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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.05.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Beykoz Üniversitesi Futsal Takımı Avrupa yolcusu

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Beykoz Üniversitesi Futsal Takımı Avrupa yolcusu

Marmara Üniversitesi’ni finalde 4 – 3 yenerek adını ‘Türkiye Şampiyonu’ olarak tarihe yazdıran Beykoz Üniversitesi Futsal Takımı, ülkemizi Avrupa Üniversiteleri Oyunları (EUSA) Belgrad 2020’de temsil edecek. En büyük üniversite spor etkinliği olan EUSA 2020’de, Avrupa’nın önde gelen spor üniversitelerinden 5 bin 500’den fazla katılımcının 20’den fazla spor dalında yarışması bekleniyor.

Eğitim ve öğretimin yanında sosyal faaliyetlere de her zaman önem veren Beykoz Üniversitesi’nin öğrencileri, sanattan spora birçok branşta başarılarını pekiştirmeye devam ediyor. 2019 ÜNİLİG (Üniversiteler Ligi) Erkek Futsal müsabakalarında yarı finalde Haliç Üniversitesi’ni 3 – 2 yenerek final biletini alan Beykoz Üniversitesi Erkek Futsal Takımı, finalde Marmara Üniversitesi’ni de 4 – 3 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Beykoz Üniversitesi Futsal Takımı Avrupa yolcusu

EUSA 2020’ye gidiyorlar

Türkiye Şampiyonu olarak adını tarihe yazdıran Beykoz Üniversitesi Futsal Takımı, bu başarısıyla Avrupa Üniversite Sporları Birliği tarafından Sırbistan Belgrad’ta düzenlenecek Avrupa Üniversite Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek. Avrupa Üniversiteleri Oyunları Belgrad 2020, yılın en büyük üniversite spor etkinliği ve 2009 Yaz Universiade'den sonra Sırbistan’da düzenlenen 2’nci en büyük çoklu spor etkinliği olacak. Avrupa'nın önde gelen spor üniversitelerinden 5 bin 500'den fazla katılımcının 20'den fazla spor dalında yarışması bekleniyor.

 

Durman: Gönülden kutluyorum

Öğrencilerin eğitim alanları dışında aldığı başarıların da kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman, “Öğrencilerimizi, Antrenör Tolga Yüksek’i, Yardımcı Antrenör H. Emirhan Kınlak’ı ve üniversitemizin Sağlık, Spor ve Kültür Müdürü Enes Özmen’i gönülden kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi. 

 

5 bini aşkın katılımcı rekoru

Avrupa Üniversiteleri Oyunları, 2 yılda bir düzenlenen ve farklı Avrupa üniversite şehirlerinde ev sahipliği yapan Avrupa üniversitelerinden sporcuları kapsayan çok sporlu bir etkinlik. Sırbistan’ın başkenti Belgrad şehri, Portekiz Coimbra’dan sonra Avrupa Üniversiteleri Oyunları’nın 5’inci sayısına ev sahipliği yapıyor. 2012'de düzenlenen ilk oyunlar, 32 ülkeden 154 üniversiteyi temsil eden 2 bin 500'den fazla katılımcıya ev sahipliği yapmıştı. Rotterdam, 2014 yılında 2 bin 800 katılımcıyla 34 ülkeden 174 üniversiteyi temsil eden 2’ncisine ev sahipliği yaptı. Oyunların 3’üncüsü ise Hırvatistan'da Zagreb ve Rijeka ev sahipliğinde gerçekleşti. 40 ülkeden 388 üniversiteyi temsil eden 5 bin 400'den fazla katılımcı ile bir rekabet rekoru kırıldı. Oyunların 4’üncüsü 2018 yazında Portekiz'in Coimbra şehrinde düzenlendi ve 291 farklı üniversiteyi temsil eden 38 ülkeden 4 bin 27 katılımcıya ev sahipliği yaptı.

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