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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.12.2018 - 10:39, Son Güncelleme:

Akademisyenlerden öğretmenlere ders: Rehber Öğretmenler Akademisi

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Akademisyenlerden öğretmenlere ders: Rehber Öğretmenler Akademisi

Kadir Has Üniversitesi, geleceği kuranlar ile geleceğe yön verenlerin bir arada olduğu “Rehber Öğretmenler Akademisi” düzenledi. Bu yıl ikincisi düzenlenen akademide, üniversitenin akademisyenleri tarafından, öğretmenlere sosyal bilimlerden fen bilimlerine, mühendislikten sanata kadar her alanda yeniliklerin anlatıldığı dersler verildi.

Rehber Öğretmenler Akademisi’nin ikincisi Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleşti. Her ay farklı ders içerikleriyle devam edecek olan akademi hakkında konuşan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, öğretmenlerin ve öğrencilerin geleceğini yönlendirdikleri için bu tarz eğitimlerin çok önemli olduğunu ifade etti.

Her alanda en yeniliklerin aktarıldığı kısa derslerle öğretmenleri bilgilendirmenin temel amaçları olduklarını ifade eden Feyiz, “Öğretmenler kendilerini burada çok iyi hissediyorlar. Önemli olan onlara burada özel olduklarını hissettirmek.Daha da önemlisi o özelliği öğrencilerine aktarabilmelerini sağlamaktır.İzmir’den, Ankara’dan, Antalya’dan gelen öğretmenler var bu beni çok mutlu ediyor. Hocalarımızdaki bu bilgi açlığı devam ettiği sürece, biz de onları beslemeye devam edeceğiz” dedi.

“Öğretmenler ezber değil, tekrar yaptırmalı”

Farklı şehirlerden birçok öğretmenin katıldığı akademinin ‘Beyin ve Nörobilim’ dersi ile açılışını yapan Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, öğretmenlere öğrencilerini anlamaları konusunda da tavsiyelerde bulundu. Bilginin her zaman beyin içerisinde işlenen bir sinyal olduğunun altını çizen Feyiz, öğretmenlerin öğrencilere ezber değil, analiz yaparak tekrar yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Feyiz, derste anlattıklarından da örnekler vererek,“Biz doğduğumuz andan itibaren öğreniyoruz ve öğrenme sırasında bir nöron ile öteki arasında bağlantı kurmaya başlıyoruz ve bilgi hafızada depolanmaya başlıyor. Öğrencilerimize, anne babalarımızın, dedelerimizin yıllardır söylediği ama belki biyolojik sebebini bilmediği bir doğru var. Öğrenme tekrarla olur. Tekrar, bir yapıyı daha çok çimento koyarak sağlamlaştırmak gibidir. Nöronlar arasındaki bağlantıyı güçlendirdiğimiz zaman o bilgi unutulmaz noktaya gelebilir. Bilgiler illa ki hocaların verdiği bilgiler olmak zorunda değil. Herhangi bir şey öğrenilmek isteniyorsa onun mutlaka tekrar edilmesi gerekiyor ancak tekrar, analiz edilerek yapılmalıdır çünkü her analiz edildiğinde farklı bağlar kuruluyor. Öğretmenler tekrarı ‘şunu ezberleyin’ şeklinde yaptırmamalı, tekrar yaparken o çocuğun analiz yaparak tekrar yapmalarını sağlamalarını öneririm” diye konuştu.

“Hem bilgilerimi tazeledim hem yeni şeyler öğrendim" 

Akademiye katılan öğretmenler, hem bilgilerini tazelediklerini hem de yeni şeyler öğrendiklerini vurgulayarak derslerle beraber eski bilgilerini hatırladığını, kullanmadığı bilgileri ise tekrar hatırlayıp kullanacak duruma getirmiş olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

İzmir’den İstanbul’a ‘Rehber Öğretmenler Akademisi’ için geldiğini dile getiren öğretmen Burcu Feyizoğlu da, “Gelmeden önce bu kadar başarılı bir çalışma olacağını düşünmüyordum. Bakış açılarımızı değiştirecek bir çalışma olmuş, çok keyif aldım. Derslere baktığımda özellikle beyin ve nöroloji kısmı benim çok ilgimi çekmişti, dinledikten sonra da öyle oldu. Bilgisayarın da insan beynine ne kadar yakın olduğunu çok daha yakından görmüş oldum. Biz öğrencilere de bu şekilde yansıtıyoruz ama burada daha detaylı, beynin tam içine girince benzer bir mantık olduğunu çok daha iyi görmüş olduk” ifadelerini kullandı.

“Sosyal bilimlerden fen bilimlerine”

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen “Rehber Öğretmenler Akademisi”nde Beyin ve Nörobilim; Dünya Daha Şiddetli Bir Yer mi Oluyor? Sayısal Savaş Verilerinin Anlattıkları; Yaşamımızda Her Yerde 1.7Boyut ve Orhan Pamuk; Olmak ya da Olmamak Arasında Tasarım ve Tasarım Problemi; Lisans Öğrencisi: Eğitim, Araştırma, Başarı ve Mutluluk; Ekonomik Krizin Yapısal ve Siyasal Kökenleri; Başarı için Sürdürülebilir Motivasyon, Yeni Nesil İletişim Teknolojileri: 5G ve Ötesi; Hukukun Elektronikleşmesi ve E-imza; Yüksek Öğrenimde Yeni Eğitim Modeli gibi bir çok ders hakkında bilgiler paylaşıldı.

Kadir Has Üniversitesi, sosyal bilimlerden fen bilimlerine, mühendislikten sanata her alanda yenilikleri paylaştığı ‘Rehber Öğretmenler Akademisi’nin üçüncüsünü 23 Şubat 2019’da farklı ders içerikleriyle gerçekleştirecek.

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