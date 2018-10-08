Arya Kadın Platformu'ndan Duygu Deniz: Girişimcilik bir meslek değil ruhtur

Uzun süre finansal denetim yaptıktan sonra bir girişim kurdunuz. Arya Kadın Yatırım Platformu ile yollarınız nasıl kesişti?



Ernst and Young’da finansal denetim yaptıktan sonra ekoturizm şirketimiz Balyolu’nu kurduk. Ve bu girişimden dolayı Ahu Büyükkuşoğlu Serter ile tanıştım. Balyolu diye bal tadımı yapan bir sosyal girişimdi bu. Doğu Anadolu'daki kadın arıcıları desteklerken turlarla da onlara müşteri getiriyorduk. Amerika ve Avrupa ağırlıklı misafirlerimiz oluyordu. Ben şirketten ayrılma aşamasındaydım, Ahu Hanım da şirkete yatırım yapmak istiyordu ama asıl vizyonu kadın liderliğindeki şirketlere yatırım yapmaktı. Benim finans ve startup tecrübemin bu yatırımları yönetmek icin uygun olduğunu düşünerek beraber çalışmaya başladık ve bir yıl içerisinde Arya’yı kurduk.

Arya’da kadın girişimciliğini ve gençleri desteklemek üzere çeşitli imkanlar sunuyorsunuz. Arya’nın bütün bunları yapmaktaki nihai amacı nedir?

Arya’nın kuruluş amacı, kadın liderliğindeki şirketlerin büyümesi için ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlamak üzere bir ortam yaratmak. Kadının bir fırsat olduğunu göstermek istedik. Ön yargılardan dolayı kaybettiğimiz potansiyel inanılmaz. Kadınların da iş dünyasına katılması demek, Türkiye gibi bir ülkenin gayrisafi milli hasılasının yüzde 25 büyümesi demek.

Ve gençler… Gençlerin yeri bizim için çok önemli çünkü eşitlik tüm bireyleri ilgilendiren toplumsal bir mevzu. Ve şimdiki gençler gerçekten harika. Genç yaştan itibaren farklılıklarımızın cinsiyetle değil kişilik ve tecrübemizle alakalı olduğunu anlamak, bu farkındalığına erişmek tüm toplumun geleceğini değiştirecek.

Geçtiğimiz yaz ‘kız kardeşlik’ ve ‘birlikte yürüyelim’ temasıyla III. Arya Retreat etkinliğiyle Meksika renklerini Bodrum’a taşıdınız. Yaz ortasında Arya Shopping Fest, yazın son günlerinde de Arya Amerika buluşması gerçekleştirdiniz. Dopdolu bir etkinlik takviminiz olduğu düşünülürse bu programları hazırlarken iş süreciniz hakkında nasıl bir yol izlediniz?

Her girişim gibi, biz de müşterimizi dinleyerek iş planımızı çıkarıyoruz. Misyon ve vizyonumuz doğrultusunda en çok etkiyi nasıl yaratabiliriz, neye ihtiyaç var ve bunlara ne gibi hizmetlerle cevap verebiliriz diye düşünüyoruz. Ana işlerimizi de şöyle sayabiliriz: ilham ve motivasyon sağlamak için etkinlikler, yetkinlikleri arttırmak için eğitim ve mentörlük, yatırıma hazırlamak için de Arya Hızlandırma Programı yapıyoruz. Buradan başlayarak ekibimle beraber bu aktivitelerin takvimini oluşturup liderlerimiz, gönüllü destekçilerimiz ve gençlerimiz sayesinde hayata geçiriyoruz.

Yine farkındalık yaratan başka bir etkinliğiniz bu sene takviminizde yer alıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde “erkeklerin” “erkekliği” tartıştıkları, gelenekselden gelen tabuları “Erkekler Konuşuyor” ile seslendiriyorsunuz. Panel serisi nasıl gelişti? İlk tepkiler ne oldu ve hedefiniz nedir?

Aslında bu proje Arya Gençlik Komitemizden çıktı. Gençlik Liderimiz Münteha Adalı ve ekibi, gençleri de toplumsal cinsiyet meselelerine dahil etti. Dediğimiz gibi eşitlik toplumun tamamını ilgilendiren bir mesele. Kadınlar ve genç kadınlar bu konuda artık donanımlı ve farkında. Peki ya erkekler? Onlar eşitliği nasıl yorumluyor? Genç erkekler neler yaşıyor ve sorunsal olarak gördükleri neler? Biz de bunu oturup erkeklerle konuşmaya karar verdik. Şu ana kadar 4 panel yaptık, bu sırada gençlerimiz sokağa indi ve röportajlar yaptı. Şimdi de 19 Ekim’de İzmir’de ve Dünya Erkekler günü olan 19 Kasım’da İstanbul’da yapacağız. İlk tepkiler şaşkınlık ve olmaz bu iş şeklindeydi. “Erkekler ne konuşacak?” sorusunu hem kadın hem erkekten duyduk. Bence en çarpıcı çıkarımlardan birisi, erkeklerin sorulmadan önce erkekliği pek düşünmemiş olmaları ve kadınlara nazaran farkındalıklarının düşük olmasıydı. Ama gençleri dinledikçe anlatacak çok şeylerinin olduğunu ve onların da paylaşacak güvenli bir ortam aradıklarını gördük. Kuşaklar arası “erkekliğin” nasıl yorumlandığını birlikte deneyimledik. Gençlerin konuşmaktan ziyade “sorguladıklarını” gördük. Evet sorguluyorlar. Hayatı, doğuştan gelen görev tanımlarını, sorumluluklarını… Hayatı ve ‘neden eşit değiliz’i sorguluyorlar. Özgürleşmek için konuşuyorlar.

Amacımız birbirimizi anlamak, ötekileştirmektense birbirimizle empati kurabilmek ve bir diyalog başlatmak, farkındalığı artırmak. Erkek olmak da kadın olmak da zor, ancak bir araya gelebilirsek toplumsal cinsiyet meselesini çözmeye yaklaşabiliriz. Savunmasız olabilecek kadar güçlü, duygusal olacak kadar da cesur erkeklerin hepsini bekliyoruz!

Kadın girişimcilerle melek yatırımcılar arasında köprüler kurmanızdaki en güçlü motivasyonunuz nedir? Arya’nın nasıl bir ruhu var?

Arya olarak kadın girişimcilerin şirketlerini büyütmek için onların ihtiyacı olan yatırım, danışmanlık, eğitim, network gibi konularda destek oluyoruz. Bunu yaparken “Arya Kadını Olmak” tanımına uygun insanları bu ağda bir arada tutuyoruz. Bazı Arya değerlerimiz var, bunlara sahip insanlar bizim başarı sırrımız.

Girişimci yatırımcı eşleştirmelerinde ise en önemli nokta girişimcilerin ihtiyaçlarını iyi tespit etmek. İşini büyütmesine hem maddi hem de profesyonel deneyimi ile katkı sağlayabilecek yatırımcılar bulmaya çalışıyoruz. Bu nedenle yatırım sürecinde hem girişimciyi hem yatırımcıyı çok yakından tanımamız ve isteklerini, beklentilerini doğru anlamak önemli. Bizi bir araya getiren değerlerimiz; samimiyet, güven, açıklık, yaratıcılık, paylaşımcılık, girişkenlik, cesaret ve etki yaratmak.

Peki, önümüzdeki süreçte özellikle genç girişimci adayları için ne gibi programlar hazırlıyorsunuz?

Girişimcilik bir meslek değil ruhtur. Girişimci ruhlu herkese kapımız açık, ama sadece ben bunu istiyorum diyeni değil, bunu verebilirim diyerek yaklaşmak önemli. Yani bir şey almadan önce vermek gerek.

Girişimciler hayır cevabını duyduğunda hemen pes etmeyen, hedeflerini gerçekleştirmek için bir yol bulan insanlardır. Arya Gençleri de böyle kişiliğe sahip gençlerden oluşuyor. Startuplarda çalışarak girişimciliği deneyimlemek isteyen gençleri Arya ağlarında çalışan ihtiyacı olan girişimlerle buluşturuyoruz. Bir araya gelerek Erkekler Konuşuyor projesinde olduğu gibi kendi projelerini hayata geçirmelerini sağlıyoruz. Girişimcilik ve yatırımcılık dünyasını daha yakından tanımak için Arya etkinliklerinde görev alıp kendilerine farklı bakış açıları kazandırıyorlar. Arya Gençleri’ne dahil olmak isteyenler support@aryawomen.com adresine mail atabilirler.

Çok teşekkürler.

Röportaj: Özge Yağmur