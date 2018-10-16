Aklına bi’ fikir gelen bu yarışmaya kaçırmasın: Bi-Fikir

Öncelikle programı kısaca tanıtarak, Bi-Fikir’in kurumunuz için ne ifade ettiğini konuşarak başlamak isteriz.

Anadolu Grubu’nun inovasyon programı olarak tasarladığımız Bi-Fikir’i, dört yıl önce, çalışanlarımızın işlerine getirdikleri farklı bakış açılarını, iyileştirici, geliştirici ve yenilikçi fikirlerini ortaya koyabilecekleri bir program olarak hayata geçirdik. Bi-Fikir sayesinde, Grup çalışanlarımızın bireysel ve ekip olarak yaratıcılıklarını geliştiriyor, yaratıcılık sürecinin sürdürülebilirliğini sağlıyor, yenilikçi fikirler üreten ve öğrenen bir organizasyon kültürünü pekiştiriyoruz. İnovasyonun iş dünyasının olmazsa olmazı olduğu bir ortamda, Bi-Fikir, çalışanlarımızın niteliklerini ortaya koyabilecekleri, fikirlerini gerçeğe dönüştürebilecekleri önemli bir fırsat oluşturuyor.

Çalışanlarımız yeni ürün, hizmet ya da teknolojiler ile ilgili fikirler önerebilecekleri gibi verimlilik, maliyet azaltma, e-dönüşüm, paydaş memnuniyeti, sürdürülebilirlik, iş sağlığı ve güvenliği, motivasyon, iletişim, sosyal sorumluluk gibi pek çok konuda fikir ya da proje geliştirerek Bi-Fikir üzerinden paylaşabiliyorlar. Bu fikirler, yarattığı fayda, yenilikçilik ve uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendiriliyor. Sonunda seçilen fikirler uygulamaya konuyor ve hem fikrin sahipleri için hem de Grubumuz için önemli bir fayda yaratıyor. Bu yönüyle, Bi-Fikir, hem şirketlerimizin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan hem de rekabet üstünlüğü sağlayan bir proje halini almıştır.

Programın bugüne kadar kat ettiği mesafeyi nasıl değerlendiriyorsunuz ve şimdiye kadar hayata geçirilen projeler nasıl bir değer yarattı?

1.300 fikir, 80 hızlı uygulama ve 93 proje ile başlayan Bi-Fikir, şu anda 19.000 civarında fikir, 3.000’in üzerinde hızlı uygulama ve 1.500’e yakın proje ile devam ediyor. Uygulama ve projelerin hızla hayata geçirilmesi ile üç yılda 500 milyon TL’ lik fayda yarattık. Maddi faydanın yanı sıra şirket stratejilerinde ön planda tuttuğumuz birçok konuda projeler geliştirildi. Anadolu Etap şirketimizin, çiftliklerinde çalışan işçilerin çocuklarının eğitimine katkı sağlayan, basında da sık sık gördüğünüz MİÇO projesi de Bi-Fikir platformunun bir ürünüdür. Dijitalleşme alanında, yeni teknolojilerle ilgili, yeni ürün ya da hizmet buluşları içeren birçok yaratıcı ve yenilikçi projelerimiz hayata geçirildi. Şirketlerimizin ürün portföylerine Bi-Fikir süreci ile eklenen yeni ürünler olduğu gibi, tamamen çalışanlarımızın yarattığı ve şu anda kullandığımız üretim robotları da Bi-Fikir sayesinde hayata geçti. Bunların çok daha fazla çeşitleneceğini ve fikirlerin artarak çok daha fazla değer yaratacağını öngörebiliyoruz.









“İnovasyon her zaman önem verdiğimiz konulardan biri ve açık inovasyonun günümüzde ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Üniversite öğrencilerinden gelecek yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin programımıza büyük katkı sağlayacağına inandık.”

Bu yıl yarışmaya üniversiteliler de katılıyor. Onların sürece dahil olması kararı hangi ihtiyaçtan doğdu ve üniversitelilerin programa ne katmasını umuyorsunuz?

Bi-Fikir’in çalışanlarımız içinde bu kadar değer yarattığını ve ortaya bu kadar yaratıcı fikirlerin ve büyük faydaların çıktığını gördüğümüzde, biz bu önemli platformun dışarıya da açılmasının zamanı geldiğini düşündük. İnovasyon her zaman önem verdiğimiz konulardan biri ve açık inovasyonun günümüzde ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Üniversite öğrencilerinden gelecek yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin programımıza büyük katkı sağlayacağına inandık. Üniversite öğrencileri hem şu an hem de gelecekteki paydaşlarımızın arasında önemli bir yere sahipler. Geleceğin çalışanları, geleceğin tüketicileri, geleceğin üreticileri ve geleceğin en önemli fikirlerinin mucitleri olarak her zaman odağımızdalar. Geniş bir faaliyet alanında önemli istihdam rakamlarına sahip olan bir Grup olarak, yeni yetenekleri, yeni bakış açılarını değerlendirmek isteyebileceğimiz pek çok alanımız var. Bu noktada hem yenilikçi bakış açılarımızı onlarla paylaşmak hem de yaratıcı fikirlerini destekleyerek Grup bünyemizde hayata geçirme fırsatı sunmak amacıyla Bi-Fikir’i, Anadolu Grubu’nun kampüs markası KAP (Kariyerini Anadolu Grubu’nda Planla) ile birleştirdik ve üniversite öğrencilerine açtık.

Peki bu program üniversitelilere ne katacak, BiFikir öğrencilere ne vadediyor?

İş hayatına hazırlanmakta olan öğrencilerin hemen hepsinin kendi alanlarında fikir aşamasında projeleri ve gerçekleşmeyi bekleyen hayalleri var. Bi-Fikir onların bu hayallerini gerçekleştirme şansı yakalamaları için çok güzel bir fırsat. Üniversite öğrencilerinin fikirlerinin 31 Aralık tarihine kadar www.kap.bi-fikir.com adresi üzerinden toplayacağız. Başvurular arasından 20 fikir yarı finale yükselecek. Finale çıkmaya hak kazanan 10 fikrin sahibi Anadolu Grubu tarafından organize edilecek eğitimlere ve mentorluk programına dahil edilecek. Mayıs 2019’da gerçekleşecek finalde 10 proje içinden seçilen birinci projeye 20 bin TL, ikinci projeye 15 bin TL, üçüncü projeye 10 bin TL ödül verilecek. Uygulanmasına karar verilen projeler Anadolu Grubu desteği ile hayata geçirilecek. Bu öğrenciler, henüz ticari süreçlere entegre olmamış ama belki de çok önemli bir fark yaratacak olan fikirlerini hayata geçirirken, inovasyona önem veren, teknolojiyi kullanan bir ortamda kariyer fırsatı yakalayacak.

Röportaj: Erkmen Özbıçakçı