Ameliyathaneden sahneye: Türk müziğinin profesörü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAmeliyathaneden sahneye: Türk müziğinin profesörü
GeriKampüs Ameliyathaneden sahneye: Türk müziğinin profesörü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kampüs
19.12.2018 - 10:42, Son Güncelleme:

Ameliyathaneden sahneye: Türk müziğinin profesörü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ameliyathaneden sahneye: Türk müziğinin profesörü

Çocukken gelecek hedefini, "Şarkıcı doktor olacağım." diye belirleyen Prof. Dr. Ali Rıza Kural, çok yönlü kişiliği, başarılarla dolu hayatıyla örnek oluyor.

Çocukken gelecek hedefini, "Şarkıcı doktor olacağım." diye belirleyen bugün ise dünyaca tanınan bir hekim ve Türk sanat musikisi üstadı olan Prof. Dr. Ali Rıza Kural, çok yönlü kişiliği, başarılarla dolu hayatıyla yeni nesillere örnek oluyor.

Küçük yaşlardan itibaren müziği hayatının ayrılmaz bir parçası haline getiren Kural, tıp eğitiminin yanında Türk musikisinin tanınan büyük üstatlarıyla da çalışma imkanı buldu.

Kendisi gibi hekim ve musiki üstadı olan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'yı örnek alan Kural, hem şarkıcı hem de doktor olma hayalini gerçekleştirdi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Acıbadem Maslak Hastanesi Robotik Cerrahi ve Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural, hekimlik kariyeri ve müzik yaşantısına dair çalışmalarını anlattı.

Kural, insanların küçük yaşlardan itibaren hedefler koyduğunu dile getirerek, kendisinin de "Şarkıcı doktor olacağım." idealiyle büyüdüğünü söyledi.

Bu kararında Alaeddin Yavaşca hayranlığının etkili olduğunu belirten Kural, "Küçük yaşlarda tek iletişim aracımız radyoydu. Radyoda 'Dr. Alaeddin Yavaşca'dan Şarkılar' diye bir program vardı. O zamanlar sanırım Ankara'da yayınlanıyordu. Ben de o dönem Samsun'daydım. İlk, orta ve lise eğitimimi orada aldım. O program başladığında, hemen dikkat kesilir, dinlemeye başlardım. 'Ne olacaksın?' diye sorduklarında da 'Şarkıcı doktor olacağım.' cevabını veriyordum. 4-5 yaşlarımdaydım. Müzikle küçük yaşlarımdan beri uğraştım. Tıbba girişim de kendi isteğimle oldu." diye konuştu.

"Müzik ana hedefim olmadı. Fakat müzikten de hiç sapmadım"

Kural, İstanbul Tıp Fakültesi'nin ilk tercihi olduğunu, başarılı bir öğrencilik hayatı geçirdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Büyük bir şehre gelirken bocalama yaşıyorsunuz. Bunu yaşamadan hemen musikiye başladım. Arif Sami Toker'den dersler almaya başladım. Orada da yine doğal olarak olaylar birbirini takip etti. Rüştü Eriç Hocamız vardı. Onun korosuna girdim. Bir baktım ki aynı sene üniversite korosuna başladım. Sonraki sene de kendimi konservatuvarda buldum. Bunları hiçbir zaman amaçlamadım ama su böyle aktı. Müzik hiçbir zaman ana hedef olmadı. Hekimliği seçmiştim. Fakat müzikten de sapmadım. Belediye konservatuvarına girdim. Orayı bitirdim. Sınıf atlayarak girdim, sınıf atlayarak da bitirdim. 6 yıllık eğitimi 4 yılda bitirdim. Öğrencilik dönemlerim eş zamanlı oldu. Her zaman tıp önde olsa da mesai olarak daha fazla müzikte zaman harcadım. Çok çalışkan bir öğrenci değildim. Fakat sınavları firesiz geçerdim."

Kural, üniversiteye kadar keman çaldığını anlatarak, Türk müziğine olan ilgisinin Arif Sami Toker'le başladığını kaydetti. Konservatuvardaki hocalarının da kendisini etkilediğini ifade eden Kural, Süheyla Altmışdört, Nevzat Atlığ'ın müzik hayatında önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi.

"Hekimler bir sanat dalıyla uğraşmalı"

Kural, Altmışdört ve Atlığ sayesinde Türk müziğine bağlandığını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onların her çalışmalarında ve aktivitelerinde yer aldım. Nevzat Atlığ Hoca, Klasik Türk Müziği Devlet Korosunu kurmuştu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu oldu. Onun kuruluşundan itibaren belli bir zaman dilimine kadar Hocayla beraberdim. Sonuçta onların yaklaşımları beni musikinin içine daha fazla çekti. Bence hekimler her zaman bir sanat dalıyla uğraşmalı. Müzik, resim veya fotoğraf. Böyle arkadaşlarım var. Sporla ilgilenenler var. Hekimlerin bir sanat dalıyla uğraşması sanki olmazsa olmaz gibi. Ben de bunların içinden müziği seçtim. Tıp mesleği bir tiyatro sanatı gibi. Eğitimden geçip okulları bitiriyoruz. İhtisas yapıyoruz. Karşınızda ulaştığınız en son şey hasta. Aslında her şeyi onlar için öğreniyorsunuz. Hasta size birtakım filmleri ve tahlilleriyle geliyor. Bir hikayesi var. Siz o muayene süreçleri içerisinde bütün bunları değerlendirip sonuçta hastaya bir şeyler söylüyorsunuz. Aslında o verilere dayanan bir senaryo yazıyorsunuz. Yazdığımız senaryoyu hastayla birlikte oynuyorsunuz. Senaryonun sonu da iyi bitmeli."

Kural, müziğin hayatında önemli bir yer kapladığını belirterek, "Ameliyathane ortamında kalkıp şarkı söylemiyoruz. Talepler olsa da. Bazen tanıyan hastalar 'Ameliyata girerken şu şarkıyı okur musunuz?' diyor. Bir çalışma anında kafamda çok sevdiğim bir şarkı geçtiği oluyor. Sanki mırıldanıyor gibi oluyorum. Müzik hep içinizde dolaşır." dedi.

Tıp ve müzik bir arada

Kural, üniversite yıllarında İstanbul'a geldiğinde Arif Sami Toker'den müzik dersi aldığını yineleyerek, "Daha sonra üniversite korosuna girdim, merhum Rüştü Eriç'ten ders aldım. Sonra da konservatuvar, eski adıyla Devlet Klasik Türk Müziği Korosu şimdiki adıyla Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, orada müzik icra ettim. İstanbul Radyosunun sınavlarını kazanarak solist olarak sınırlı sayıda da olsa solo bantlar doldurdum." diye konuştu.

Kural, yakın zamanda Dünya Endoüroloji Derneğinin başkanlığı yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl da başkanlığımda Paris'te çok güzel bir kongre gerçekleştirdik. 2012'de de dernek başkanı değil kongre başkanıydım İstanbul'da. Mesleğimle çok yoğun uğraşmaktayım ama musiki benim için sığınası bir liman. Boş zamanlarımda konserlere ya da albüm hazırlığı yapıyorum. Arabada giderken notalar önümde müzik çalışırım. Tatil günlerinde iki arada derede notalar her zaman yanımdadır. Göz ucuyla da olsa bir şarkıyı en azından bir zaman sürecinde çalışabilirim."

Prof. Dr. Ali Rıza Kural, yaşamı boyunca tıp mesleğinin her zaman ağır bastığını ancak müziğe de ilgili olduğunu kaydederek, ud ve keman gibi enstrümanlar çaldığını aktardı.

Üniversitenin ilk yıllarında bazı korolara hem sesi hem de sazıyla eşlik ettiğini vurgulayan Kural, bir hekim için sanatla uğraşmayı tamamlayıcı bir hobi olarak yorumladığını söyledi.

Tıpla musikinin arasındaki ilişkinin çok kuvvetli olduğuna değinen Kural, "Bazı makamlar insanlara neşe verir. Eskiden özelikle psikolojik hastalıkların tedavilerinde, şifahanelerde hastalara bu tarz makamlar dinletilerek tedaviler yapılmıştır. Bunu kayıtlardan görüyoruz. Günümüzde bile bu yönde çalışma yapan tıp mensubu hem de çok iyi müzisyen, musikiyle uğraşan arkadaşlarımız var." dedi.

Kural'dan iki albüm

Prof. Dr. Kural, müzik çalışmalarının sadece sahneden ibaret olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sonlandırdı: 

"Son zamanlarda 2008'de Senfonik Musiki diye bir albüm çıkardım. Bu türün ilk örneklerinden biri olarak görülüyor. Bunun konserini de verdim. Devlet Senfoni Orkestrası'nın yarısı vardı. 10 Türk musikisi sazı vardı. Albümde de bunu yapmıştım. Sonra özel konserler verdim. 14 Mart Tıp Bayramı'nda müzikler icra ettim. 2 yıl önce 2 albüm çıkardım. Biri 'Klasikler.' Bunu Nevzat Atlığ Hocamın teşvikiyle yaptım. Parçaları birlikte seçtik. Kayıtlarda iki disk doldurduk. Özellikle babam da teşvik etti. Onun sesi de çok güzeldir. "Oğlum klasikler güzel. Bizim dinlediklerimizi ne zaman kaydedeceksin?' dedi. Onun üzerine de 'Sevdiklerimin Sevdikleri' diye bir albüm yaptım 2016'da. Günümüze daha yakın bestecilerin eserleri var."

Kaynak: AA

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bu sofra sosyalleştiriyor

1000 başarılı Türk gencine uluslararası ödül

Üniversite öğrencilerinden duygulandıran proje

Birleşik Krallık'tan 17 öğrenciye destek