyla göz kamaştıran bir su birikintisinde çoraplarından kurtul ve yeryüzünün enerjisini tüm bedeninde hisset. Baharı iyiden iyiye hissettiğimiz bu günlerde bizi olduğumuzdan daha huzurlu hissettirecek ve doğayla kurduğumuz eşsiz ilişkiyi güçlendirecek bu etkinliği es geçme. Dışarı çıkmak için üşeniyorsan, çoraplardan kurtulup halıya basmak bile işe yarayabilir. Unutmadan, eğer çorabının tekini kaybettiysen ve hala dönmesini bekliyorsan üzgünüz ama ona sonsuza dek veda etmenin vakti geldi.

 

11 MAYIS ALACAKARANLIK KUŞAĞI ZAMANI!

“Başka bir boyuta, sadece görme ve sese değil; zihnin bir başka boyutuna girmek üzeresiniz. Harika bir hayal dünyasına yolculuk. Bir sonraki durak: Alacakaranlık Bölgesi!”

 

Uzay kadar geniş ve sonsuzluk kadar zamansız bir boyut… Işıkla gölgenin, bilim ile inançların kesişme noktası. Korkularımızın dipsiz kuyusuyla bildiklerimizin en uç noktası arasında akıl almaz bir boyut. Beşinci boyuta hoş geldiniz, burası Alacakaranlık Kuşağı! 1959 ve 1964 yılları arasında yayınlanan ve her bölümü çılgınca popüler olan Rod Serling imzalı kült bir TV klasiği olan Alacakaranlık Bölgesi, bilimkurgu hayranları için ürkütücü arka plan müziği ve açıklanamayan olaylar zinciriyle gizemli bir etki yakalamıştı. Bu klasiği böyle bir günde anmamızın sebebi ise her şeyin garip ve gerçeküstü olduğu ve hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını düşünmemizi sağlaması… Bir televizyon dizisi için yaptığı şey fazla iddialı, değil mi? Tanışmanın tam zamanı!

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