Başarıya giden yol: Bilgi Kariyer Günleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenecek BİLGİ Kariyer Günleri’nde öğrenciler, sektöründe lider firmaların yöneticilerinden ilham alarak geleceğin meslekleri ve çalışma hayatı hakkında fikir sahibi olacak. Etkili CV ve mülakat için ipuçlarının da tartışılacağı etkinliklerde, yüze yakın firma tarafından kurulacak stantların yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.
santralistanbul’da 15 Mart Perşembe günü başlayacak Kariyer Günleri’nin ilk oturumu Boyner İnsan Kaynakları İletişim Yöneticisi Mehmet Pozam’ın “Perakendede iş var, sen de katıl!” konuşmasıyla başlayacak. İlk gün söyleşileri Mercedes Benz Türk Connect’ten Yasemin Koçtürk Yaman ve Unilever Kariyer Danışmanı Ecenaz Özcengiz’in konuşmalarıyla devam edecek. İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Roy Manukyan’ın moderatörlüğündeki “Kariyer hikayene Big4'la başla!” oturumuyla sona erecek.
Etkinliğin 16 Mart’taki ikinci gününde, Colgate Palmolive Yetenek Kazanımı & Gelişim Müdürü Şive Yılmaz, Vestel Venture Genel Müdürü Metin Salt ve PepsiCo Yetenek Kazanımı Müdürü Tuğba Panavur öğrencilerle geleceği şekillendirmeleri üzerine sohbet edecek. “Vodafone ile Dijital Dönüşüm'e hazır mısın?” başlıklı seminerde Vodafone Dijital Dönüşüm Direktörü Ender Özgün ve Vodafone İşveren Markası Müdürü Gamze Yeşilbayrak öğrencilerle buluşurken, günün son oturumunda da Türk Hava Yolları Yetiştirilmek Üzere Pilotlar İstihdam Şefi Feyza Sofu ve Türk Hava Yolları Sorumlu Kaptan Pilot Altuğ Demircan öğrencilerle buluşacak.
PROGRAM:
15 Mart 2018, Perşembe
10.00 – 11.00 Boyner İnsan Kaynakları İletişim Yöneticisi Mehmet Pozam
Enerji Müzesi Seminer Odası
11.00 – 12.00 Mercedes Benz Türk Bağlantılı Satış Birim Müdürü Yasemin Koçtürk Yaman
14.00 – 15.00 Unilever Kariyer Danışmanı Ecenaz Özcengiz
Enerji Müzesi Kontrol Odası
12.00-13.00 Kariyer.net İşveren Markası ve Kariyer Etkinlikleri Yöneticisi Semih Gümüş
15.00-16.00 CPA ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Roy Manukyan
Deloitte Risk Danışmanı, Partner Metin Aslantaş
EY Transfer Fiyatlandırma Hizmetleri, Partner Serdar Sumay
KPMG Denetim Direktörü; Gökçe Adıgüzel
PwC Güvence Direktörü Namık Barış Doğan
ÇSM 403-404
16 Mart 2018, Cuma
10.00 – 11.00 Colgate Palmolive Yetenek Kazanımı & Gelişim Müdürü Şive Yılmaz
11.00 – 12.00 Vestel Venture Genel Müdürü Metin Salt
13.00 – 14.00 PepsiCo Yetenek Kazanımı Müdürü Tuğba Panavur
Enerji Müzesi Kontrol Odası
12.00-13.00 Kariyer.net İşveren Markası ve Kariyer Etkinlikleri Yöneticisi Semih Gümüş
15.00-16.00 Türk Hava Yolları Yetiştirilmek Üzere Pilotlar İstihdam Şefi Feyza Sofu &
Türk Hava Yolları Sorumlu Kaptan Pilot Altuğ Demircan
ÇSM 403-404
14.00 – 15.00 Vodafone Dijital Dönüşüm Direktörü Ender Özgün
Vodafone İşveren Markası Müdürü Gamze Yeşilbayrak
Enerji Müzesi Seminer Odası