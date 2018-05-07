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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Kampüs
07.05.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

Bilgi, çizgi roman dünyasını keşfe davet ediyor

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Bilgi, çizgi roman dünyasını keşfe davet ediyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Bölümü, oyun kültürünün önemli kollarından biri olan çizgi romanın inceliklerini paylaşmak ve oyunlarla bağlantısını vurgulamak amacıyla Çizgi Roman Konferansı düzenliyor.

11 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek konferansta, Türkiye’de çizgi romana yön veren alanında uzman yazar, editör ve çizerler konuşmacı olarak yer alacak. Çizgi romanın geçmişten bugüne serüveninin ele alınacağı konferansta, çizgi roman tasarımı üzerine atölye çalışmaları da düzenlenecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Bölümü tarafından, 11 Mayıs Cuma günü santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenecek Çizgi Roman Konferansı, çizgi roman klasiğinin ustalarını ağırlayacak. BİLGİ Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Ertuğrul Süngü’nün moderatörlüğünde düzenlenecek etkinlikte Alişan Cengiz, Burç Üner, İlke Keskin, Metehan İğneci, Servet İnandı, Sümeyye Kesgin, Selçuk Ören gibi çizgi roman kültürüne yön veren isimler konuşmacı olarak yer alacak.

Türkiye’de çizgi roman geleneği ve gelişiminin ele alınacağı, çizgi roman üretimi ve dijital tasarımı gibi konuların tartışılacağı panelde usta isimlerin akademik anlatımlarının yanı sıra, çizgi roman tasarımına dair iki farklı atölye çalışması da düzenlenecek.

Program

Tarih: 11 Mayıs 2018

Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi, santralistanbul Kampüsü

Moderatör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Ertuğrul Süngü

10:00 - 11:00 Çizgi Roman, Dil ve Akademi
Berk Uralcan, Alt Evren Sitesi Kurucusu

11:00 - 12:00 Çizgi Roman’dan “Grafik Roman”a 20. Yüzyılda Görsel Anlatımın Evrimi
Gazi Mehmet Emin Adanalı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi

12:00 - 13:00 Yemek Arası

13:00 - 14:00 Türkiye’de Çizgi Roman ve Çizgi Roman Tüketimi 
Alişan Cengiz, Gerekli Şeyler Genel Yayın Yönetmeni 
Burç Üner, Paralel Evren Çizgi Roman Mağaza Sahibi 
İlke Keskin, Marmara Çizgi Genel Yayın Yönetmeni
Metehan İğneci, Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi

14:00 - 15:00 Çizgi Roman Üretimi: Çizerlik - Editörlük - Yayımcılık
Emre Yavuz, Sırtlan Kitap Genel Yayın Yönetmeni
Yıldıray Çınar, Çizgi Roman Sanatçısı
Servet İnandı, Flaneur Books Genel Yayın Yönetmeni

15:00 - 16:00 Workshop: Çizgi Romanda Dijital Tasarım
Sümeyye Kesgin, Çizgi Roman Sanatçısı

16:00 - 17:00 Workshop: Çizgi Roman Paneli Tasarlamak
Selçuk Ören, Çizgi Roman Yazar ve Çizer

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