Anadolu Üniversitesi'nden 'Erasmus Plus Projesi' eğitimi

Avrupa Birliği Hibe Programları kapsamında Anadolu Üniversitesi ARİNKOM TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) tarafından düzenlenen Erasmus Plus projesi yazımı hakkında verilen eğitim programı 29 Mart Perşembe günü Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Salon Anadolu’da gerçekleştirildi. Tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve program ülkeleri gibi ülkemizin de diğer ülkeler ile eşit fırsatta dâhil olduğu Erasmus Plus programı kapsamında yürütülen birçok alt program bulunuyor. Eskişehir Valiliği’nin BEBKA teknik desteğiyle almış olduğu bu eğitim programına Anadolu Üniversitesi proje yazımında ve uygulamasında destek veriyor.

Erasmus Plus proje yazımı eğitiminin asıl amacının Avrupa Birliği Projeleri'nin nasıl yazılması gerektiği, proje yazımları konusunda dikkat edilecek noktaların neler olduğu gibi konularda katılımcıların sorunlarını gidermek ve onlara destek olmak olduğunu belirten ARİNKOM TTO Uluslararası Projelerden Sorumlu Uzman Rabia Taş, “Dört gün sürecek olan eğitimin ilk iki gününde teorik olarak beklentiler nelerdir, amaç hedef ve kitle nasıl oluşturulur, bunların eğitimini verdik. Eğitimimize kurum ve kuruluşlardan sağlık, sosyal yardımlaşma, eğitim, özel eğitim, turizm ve belediye olmak üzere altı grup katıldı. Üniversitemizde yürütülen iki günlük süreçte ise herkesin elinde birer tane Erasmus Plus Projesi var. Altı grup halinde altı projenin uygulama safhasını birlikte yürütüyoruz.” şeklinde konuştu.