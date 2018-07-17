Alkışlar, Nijer’de su kuyusu açtıran Harran Üniversitelilere
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri Yedi Başak Derneği aracılığıyla temiz içmesuyu sorunu yaşayan Nijer’de su kuyusu açtırdı.
Afrika'nın ihtiyaç sahibi ülkelerinde su kuyusu açma projesine bir destek de Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden geldi.
Dünyada her gün 4 bin 900 çocuk kirli sulardan ve sağlıksız koşullardan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle ölüyor. Bu ölümlerin önemli bir kısmı Afrika’da yaşanıyor. Türk İnsani Yardım Dernekleri de Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu Afrika ve Asya kıtasında su ihtiyaçlarının giderilmesi için çeşitli proje ve çalışmalara imza atıyor.
O derneklerden biri de Yedi Başak. İnsani Yardım Derneği Yedi Başak, bu kez Şanlıurfa'dan giden yardımlarla Nijer Ülkesi Niamey Şehri Sagagore beldesinde su kuyusu açtı. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin desteğiyle açılan su kuyusu sayesinde 400 kişi temiz su içme imkanı bulacak.
Kaynak: Ajans Urfa
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