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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.10.2018 - 13:09, Son Güncelleme:

Binlerce üniversite mezunu temizlik kadrosu peşinde

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Binlerce üniversite mezunu temizlik kadrosu peşinde

Yalnızca Ankara ve İstanbul'da temizlik kadrosu için 6 bin üniversite, 8 bin yüksek okul mezunu başvuruda bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR işbirliğiyle Türkiye genelinde istihdam edeceği temizlik görevlisi personeli için Ankara ve İstanbul listeleri ilan edildi. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendireceği yaklaşık bin 500 kişinin alınacağı iş için 107 bin başvuru yapıldı. Başvurusu kabul edilenlerin yaklaşık 6 bini üniversite, 8 bini de yüksek okul mezunu.

Gazete Duvar'ın haberine göre Sağlık Bakanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde merkez ve taşrada görevlendirilecek toplam 5 bin 298 temizlik görevlisi için alan verdi. 25 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilecek kura öncesi İstanbul ve Ankara’da kuraya katılmaya hak kazananların listesi İŞKUR tarafından ilan edildi. İki il için görevlendirilecek  toplam temizlik personeli sayısı bin 473 kişiyken başvuranların toplam sayısı 107 bin 305 oldu.

40 kişilik Ankara kadrosuna 3042 lisans, 4184 ön lisans mezunu başvurdu

Temizlik personeli görevi için İŞKUR’un ilan ettiği listelerde lisans ve ön lisans mezunlarının sayıları dikkat çekici. Ankara’da görevlendirilecek 40 kişilik temizlik işçiliği ilanına başvurup kuraya katılmaya hak kazananların toplam sayısı 55 bin 538  kişi olurken, bunların 3 bin 42’si lisans yani üniversite mezunu. En az ilkokul mezunlarının başvuru yapabildiği iş için Ankara’da 4 bin 184 de ön lisans (yüksek okul) mezunu kuraya katılmaya hak kazandı.

İstanbul'daki kadroya başvuran toplam lisans ve ön lisans mezun sayısı ise 6804

İstanbul’da  Sağlık Bakanlığı tarafından atanacak bin 433 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna başvurup kuraya katılmaya hak kazanan kişi sayısı ise 51 bin 767. Bunların 2 bin 835’i üniversite, 3 bin 969’u ise yüksek okul mezunu. Bu sayılara göre sadece iki il için 6 bine yakını üniversite  mezunu, 8 bin 153 de yüksek okul mezunu, temizlik görevlisi pozisyonuna başvurdu.

TÜİK’in haziran ayı verilerine göre  Türkiye’de 3 milyon 315 bin kişi işsiz. Geçici işlerde çalışan ya da ailesinin desteğiyle hayatını sürdüren milyonlarca üniversite mezunu ise öğrenim gördükleri bölümlerin dışında farklı işler arıyor.

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