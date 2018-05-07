Bilgi, çizgi roman dünyasını keşfe davet ediyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Bölümü, oyun kültürünün önemli kollarından biri olan çizgi romanın inceliklerini paylaşmak ve oyunlarla bağlantısını vurgulamak amacıyla Çizgi Roman Konferansı düzenliyor.
11 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek konferansta, Türkiye’de çizgi romana yön veren alanında uzman yazar, editör ve çizerler konuşmacı olarak yer alacak. Çizgi romanın geçmişten bugüne serüveninin ele alınacağı konferansta, çizgi roman tasarımı üzerine atölye çalışmaları da düzenlenecek.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Bölümü tarafından, 11 Mayıs Cuma günü santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenecek Çizgi Roman Konferansı, çizgi roman klasiğinin ustalarını ağırlayacak. BİLGİ Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Ertuğrul Süngü’nün moderatörlüğünde düzenlenecek etkinlikte Alişan Cengiz, Burç Üner, İlke Keskin, Metehan İğneci, Servet İnandı, Sümeyye Kesgin, Selçuk Ören gibi çizgi roman kültürüne yön veren isimler konuşmacı olarak yer alacak.
Türkiye’de çizgi roman geleneği ve gelişiminin ele alınacağı, çizgi roman üretimi ve dijital tasarımı gibi konuların tartışılacağı panelde usta isimlerin akademik anlatımlarının yanı sıra, çizgi roman tasarımına dair iki farklı atölye çalışması da düzenlenecek.
Program
Tarih: 11 Mayıs 2018
Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi, santralistanbul Kampüsü
Moderatör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Ertuğrul Süngü
10:00 - 11:00 Çizgi Roman, Dil ve Akademi
Berk Uralcan, Alt Evren Sitesi Kurucusu
11:00 - 12:00 Çizgi Roman’dan “Grafik Roman”a 20. Yüzyılda Görsel Anlatımın Evrimi
Gazi Mehmet Emin Adanalı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi
12:00 - 13:00 Yemek Arası
13:00 - 14:00 Türkiye’de Çizgi Roman ve Çizgi Roman Tüketimi
Alişan Cengiz, Gerekli Şeyler Genel Yayın Yönetmeni
Burç Üner, Paralel Evren Çizgi Roman Mağaza Sahibi
İlke Keskin, Marmara Çizgi Genel Yayın Yönetmeni
Metehan İğneci, Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi
14:00 - 15:00 Çizgi Roman Üretimi: Çizerlik - Editörlük - Yayımcılık
Emre Yavuz, Sırtlan Kitap Genel Yayın Yönetmeni
Yıldıray Çınar, Çizgi Roman Sanatçısı
Servet İnandı, Flaneur Books Genel Yayın Yönetmeni
15:00 - 16:00 Workshop: Çizgi Romanda Dijital Tasarım
Sümeyye Kesgin, Çizgi Roman Sanatçısı
16:00 - 17:00 Workshop: Çizgi Roman Paneli Tasarlamak
Selçuk Ören, Çizgi Roman Yazar ve Çizer
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