Avrupa’nın en iyi mühendisi sen olabilirsin!

BEST (Board of European Students of Technology) öğrenci organizasyonunun düzenlediği Avrupa BEST Mühendislik Yarışması (EBEC)’in İTÜ’deki yerel ayağı bu yıl 16-17 Mart tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

EBEC Challenge Istanbul, hiçbir ön hazırlık gerektirmeyen, gerçek zamanlı, genel mühendislik konulu, yaratıcılık, takım çalışması, zaman yönetimi, pratik zeka gibi olguları temel alan ve tüm İTÜ öğrencilerinin katılabileceği bir yarışmadır. İki kategoriden oluşan bu yarışmanın Takım tasarımı kategorisinde belirli malzemeler kullanılarak bir prototip inşa etmek amaçlanırken, vaka analizinde teknik ve yönetimsel problemleri çözmek amaçlanmaktadır. 4’er kişilik takımlar halinde katılacak öğrenciler, 2 gün boyunca yetenek ve becerilerini pratiğe dökerek yarıştıracaklardır.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin düzenleyeceği bu yerel BEST mühendislik yarışmalarının birincileri İzmir’e giderek, zincirin ikinci halkası olan EBEC Challenge Türkiye'de buluşacaklar. Yarışmaya katılmak ve Avrupa’nın en iyi mühendisi olmak adında bu unutulmaz deneyimin bir parçası olmak için son başvuru tarihi: 11 Mart 2018.

Detaylı bilgi ve başvurular için; https://itumuhendislikyarismasi.org/