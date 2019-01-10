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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.01.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Bilime katkıda bulunan akademisyenlere ödül

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Bilime katkıda bulunan akademisyenlere ödül

'BAU Bilime Saygı Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bilime katkı sağlayan ve toplumsal fayda sağlayacak projeleri hayata geçiren akademisyenlerin ödüllendirildiği törende konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, bilime daha çok katkıda bulunmak adına üniversite olarak çalışmalara devam ettiklerini söyleyerek, bilimin ışığında insanlık adına hizmet eden akademisyenleri takdir ettiğini ifade etti.

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından bilime katkı sağlayan ve toplumsal fayda sağlayacak projeleri hayata geçiren akademisyenlerin ödüllendirildiği "BAU Bilime Saygı Ödülleri" düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törende; yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Doç. Dr. Raziye Bilge Uzun, "BAU Topluma Katkı Ödülü'ne, BAU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden Dr. Öğr. Üyesi İrem Şanal, bilimsel çalışmalarından dolayı "BAU Bilime Katkı Ödülü"ne, BAU Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Prof. Dr. Yılmaz Esmer ise "BAU Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Bilime katkıda bulunan akademisyenlere ödül


"20 yılda çok önemli bir noktaya geldik"

Üniversitelerinin 20. yılında geldikleri noktanın önemine değinen Enver Yücel, "İstanbul'daki çalışmalarımızın ışığında dünyanın çeşitli yerlerinde de çalışmalarımız var. Daha iyi işler yapmak, bilime daha çok katkıda bulunmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"Dünya sürekli değişiyor ve bu sürekliliği sizler sağlıyorsunuz" diyerek konuşmasını akademisyenlere ithafen sürdüren Yücel, "Bilime katkıda bulunmak zor bir iştir ve sadece meslek adına bu yapılmaz. Bu bir gönül, vicdan, insanlık ve sorumluluk işidir. Bunu layıkıyla yerine getiren hocalarımızı takdir ediyorum. İnanıyorum ki insanlık bilimin ışığıyla dünyaya çok daha iyi hizmetler yapacaktır" şeklinde konuştu.

"Üniversitemiz kurulduğu andan itibaren birçok alanda öncülük etmiş, ilkleri Türk Yükseköğretim hayatına kazandırmıştır" diyen BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Nitekim bu çalışmalarımız değişik platformlarda takdir görmektedir. Kurulduğumuz ilk günden itibaren "İzleyen değil, izlenen üniversite olacağız" dedik. Geldiğimiz noktada hedefimizi gerçekleştirmiş durumdayız. Ancak bizim daha büyük hedeflerimiz var. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 2023'te dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedefliyoruz. Bunun için de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Törende BAU Bilime Katkı Ödülü'ne layık görülen Dr. Öğr. Üyesi İrem Şanal, "Bu ödüle layık görülmek çok gurur verici. 2023'te dünyadaki üniversiteler arasında ilk 500'e girme hedefimiz var. Bu hedefe olan katkılarımdan dolayı bu ödüle layık görüldüm. Üniversitemizin başarısına katkıda bulunmak benim için ayrıca gurur verici. Projelerimize tüm hızla devam ediyoruz. Uzmanlık alanım olan ileri beton teknolojileri üzerine yerleşmiş geleneksel yapı malzemeleri alanında gelişme sağlayabilmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Toplumsal fayda sağlayan çalışma ve projeler hayata geçirmesi adına BAU Toplumsal Fayda Ödülü'ne layık görülen Doç. Dr. Öğr. Üyesi Raziye Bilge Uzun ise, "Çocuk ihmal ve istismarı tüm dünyada olduğu gibi toplumumuzun da kanayan yarası. Bu anlamda farkındalık oluşturmak için hayata geçirdiğimiz projemizin duyulur olması bizim için ödül almaktan çok daha önemli. Öğrencilerimizle birlikte çocuk ihmal ve istismarıyla alakalı bir kitapçık çıkardık. Türkiye'de yedi bölgeye üniversitemiz tarafından gönderilen kitapçıkta toplumu bilinçlendirmek amacıyla yalın bir dil kullandık" dedi. Çocuk ihmal ve istismarına ilişkin ilerleyen zamanlarda başka projelerin de olacağını belirten Uzun, "Bu projelerde üniversitemizle birlikte yol alacağız. İhmal ve istismar belki son bulmayacak ama bizler yaptığımız çalışmalarla bunu en aza indirme gayreti içerisinde olacağız" diyerek sözlerini sonlandı.

Yeni öğretim döneminde BAU ailesine katılan akademisyenlerin cübbe giyme merasiminin ardından tören sona erdi.

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