Belediyeden üniversite öğrencilerine çevre dostu burs

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerBelediyeden üniversite öğrencilerine çevre dostu burs
GeriKampüs Belediyeden üniversite öğrencilerine çevre dostu burs
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kampüs
02.01.2019 - 20:09, Son Güncelleme:

Belediyeden üniversite öğrencilerine çevre dostu burs

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belediyeden üniversite öğrencilerine çevre dostu burs

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek evlerde ayrıştırılan ambalaj atıkları ve elektronik atıkların alışveriş puanına dönüştüğü Çevreci Komşu Kart projesiyle üniversite öğrencilerine 192 bin 61 liralık burs imkanı sağlandı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek evlerde ayrıştırılan ambalaj atıkları ve elektronik atıkların alışveriş puanına dönüştüğü Çevreci Komşu Kart projesiyle üniversite öğrencilerine 192 bin 61 liralık burs imkanı sağlandı.
 
Nisan 2016’da pilot çalışma olarak başlayan ve kısa sürede Muratpaşa’nın 56 mahallesinde uygulanmaya başlayan proje kapsamında 88 bin 497 hane yer alıyor. 29 bin 89 ev, Çevreci Komşu Kart sisteminin aktif katılımcısı olurken projenin ilk uygulandığı günden 2018 sonuna kadar 9 milyon 156 bin 768 kilogram cam, kağıt, metal, plastik gibi nitelikli ambalaj atığı evlerden toplandı.
 
Bunun karşılığında Çevreci Komşu Kartlara Muratpaşa sakinlerinin anlaşmalı marketlerde, sinema salonlarında ya da üniversite öğrencilerine burs olarak aktarılması için Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı’na bağışlayabilecekleri 2 milyon 794 bin 157 lira karşılığı puan yüklendi. ‘Atma, biriktir, kazanalım’ sloganıyla hayata geçirilen ve aralarında Akdeniz Üniversitesi’nin de yer aldığı birçok kurumun ödüle değer gördüğü proje kapsamında 192 bin 61 lira burs olarak üniversite öğrencilerine verilmek üzere Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı’na bağışlandı. 

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çevreci Komşu Kart’la 2016-2017 yılları kapsayan dönemde 103 bin 38 lira, 2018’de ise 89 bin 23 liranın burs olarak dağıtılmak üzere Adalya Vakfı’na bağışlandığını söyledi. Çevreci Komşu Kart sisteminde yıl devrederken kartlarda kalan bakiyelerin burs olarak otomatik olarak bağışlandığı belirtildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yardımcı eczacılar geliyor

Türk bilim insanlarından keşif

Üniversite öğrencilerine kayak dersi

Başkentin 'uyanık kütüphaneleri'