Başarıya giden yol: Bilgi Kariyer Günleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenecek BİLGİ Kariyer Günleri’nde öğrenciler, sektöründe lider firmaların yöneticilerinden ilham alarak geleceğin meslekleri ve çalışma hayatı hakkında fikir sahibi olacak. Etkili CV ve mülakat için ipuçlarının da tartışılacağı etkinliklerde, yüze yakın firma tarafından kurulacak stantların yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

santralistanbul’da 15 Mart Perşembe günü başlayacak Kariyer Günleri’nin ilk oturumu Boyner İnsan Kaynakları İletişim Yöneticisi Mehmet Pozam’ın “Perakendede iş var, sen de katıl!” konuşmasıyla başlayacak. İlk gün söyleşileri Mercedes Benz Türk Connect’ten Yasemin Koçtürk Yaman ve Unilever Kariyer Danışmanı Ecenaz Özcengiz’in konuşmalarıyla devam edecek. İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Roy Manukyan’ın moderatörlüğündeki “Kariyer hikayene Big4'la başla!” oturumuyla sona erecek.

Etkinliğin 16 Mart’taki ikinci gününde, Colgate Palmolive Yetenek Kazanımı & Gelişim Müdürü Şive Yılmaz, Vestel Venture Genel Müdürü Metin Salt ve PepsiCo Yetenek Kazanımı Müdürü Tuğba Panavur öğrencilerle geleceği şekillendirmeleri üzerine sohbet edecek. “Vodafone ile Dijital Dönüşüm'e hazır mısın?” başlıklı seminerde Vodafone Dijital Dönüşüm Direktörü Ender Özgün ve Vodafone İşveren Markası Müdürü Gamze Yeşilbayrak öğrencilerle buluşurken, günün son oturumunda da Türk Hava Yolları Yetiştirilmek Üzere Pilotlar İstihdam Şefi Feyza Sofu ve Türk Hava Yolları Sorumlu Kaptan Pilot Altuğ Demircan öğrencilerle buluşacak.

PROGRAM:



15 Mart 2018, Perşembe

10.00 – 11.00 Boyner İnsan Kaynakları İletişim Yöneticisi Mehmet Pozam

Enerji Müzesi Seminer Odası



11.00 – 12.00 Mercedes Benz Türk Bağlantılı Satış Birim Müdürü Yasemin Koçtürk Yaman

14.00 – 15.00 Unilever Kariyer Danışmanı Ecenaz Özcengiz

Enerji Müzesi Kontrol Odası

12.00-13.00 Kariyer.net İşveren Markası ve Kariyer Etkinlikleri Yöneticisi Semih Gümüş

15.00-16.00 CPA ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Roy Manukyan

Deloitte Risk Danışmanı, Partner Metin Aslantaş

EY Transfer Fiyatlandırma Hizmetleri, Partner Serdar Sumay

KPMG Denetim Direktörü; Gökçe Adıgüzel

PwC Güvence Direktörü Namık Barış Doğan

ÇSM 403-404

16 Mart 2018, Cuma

10.00 – 11.00 Colgate Palmolive Yetenek Kazanımı & Gelişim Müdürü Şive Yılmaz

11.00 – 12.00 Vestel Venture Genel Müdürü Metin Salt

13.00 – 14.00 PepsiCo Yetenek Kazanımı Müdürü Tuğba Panavur

Enerji Müzesi Kontrol Odası

12.00-13.00 Kariyer.net İşveren Markası ve Kariyer Etkinlikleri Yöneticisi Semih Gümüş

15.00-16.00 Türk Hava Yolları Yetiştirilmek Üzere Pilotlar İstihdam Şefi Feyza Sofu &

Türk Hava Yolları Sorumlu Kaptan Pilot Altuğ Demircan

ÇSM 403-404

14.00 – 15.00 Vodafone Dijital Dönüşüm Direktörü Ender Özgün

Vodafone İşveren Markası Müdürü Gamze Yeşilbayrak

Enerji Müzesi Seminer Odası