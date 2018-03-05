Big Data'nın geleceği üniversitede konuşuldu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEFIS) tarafından düzenlenen ve kendi sektörüne damga vurmuş bir lider yöneticinin konuşmacı olarak yer alacağı seminerler, P&G Türkiye ve Kafkaslar CEO’su Tankut Turnaoğlu’nun söyleşisi ile başladı. santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenen “Stratejik Big Data Kullanımı” başlıklı seminerde, Big Data’nın geleceği ve günümüzü nasıl şekillendirdiği konuşuldu. Katılımcılar, bilgi deryasının kullanışlı hale nasıl getirildiğini ve şirketlerde stratejik karar alma süreçlerine dair detayları bir CEO gözünden anlama şansına sahip oldu.

İşletmeden tüketiciye, öğrenciden yöneticiye kadar herkesi ilgilendiren Big Data kavramı hakkında önemli stratejiler paylaşan Tankut Turnaoğlu, yeni, değişen ve dönüşen teknolojiyle birlikte şirketlerin analiz süreçlerini anlattı. Katılımcıların vizyonlarını genişletmeyi amaçlayan programda konuşan Turnaoğlu; “Türkiye’nin, nanoteknoloji, nöroloji, yapay zeka gibi gelişmelerle beraber hızla yükselen dijital çağı içinde barındıran 4. Endüstri Devrimi’nden zaferle çıkacağına inanıyorum. Tüketicilerin neleri istediğinden çok, nelerden faydalanacağını bilerek data geliştirmek ve şeffaflığa önem vermek gerekiyor.” dedi.

“Geleceğe Hazırlanın”

Performans pazarlamada kişiselleştirilmiş iletişimin önemine vurgu yapan başarılı iş adamı, datanın insan yaşamını sürekli olarak geliştirdiğinin altını çizdi. Turnaoğlu, “Coğrafi ve demografik konum analizi, alım gücü, satın alma, eğitim modeli gibi unsurlarla birlikte; veri analitiğinin kapsamı ve detayı arttıkça markaların daha hızlı büyüyebileceğini düşünüyorum. Geçmişte yapılan kitlesel iletişimin yerini birebir iletişim pazarlama stratejileri aldı. Teknolojinin hızlı gelişiminin kişiye özel pazarlamayı mümkün kılması ve doğru data analiziyle satın alma oranını ve bütçenizin verimliliğini artırabilirsiniz.” şeklinde konuştu.