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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kampüs
29.04.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Bilgisayarını ücretsiz koruyabilirsin!

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Bilgisayarını ücretsiz koruyabilirsin!

123. sayımızın Techno Zone köşesinden kısa kısa...

BİLGİSAYARINI ÜCRETSİZ KORUMAK İÇİN...

Her ne kadar Windows’un kendi güvenlik araç ve yazılımları olsa da, bunlar seni, bilgisayarını ve verilerini korumak için yetersiz. Sıkıntı yaşamamak için bu ücretsiz önlemleri alabilirsin.

Bir anti virüs programı kurmadan internette dolaşmak, dosya indirmek, uygulama kurmak bilgisayarın için tehlikeli olabilir. Yani bilgisayarına bir virüs girip verilerini silebilir, dahası onları çalarak satabilir, hatta verilerin bir sanal şantaja konu bile olabilir. Aslında bunlardan kurtulmak için yapılması gerekenler çok basit, fakat genelde yeni bir bilgisayar kurulur kurulmaz birçok kişi bu işleri unutuyor. Öncelikle EaseUS ile belirli aralıklarla verilerini yedekle. Daha sonra bir ücretsiz anti virüs yazılımı (Free AVG) kur, zira Windows’un çözümü olan Defender, güncel anti virüslere karşı elini çabuk tutamıyor. Web sitelerinde sıkıntı yaşamanı sağlayan bir konu da, takip çerezleri ve sistemine arka planda kurulabilen reklam araçları. Bunlardan da belirli aralıklarla Ccleaner ile temizlik yaparak kurtulabilirsin. Önemli verilerini fiziksel hırsızlığa karşı korumak için VeraCrypt ile şifreleme yapabilirsin. Son olarak, parolalarını korumak için Sticky Password’u deneyebilirsin, üstelik bu uygulama mobilde de mevcut!

 

UYGUN FİYATA SEKİZ ÇEKİRDEKLİ

Samsung Galaxy A70

Orta seviye telefon serisi Galaxy A’nın yeni cihazlarını (A10, A30, A50 ve A70) tanıtan Samsung, A70 ile güçlü bir fiyat/performans oranı yakalamak niyetinde. 6,7 inçlik Sonsuz-U Super AMOLED ekranlı cihazın üç kamerası ve 25 Watt’lık hızlı şarjı da dikkat çekiyor. Ekran altına taşınan parmak izi okuyucu kadar, 20:9 görüntü oranı ve iyice daralan çerçeve ön yüzü neredeyse tamamen ekran yapmış. Ana arka kameraya (32 MP) ultra geniş açılı 8 MP’lik ve derinlik için kullanılan 5 MP’lik iki kamera daha eşlik ediyor. Önde de 32 MP’lik kamera yer alırken, sekiz çekirdekli Exynos işlemci, 6/8 GB bellek, microSD ile 512 GB eklenebilen 128 GB ana depolama alanı yer alıyor. 4.500 mAh’lik pil hem iki güne kadar rahat bir kullanım hem de 25 Watt hızlı şarj ile kısa sürede dolum sağlıyor.

Bilgisayarını ücretsiz koruyabilirsin

***KISA KISA

Sürücüsüz otomobil için Tesla’dan kritik adım

Sürücüsüz otomobiller artık bir bilim kurgu filmi konusu değil, üstelik yarı otonomdan sürücü koltuğu olmayan tam otonom otomobillere doğru da hızla ilerliyoruz. Tesla’nın tanıttığı yeni yapay zeka çipi, bu yolda önemli bir gelişme olacağa benziyor. Zira şirketin kurucusu Elon Musk, çipi “tam otonom sürüş için gereken her şeye sahip” olarak nitelendiriyor. Şirketin bundan sonra üreticilecek araçlarında bu “otonom sürüş bilgisayarı” ile 8 görüş kamerası, 12 ultrasonik algılayıcı ve radar bulunacak.

Tuşlu Android telefonlar geliyor

Google’ın Chrome web tarayıcısında yaptığı bazı değişiklikler telefonlarla ilgili de ipucu veriyor. Android Oreo’nun özel bir sürümü için hazırlanan Chrome sürümünün dokunmatik olmayan ekranlar için olduğunun doğrulanması, tuşlu telefonların geri döneceğini işaret ediyor. Ortaya çıkan ekran görüntülerinin tasarımı kadar çözünürlüğü de eskiden kullandığımız tuşlu cihazları andırıyor. Bakalım bu hamlenin sonucunu ne zaman göreceğiz...

Bu oyunu oyna, 10 GB internet kazan

Turkcell’in dijital markası Lifecell’in yeni dijital oyunu ‘Çok Net’ ile kısa bir film izleyerek içerisindeki sonsuzluk ikonlarını toplaman gerekiyor. Böylece puan kazanarak genel skorunu yükseltiyorsun. 100 milyon genel skora ulaşıldığında, oyunun tüm katılımcıları, günlük, haftalık ya da aylık 10 GB internet kazanabiliyor. 3 Mayıs’a kadar sürecek olan ‘Çok Net’ oyunu tüm Turkcell ve Lifecell kullanıcılarına açık. Ayrıca oyunu lifecell.com.tr’den dilediğin kadar oynayabilirsin.

Hazırlayan: Aytun Çelebi

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