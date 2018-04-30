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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kampüs
30.04.2018 - 10:15, Son Güncelleme:

Babasının okuduğu kitaplarla üniversite eğitimi görüyor

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Babasının okuduğu kitaplarla üniversite eğitimi görüyor

Kayseri'de görme engelli Caner Uğuş, bütün zorluklara rağmen okuma isteğinden vazgeçmeyerek herkese örnek oluyor.

Tip 1 diyabet hastası ve görme engelli Caner Uğuş, tüm engellerine rağmen üniversite eğitimine devam ediyor. Derslerine, inşaat işçisi babasının okuduğu kitaplarla hazırlanan azimli genç, engellilere umut oluyor.

OKUMA İSTEĞİNDEN VAZGEÇMEDİ

Genetik olarak tip 1 diyabet hastası olan Caner Uğuş’un, 3 yaşında göz sinirlerinde solukluk olduğu fark edildi. Yıllar geçtikçe bu hastalığından dolayı görme yetisini yitiren Caner Uğuş, engeline rağmen içindeki okuma isteğinden vazgeçmedi.

"DUYDUKLARIMI UNUTMUYORUM"

Şu anda Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğrenci olan azimli genç, her akşam babasının okuduğu ders kitaplarını dinleyerek derslerine ve sınavlarına hazırlandığını söyledi. Bu durumu, "Yüce Rabbimin sayesinde işitsel zekanın daha ön plana çıkmasıyla duyduğum, başkasının okuduğu şeyi daha çok anlıyorum. Yani duyduklarımı unutmuyorum." diye açıklayan Caner Uğuş, tahtayı göremediği ya da sınavlarda soruları okuyamadığı için arkadaşları ve hocalarının kendisine yardım ettiğini dile getirdi.

ENGELLİLERE OKUMAKTAN VAZGEÇMEYİN TAVSİYESİ

Engellilerin umutsuzluğa kapılarak eve kapandığını, kendisinin böyle olmak istemediği için okumaya karar verdiğini belirten Caner Uğuş, aynı kaderi paylaştığı engelli yaşıtlarına şu nasihatlerde bulundu: "Benim gibi engeli olan yaşıtlarım, her ne olursa olsun hayattan ve okumaktan vazgeçmesin. Okuduktan sonra devletimizin bize sunduğu imkanlar çok fazla; engelli KPSS ya da özel kurumlarda sunduğu imkanlar çok fazla. O yüzden bence okumalılar ve kendilerini eve hapsetmemeliler." dedi.

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