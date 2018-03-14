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    Başarıya giden yol: Bilgi Kariyer Günleri

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 14:36 | Son Güncelleme:

    İstanbul Bilgi Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen “BİLGİ Kariyer Günleri’18” kendi sektörünün lideri 100’e yakın kurumsal şirketin katılımıyla 15 Mart’ta başlıyor. Kariyer Günleri’nde öğrenciler ve mezunlar, iş dünyasının önde gelen isimleri ve sektör profesyonellerinden ilham alma fırsatını yakalayacak.

    İstanbul Bilgi Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenecek BİLGİ Kariyer Günleri’nde öğrenciler, sektöründe lider firmaların yöneticilerinden ilham alarak geleceğin meslekleri ve çalışma hayatı hakkında fikir sahibi olacak. Etkili CV ve mülakat için ipuçlarının da tartışılacağı etkinliklerde, yüze yakın firma tarafından kurulacak stantların yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

    santralistanbul’da 15 Mart Perşembe günü başlayacak Kariyer Günleri’nin ilk oturumu Boyner İnsan Kaynakları İletişim Yöneticisi Mehmet Pozam’ın “Perakendede iş var, sen de katıl!” konuşmasıyla başlayacak. İlk gün söyleşileri Mercedes Benz Türk Connect’ten Yasemin Koçtürk Yaman ve Unilever Kariyer Danışmanı Ecenaz Özcengiz’in konuşmalarıyla devam edecek. İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Roy Manukyan’ın moderatörlüğündeki “Kariyer hikayene Big4'la başla!” oturumuyla sona erecek.

    Etkinliğin 16 Mart’taki ikinci gününde, Colgate Palmolive Yetenek Kazanımı & Gelişim Müdürü Şive Yılmaz, Vestel Venture Genel Müdürü Metin Salt ve PepsiCo Yetenek Kazanımı Müdürü Tuğba Panavur öğrencilerle geleceği şekillendirmeleri üzerine sohbet edecek. “Vodafone ile Dijital Dönüşüm'e hazır mısın?” başlıklı seminerde Vodafone Dijital Dönüşüm Direktörü Ender Özgün ve Vodafone İşveren Markası Müdürü Gamze Yeşilbayrak öğrencilerle buluşurken, günün son oturumunda da Türk Hava Yolları Yetiştirilmek Üzere Pilotlar İstihdam Şefi Feyza Sofu ve Türk Hava Yolları Sorumlu Kaptan Pilot Altuğ Demircan öğrencilerle buluşacak.

    PROGRAM:

    15 Mart 2018, Perşembe

    10.00 – 11.00 Boyner İnsan Kaynakları İletişim Yöneticisi Mehmet Pozam

    Enerji Müzesi Seminer Odası

    11.00 – 12.00 Mercedes Benz Türk Bağlantılı Satış Birim Müdürü Yasemin Koçtürk Yaman

    14.00 – 15.00 Unilever Kariyer Danışmanı Ecenaz Özcengiz

    Enerji Müzesi Kontrol Odası

    12.00-13.00 Kariyer.net İşveren Markası ve Kariyer Etkinlikleri Yöneticisi Semih Gümüş

    15.00-16.00 CPA ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Roy Manukyan

    Deloitte Risk Danışmanı, Partner Metin Aslantaş

    EY Transfer Fiyatlandırma Hizmetleri, Partner Serdar Sumay

    KPMG Denetim Direktörü; Gökçe Adıgüzel

    PwC Güvence Direktörü Namık Barış Doğan

    ÇSM 403-404

    16 Mart 2018, Cuma

    10.00 – 11.00 Colgate Palmolive Yetenek Kazanımı & Gelişim Müdürü Şive Yılmaz

    11.00 – 12.00 Vestel Venture Genel Müdürü Metin Salt

    13.00 – 14.00 PepsiCo Yetenek Kazanımı Müdürü Tuğba Panavur

    Enerji Müzesi Kontrol Odası

    12.00-13.00 Kariyer.net İşveren Markası ve Kariyer Etkinlikleri Yöneticisi Semih Gümüş

    15.00-16.00 Türk Hava Yolları Yetiştirilmek Üzere Pilotlar İstihdam Şefi Feyza Sofu &

    Türk Hava Yolları Sorumlu Kaptan Pilot Altuğ Demircan

    ÇSM 403-404

    14.00 – 15.00 Vodafone Dijital Dönüşüm Direktörü Ender Özgün

    Vodafone İşveren Markası Müdürü Gamze Yeşilbayrak

    Enerji Müzesi Seminer Odası

    Etiketler: üniversite , kariyer günleri , bilgi üniversitesi
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