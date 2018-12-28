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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.12.2018 - 10:24, Son Güncelleme:

Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu’ndan Boğaziçili öğretim üyesine ödül

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Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu’ndan Boğaziçili öğretim üyesine ödül

Vücudumuzun enerji santralleri “Mitokondriler” için gerçekleştirdiği araştırma, ödül getirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Dr. Şükrü Anıl Doğan, hücrelerimizin enerji kaynağı olan “Mitokondriler” üzerine yaptığı araştırma çalışması ile Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (European Molecular Biology Organization / EMBO)’dan “Installation Grant” (Yerleşim Desteği) ödülünü almaya hak kazandı. Ödül kapsamında Dr. Doğan, alandaki başarılı genç araştırmacıları bir araya getiren EMBO Young Investigator (Genç Araştırmacılar) programına dâhil olarak 5 sene boyunca EMBO’dan araştırma desteği alacak.

Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu’ndan Boğaziçili öğretim üyesine ödül


2006 yılından beri toplamda 103 araştırmacıya yerleşim desteği vermiş olan Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu Yerleşim Desteği Programı’nın 2018 yılı kazananları, aralarında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Dr. Şükrü Anıl Doğan’ın da bulunduğu 10 araştırmacıdan oluşuyor. TÜBİTAK’ın finansal destek sağladığı Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu Yerleşim Desteği Programı (European Molecular Biology Organization Installation Grant) yaşam bilimleri alanında çalışan genç araştırmacıların ülkelerine dönerek araştırmalarını kendi bağımsız laboratuvarlarında devam etmelerine olanak tanıyan bir destek programı. Program desteği sonucunda 5’i Türkiye’de olmak üzere, Avrupa’da toplam 10 adet laboratuvar kurulacak.

 

2014 yılında Köln Üniversitesi’ne bağlı CECAD Enstitüsü’nde doktorasını tamamlayan Dr. Şükrü Anıl Doğan, aynı üniversitede doktora sonrası araştırmalarını yürüttükten sonra 2018 yılına kadar Cambridge Üniversitesi’nde araştırmacı olarak çalıştı. Ekim 2018 itibariyle Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başlayan Dr. Doğan’ın araştırmaları, mitokondrilerde meydana gelen stres kaynaklı hasarların yaşlanmaya olan etkileri üzerine odaklanmaktadır.

 

Dr. Şükrü Anıl Doğan’ın Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde “Mitokondriyal Genetik Laboratuvarı (MitoLab)” bulunuyor. Doğan, Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu Yerleşim Desteği Programı’ndan alacağı araştırma desteği ile laboratuvarda, hücrenin enerji kaynağı olan mitokondri organeli’nin stres karşısındaki tepkisine odaklanacak. Türkiye’de gerçekleştirilecek araştırma ile mitokondriden yayılan farklı sinyalleri ve bu sinyalleri aktive eden moleküler geçitleri, yaşlanma ve yaşlanma ilgili hastalıklar sistematik olarak incelecek. Araştırmadan elde edilecek sonuç ile de hastalıklar için daha iyi tedavilerin tasarlanmasına ve gereksiz antioksidan kullanımının/tedavisinin potansiyel tehlikeleri ortaya çıkarılacak.

 

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde öğretim üyesi Dr. Şükrü Anıl Doğan’ın ödül almasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Türkiye’de EMBO Installation Grant’i kazanmış en fazla öğretim üyesini barındıran bölüm haline geldi. Bölümde daha önce bu desteği almaya hak kazanmış öğretim üyeleri ise; Doç. Dr. Umut Şahin, Doç. Dr. NC Tolga Emre, Doç. Dr. İbrahim Yaman, Doç. Dr. Arzu Çelik ve Prof. Dr. Nesrin Özören oldu.

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