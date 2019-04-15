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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Algoritmaya göre Demir Taht’a o oturacak

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Algoritmaya göre Demir Taht’a o oturacak

Münih Teknik Üniversitesi Enformatik öğrencileri bir algoritma geliştirerek Game of Thrones adlı dizide uğruna mücadele verilen Demir Taht’a kimin oturacağını tahmin etti.

Münih Teknik Üniversitesi Enformatik öğrencileri finali tüm dünyada merakla beklenen Game of Thrones dizisinde hangi karakterin zafere ulaşacağını tahmin eden bir algoritma geliştirdi. Algoritmaya göre Demir Taht'a oturan isim "Targaryen Hanesi'nden İsminin Birincisi, Büyük Çöl Deniz'in Khaleesi'si, Ejderhaların Annesi, Zincir Kıran Daenerys Fırtınadoğan" olacak.

Öğrenciler algoritmayı kült serideki ölüm vakalarını temel alarak geliştirdi. Buna göre sekizinci ve son sezon öncesinde Danenerys'in hayatta kalma şansı yüzde 99. Lannister Hanesi'nden Tyrion Lannister'ın hayatta kalma şansı ise yüzde 97 olarak ölçüldü. Dizinin en sevilen karakterlerinden "Kuzey'deki Kral” Jon Snow'un ölme ihtimali ise yüzde 12 olarak kaydedildi. Stark Hanesi'nin büyük kızı Sansa Stark'ın ise final sezonda ölme ihtimali yüzde 73 olarak kaydedildi.

DW Türkçe’nin haberine göre üniversite bünyesinde bir programlama dersi alan öğrenciler internet üzerinde Game Thrones ile ilgili verileri toplayıp işleyen bir uygulama geliştirdi. Bu şekilde dizideki karakterlerden bir sonraki ölen karakterin hangisinin olacağı tespit edilmeye çalışılıyor. İki yıl önce öğrenciler altıncı sezondaki ölüm vakalarını önceden tahmin etmişti. Öğrenciler o dönem karakterin çevresinde bulunanlardan kaç kişinin ölmüş olduğunun tahminde önemli rol oynadığını ifade etmişti. Risk faktörleri arasında cinsiyet de etkili. Game of Thrones evreninde erkekler kadınlara göre daha riskli bir hayat sürdürüyor.

Geliştirilen algoritma 2016'da altıncı sezonun başında Jon Snow’un yeniden dirileceğini başarılı bir biçimde tahmin etmiş ancak Daenerys Targaryen’in öleceği tahmininde yanılmıştı. Enformatikçilere göre ise Daenerys şu anda Game of Thrones'ta uğruna mücadele edilen Demir Taht'a en yakın isim.

Tüm dünyada milyonlarca kişinin severek izlediği Game of Thrones'un final sezonunun ilk bölümü bugün yayınlandı.

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