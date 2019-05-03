Beykoz Üniversitesi Futsal Takımı Avrupa yolcusu
Marmara Üniversitesi’ni finalde 4 – 3 yenerek adını ‘Türkiye Şampiyonu’ olarak tarihe yazdıran Beykoz Üniversitesi Futsal Takımı, ülkemizi Avrupa Üniversiteleri Oyunları (EUSA) Belgrad 2020’de temsil edecek. En büyük üniversite spor etkinliği olan EUSA 2020’de, Avrupa’nın önde gelen spor üniversitelerinden 5 bin 500’den fazla katılımcının 20’den fazla spor dalında yarışması bekleniyor.
Eğitim ve öğretimin yanında sosyal faaliyetlere de her zaman önem veren Beykoz Üniversitesi’nin öğrencileri, sanattan spora birçok branşta başarılarını pekiştirmeye devam ediyor. 2019 ÜNİLİG (Üniversiteler Ligi) Erkek Futsal müsabakalarında yarı finalde Haliç Üniversitesi’ni 3 – 2 yenerek final biletini alan Beykoz Üniversitesi Erkek Futsal Takımı, finalde Marmara Üniversitesi’ni de 4 – 3 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.
EUSA 2020’ye gidiyorlar
Türkiye Şampiyonu olarak adını tarihe yazdıran Beykoz Üniversitesi Futsal Takımı, bu başarısıyla Avrupa Üniversite Sporları Birliği tarafından Sırbistan Belgrad’ta düzenlenecek Avrupa Üniversite Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek. Avrupa Üniversiteleri Oyunları Belgrad 2020, yılın en büyük üniversite spor etkinliği ve 2009 Yaz Universiade'den sonra Sırbistan’da düzenlenen 2’nci en büyük çoklu spor etkinliği olacak. Avrupa'nın önde gelen spor üniversitelerinden 5 bin 500'den fazla katılımcının 20'den fazla spor dalında yarışması bekleniyor.
Durman: Gönülden kutluyorum
Öğrencilerin eğitim alanları dışında aldığı başarıların da kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman, “Öğrencilerimizi, Antrenör Tolga Yüksek’i, Yardımcı Antrenör H. Emirhan Kınlak’ı ve üniversitemizin Sağlık, Spor ve Kültür Müdürü Enes Özmen’i gönülden kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.
5 bini aşkın katılımcı rekoru
Avrupa Üniversiteleri Oyunları, 2 yılda bir düzenlenen ve farklı Avrupa üniversite şehirlerinde ev sahipliği yapan Avrupa üniversitelerinden sporcuları kapsayan çok sporlu bir etkinlik. Sırbistan’ın başkenti Belgrad şehri, Portekiz Coimbra’dan sonra Avrupa Üniversiteleri Oyunları’nın 5’inci sayısına ev sahipliği yapıyor. 2012'de düzenlenen ilk oyunlar, 32 ülkeden 154 üniversiteyi temsil eden 2 bin 500'den fazla katılımcıya ev sahipliği yapmıştı. Rotterdam, 2014 yılında 2 bin 800 katılımcıyla 34 ülkeden 174 üniversiteyi temsil eden 2’ncisine ev sahipliği yaptı. Oyunların 3’üncüsü ise Hırvatistan'da Zagreb ve Rijeka ev sahipliğinde gerçekleşti. 40 ülkeden 388 üniversiteyi temsil eden 5 bin 400'den fazla katılımcı ile bir rekabet rekoru kırıldı. Oyunların 4’üncüsü 2018 yazında Portekiz'in Coimbra şehrinde düzenlendi ve 291 farklı üniversiteyi temsil eden 38 ülkeden 4 bin 27 katılımcıya ev sahipliği yaptı.
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