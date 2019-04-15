ABD’de üniversite skandalı büyüyor: Hollywood yıldızlarının çocukları hapis yatabilir
Bazı varlıklı ailelerin Yale, Stanford, UCLA, Georgetown gibi ülkenin saygın üniversitelerine rüşvet, yalan belge ve bilgilerle çocuklarını kaydettikleri soruşturması giderek büyüyor. Hollywood yıldızları Felicity Huffman ve Lori Loughlin’in de aralarında bulunduğu aileler için hapis cezaları istendi. Üst düzey yöneticiler, ödüllü oyuncular ve profesyonel sporcuları da kapsayan sahtecilik ve rüşvet soruşturması kapsamında 50 ünlü aile suçlanıyor.
“Umutsuz Ev Kadınları” dizisinin ünlü oyuncusu Felicity Huffman ve “Bizim Ev” dizisi oyuncusu Lori Loughlin de Boston'daki federal mahkeme tarafından suçlanan isimler arasında yer alıyor. Huffman savunmasında “Suçluluk duygumu tam olarak kabul ediyorum.Yaptıklarımdan dolayı pişmanlık duyup eylemlerin sorumluluğunu alıyorum. Eylemlerden dolayı kaynaklanan sonuçları kabul edeceğim" açıklaması yaptı. Lori Loughlin ise suçlamalar konusunda yakın çevresine kabul etmeyeceğini söylüyor.
Federal Soruşturma Bürosu FBI yetkilisi ailelerin, çocuklarının belli üniversitelere girebilmeleri için çok ciddi miktarda para ödediklerini, rüşvet miktarlarının 200 bin dolardan başlayıp, 6,5 milyon dolara kadar çıkabildiğini belirtti. Amerika Eğitim Bakanlığı, adı rüşvet skandalına karışan sekiz üniversite hakkında soruşturma başlattığını Yale, Wake Forest, San Diego, Stanford, Georgetown, Texas ve Los Angeles’taki California üniversitelerinin rektörlerini açılan soruşturma hakkında bilgilendirildiğini açıkladı. Bu üniversiteler, federal yasa ve uygulamaları ihlal ettiklerinin kanıtlanması durumunda cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Öte yandan Yale Üniversitesi, kısa süre önce skandalla ilişkisi olduğu belirlenen bir öğrencinin kaydının silindiğini açıkladı.
Federal yasalara göre aileler suçların kabul edip savcılıkla anlaşmaları durumunda 24 aya kadar ceza alabilecekler. Aksi durumda bazı ailelerin 20 yıla kadar hapis cezaları alabilecekleri belirtiliyor.
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