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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerABD’de üniversite skandalı büyüyor: Hollywood yıldızlarının çocukları hapis yatabilir
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15.04.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

ABD’de üniversite skandalı büyüyor: Hollywood yıldızlarının çocukları hapis yatabilir

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ABD’de üniversite skandalı büyüyor: Hollywood yıldızlarının çocukları hapis yatabilir

Bazı varlıklı ailelerin Yale, Stanford, UCLA, Georgetown gibi ülkenin saygın üniversitelerine rüşvet, yalan belge ve bilgilerle çocuklarını kaydettikleri soruşturması giderek büyüyor. Hollywood yıldızları Felicity Huffman ve Lori Loughlin’in de aralarında bulunduğu aileler için hapis cezaları istendi. Üst düzey yöneticiler, ödüllü oyuncular ve profesyonel sporcuları da kapsayan sahtecilik ve rüşvet soruşturması kapsamında 50 ünlü aile suçlanıyor.

“Umutsuz Ev Kadınları” dizisinin ünlü oyuncusu Felicity Huffman ve “Bizim Ev” dizisi oyuncusu Lori Loughlin de Boston'daki federal mahkeme tarafından suçlanan isimler arasında yer alıyor. Huffman savunmasında “Suçluluk duygumu tam olarak kabul ediyorum.Yaptıklarımdan dolayı pişmanlık duyup eylemlerin sorumluluğunu alıyorum. Eylemlerden dolayı kaynaklanan sonuçları kabul edeceğim" açıklaması yaptı. Lori Loughlin ise suçlamalar konusunda yakın çevresine kabul etmeyeceğini söylüyor.

Federal Soruşturma Bürosu FBI yetkilisi ailelerin, çocuklarının belli üniversitelere girebilmeleri için çok ciddi miktarda para ödediklerini, rüşvet miktarlarının 200 bin dolardan başlayıp, 6,5 milyon dolara kadar çıkabildiğini belirtti. Amerika Eğitim Bakanlığı, adı rüşvet skandalına karışan sekiz üniversite hakkında soruşturma başlattığını Yale, Wake Forest, San Diego, Stanford, Georgetown, Texas ve Los Angeles’taki California üniversitelerinin rektörlerini açılan soruşturma hakkında bilgilendirildiğini açıkladı. Bu üniversiteler, federal yasa ve uygulamaları ihlal ettiklerinin kanıtlanması durumunda cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Öte yandan Yale Üniversitesi, kısa süre önce skandalla ilişkisi olduğu belirlenen bir öğrencinin kaydının silindiğini açıkladı.

Federal yasalara göre aileler suçların kabul edip savcılıkla anlaşmaları durumunda 24 aya kadar ceza alabilecekler.  Aksi durumda bazı ailelerin 20 yıla kadar hapis cezaları alabilecekleri belirtiliyor.

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