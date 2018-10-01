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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.10.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali izleyiciyle buluşmaya hazır

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Başka Sinema Ayvalık Film Festivali izleyiciyle buluşmaya hazır

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali biletleri satışta.

“Bize Her Gün Festival” diyerek yola çıkan Başka Sinema, 5. yılında kendi festivalini düzenliyor. Kariyo & Ababay Vakfı ana sponsorluğunda 5-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalin direktörü 9 yıl boyunca İstanbul Film Festivali’nin, 2016’dan bu yana da Başka Sinema’nın direktörlüğünü yapan Azize Tan.

 

Festival boyunca dünyadan ve Türkiye’den 40’ın üzerinde film sinemaseverlerle buluşacak, aynı zamanda söyleşiler, paneller, atölyeler çocuklara ve üniversite öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleşecek. Başrolde sinemanın olacağı festivalin en büyük amacı; izleyicinin filmler üzerine konuşma ve düşünme alanı açmak. Uluslararası festivallerde ödüller kazanmış, bağımsız sinemanın tanınmış yönetmenlerinin imzasını taşıyan filmlerin yanı sıra Türkiye’den son dönem öne çıkan yapımlar ve sinema klasiklerinin yer alacağı festivalin biletleri yarından (29 Eylül) itibaren biletiva.com üzerinden ve Ayvalık Sanat Fabrikası gişelerinden 10 TL olarak satışa sunulacak. Hafta içi gündüz seansları 65 yaş üstü izleyiciler ve öğrenciler için 5 TL olacak. Biletiva.com'dan satın alınan biletlerden hizmet bedeli tahsil edilmeyecek.

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali izleyiciyle buluşmaya hazır

Açılış Töreninde Yılın Yönetmeni Ödülü Verilecek!

 

Festivalin açılış töreni 5 Ekim akşamı Ayvalık Amfitiyatro’da gerçekleşecek. Açılış töreninde festivalin ana sponsoru Kariyo & Ababay Vakfı (KAV)’nın; sinema alanında yaratıcılığı, öncü ve örnek olmayı, ilham vericiliği , üretkenliği, ulusal ve uluslararası sanatsal başarıyı teşvik amacıyla vereceği “Yılın Yönetmeni Ödülü” sahibine takdim edilecek. Emin Alper, Hakan Bıçakçı, Tülin Özen, Fatih Özgüven ve Yeşim Ustaoğlu’ndan oluşan danışma kurulunun son bir yılda çekilen filmler arasından önerdiği dört aday arasından KAV tarafından seçilecek yılın yönetmenine vakıf tarafından 100.000 TL para ödülü verilecek.

 

Festivalin açılış filmi ise; Köpek Dişi, The Lobster ve Kutsal Geyiğin Ölümü filmleriyle son dönemin en kayda değer yönetmenlerinden olan Yorgos Lanthimos’un son filmi Sarayın Gözdesi /The Favourite olacak. 18. yüzyıl İngiltere’sinde Kraliçe Anne döneminde yaşanan olayları konu alan filmin başrollerinde Olivia Colman, Rachel Weisz ve Emma Stone yer alıyor. Colman filmdeki rolüyle Venedik Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı, film de Jüri Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

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