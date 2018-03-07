Bilkent Üniversitesi Kariyer Günleri 20. Kariyer Fuarı ile devam ediyor

Bu yıl yirmincisi düzenlenen Kariyer Fuarı, 8 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kariyer Fuarı 2018, her yıl olduğu gibi Merkez Kampüs Spor Salonu’nda katılımcı konuklarına ev sahipliği yapacak.

Bilkent Üniversitesi mezunlarının ve mezun adaylarının, iş dünyası ile tanıştırılması amaçlanan bu etkinlikte, Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşları yer alacak. 41 kurum ve kuruluşun katılacağı organizasyon, 10.00 ve 17.00 saatleri arasında tüm Bilkentlilere ve mezunlarına açık olacak.

20. Kariyer Fuarı’nda, öğrencilerin iş arama, staj ve işe başvuru süreçleri ile ilgili merak ettikleri tüm sorulara cevap bulması hedefleniyor.

Bilgi için; www.kariyer.bilkent.edu.tr