Bağışlamanın gücünü hatırla

12 MART ÇİÇEK GÜNÜ

Gezegendeki çok az şey onlardan daha güzel! Yeryüzünde 400.000’den fazla bitki türü olan çiçeklerden bahsediyorum. Binlerce yıldır aramızda olan çiçekler alternatif tıptan tutun da dekoratif amaçlarla evimize kadar hayatımızın hemen hemen her anında bizimle. Çeşitli dinlerde ve mitolojilerde de karşımıza çıkan çiçekler, insanlık tarihi boyunca düğün, cenaze, özel gün gibi birçok yerde geleneklerimizin ve ritüellerimizin olmazsa olmazı… Hatta çiçeği dekor olarak kullanma sanatı Eski Mısır dönemine kadar uzanır. Papatyalar, güller, lotus çiçekleri, nilüferler, orkideler, kır çiçekleri… Sanata, kültüre ve hayata bu kadar dahil olmuş bir şeyin gününü kutlamazsak olmaz. İlk olarak ne zaman kutlandığı belli olmasa da dünya döndükçe aynı şekilde kutlayabileceğiniz Çiçek Günü’nde sevdiğiniz insanlarla birlikte bahçenizde ya da evde küçük bir saksıda çiçek ekebilirsiniz. Güneşli bir günde, sevdiğiniz insanlarla ve doğayla baş başa vakit geçirmekten daha güzel bir şey daha söyleyelim o halde. Bu etkinliği bir çocukla yapmayı deneyin. Ona doğanın büyüsünü, çiçeklere nasıl bakabileceğini, onlara neden ihtiyacımız olduğunu ve yeryüzünü doğa kirliliğinden korumak için neler yapabileceğini anlatın. Hazır, baharın koynuna bu kadar sokulmuşken tadını çıkarın!

14 MART ASKIDA SORU GÜNÜ

Ne? Nasıl? Nerede? Niye ya? BU NE? Bugün Askıda Soru Günü! Aklınıza gelebilecek her konuda ve merak ettiğiniz ne varsa doyasıya sormanın tam vakti! Kazanmayı arzuladığın küçük bir bilgiyi düşün, muhatabını belirle ve ona sorabileceğin en tuhaf soruyu sor. Askıda Soru Günü’nün amacı ilgi alanımızın yön değiştirmesi ve olaylara farklı açıdan bakmamızı sağlaması aslında. Gün içerisinde bu tarz bir edinim kolay elde edilebilir değil. Çevrenizdeki insanlara sorduğunuz soruyla derin bir felsefi sohbet başlatabilir ya da oldukça önemsiz şeylerle kafanızı dağıtabilirsiniz. Askıda Soru Günü, gündelik hayatın sıkıcı rutinlerinden kaçmak için bir oyun gibi düşünülebilir. Hadi askıya bir soru da sen bırak!

18 MART ANNE VE BABANI AFFETME GÜNÜ

Ebeveynlik muazzam derecede zor bir görevdir. Bu zorlu görevde kimileri diğerlerinden daha iyidir ama hiç kimsenin mükemmel olmadığını hatırlamakta fayda var. Hepimizin sahip olduğu kızgınlıklar, kırgınlıklar, hayal kırıklıkları ve geçmiş acılar film şeridi gibi geçtiyse gözümüzün önünden şimdi biraz rahatlama zamanı… Bugün anne ve babanızı affetme günü. Çocukluktan yetişkinliğe geçerken yaşanan tartışmalar, yanlış anlamalar ve hatta kimi derin yaralar ancak bağışlama eyleminin hayata geçirilmesiyle geride kalır. Bağışlama, daha temiz bir geleceğin kapısını aralar. İşinizi kolaylaştıralım. Ebeveyninizin insancıl ve hatalar yapabilecek durumda olduğunu kabullenmekle başlayın. Bu sizi daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu hissettirecek. Tabii bu sadece sizinle ilgili bir durum değil, ebeveynler de kaç yaşında olursa olsun kendisini geliştirmek ve daha esnek olmak zorunda. Hani atsan atılmaz, satsan satılmaz derler ya o zaman bu ilişkiyi güçlendirmek herkes için en iyisi sanki?