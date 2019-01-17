Belediyeden üniversite öğrencilerine jest

İnegöl Belediyesi, üniversite öğrencilerinin final sınavlarına girdiği şu günlerde öğrencileri unutmadı. 2014 yılından bu yana uygulanan final haftası çorba ikramları pazartesi günü başladı. Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesinde İşletme Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin final sınavlarına girdiği bu yoğun haftada, üniversite öğrencilerinin sınav yoğunluğunda kahvaltı hazırlamakla vakit kaybetmemeleri ve günün en önemli öğünü olan kahvaltılarını ihmal etmemeleri adına İnegöl Belediyesi tarafından 14-25 Ocak tarihleri arasında öğrencilere her sabah saat 09.00 ile 11.00 arası çorba ikramı yapılıyor.

Çorbaları başkan dağıttı

Her gün farklı bir çorbanın ikram edildiği etkinlikte 2 haftalık süreçte toplam 4 bin çorba ikramı yapılması planlanırken, bu sabah Belediye Başkanı Alper Taban'da çorba dağıtımlarına katıldı. Beraberindeki AK Partili yöneticiler ve UÜ İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ile öğretim görevlilerinin de katıldığı çorba ikramında, Başkan Taban öğrencilere çorba ikram etti.

Çorba ikramı sonrası bir açıklama yapan İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, "İnegöl Belediyesi bu yıl da final sınavları döneminde öğrencilerimiz için çorba ikramlarını gerçekleştiriyor. Öğrencilerimiz açısından bu çok büyük kolaylık ve iyilik oldu. Öğrencilerimiz sabah sınavlarına girmeden önce ve sınav sonraları derslerine girmeden önce burada çorbalarını içip öğünlerinin en azından bir tanesini bu şekilde geçiriyorlar. Belediye Başkanımız Alper Taban'a teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da işbirliği içerisinde İnegöl'ümüze, Fakültemize ve Meslek Yüksek Okulumuza faydalı işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise "Bugün üniversitemizle öğrencilerimizle, öğretim görevlilerimiz ve yöneticilerimizle bir araya geldik. Onların final haftalarında bir nebze de olsa destek olmak istedik. Sabah çorbalarını ikram ederek derslere daha zinde girmelerini, sınavlara daha zinde girmelerini istedik. Tabi öğrencilik hepimiz yaptık. Malumunuz sınav haftaları geldiğinde biraz ortalık karışır. Öncelik dersler ve sınavlardır. Bu koşturmaca içerisinde öğrencilerimiz bir de sabah kahvaltısı hazırlama telaşına girmesinler istedik, öğrencilerimize destek olmak istedik. İnegöl Belediyesi yaşamın her alanında, doğumdan ölüme kadar olan evrenin tamamında yer almaya çalışarak vatandaşlarımızın yanında olduğunu gösteriyor. Bugün de öğrencilerimizle birlikte olduk. Ben buradaki çok değerli yöneticilerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öğrenci kardeşlerimize de başarılar diliyorum" diye konuştu.

Çorba ikramı sonrası Dekan Pirinççi'nin makamında kısa bir buluşma da gerçekleştirildi.