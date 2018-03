90. Akademi Ödülleri tahminleri burada!

Geçtiğimiz yılın politik atmosferi doğrultusunda azınlık haklarını ele alan filmlerin öne çıkmasıyla birlikte, Oscar törenlerinin yavaş yavaş form değiştirdiğini söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Bu senenin adaylıklarını hatırlayacak olursak; Guillermo del Toro’nun The Shape of Water’ı 13 adaylıkla dikkat çekiyor, Three Billboards Outside Ebbing, Missoiri 7 adaylık alıyor, Frances Ha filminden hatırlayacağımız Greta Gerwig’in yönetmen koltuğunda oturduğu Lady Bird 5 adaylık elde ediyor ve yılın en sansasyonel filmlerinden Call Me by Your Name ise 4 dalda bu yarışa dahil oluyor. Teknik konulara hakimiyetimiz doğrultusunda iddialı olmamayı tercih ediyoruz ama sinema tutkunlarıyla sabahlayacağımız bu görkemli gecenin sonunda ana kategoride heykelciği kimler kucaklayacak, gönlümüzden geçenler kim bunu da paylaşmadan edemedik.

ANA KATEGORİLER İÇİN TAHMİNLERİMİZ NELER PEKİ?

EN İYİ FİLM

Bu kategoride öne çıkan iki adaydan söz edebiliriz. Tam 13 kategoride elde ettiği adaylıklarla dikkatleri üzerine çeken The Shape of Water ve güncel konulara parmak basan ve dönüşüm geçiren karakterleriyle öne çıkan Three Billboards Outside Ebbing, Missoiri. Fantastik atmosferi nedeniyle The Shape of Water akademinin ilgisini çekmeyebilir, eğer senaryo ödülünü de alırsa bu alanda heykelciği Three Billboards Outside Ebbing, Missoiri gözü kapalı alır.

EN İYİ YÖNETMEN

Gerek aday olduğu kategorilere baktığımızda gerekse Meslek Birlikleri Ödülleri’nde adının öne çıkması doğrultusunda bu kategoride Guillermo del Toro’nun bir adım önde gittiğini söyleyebiliriz. Onu zorlayacak isim ise Dunkirk ile gündeme oturan ve sinema camiasında pek bir sevilen Christopher Nolan olacak gibi…

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Bu kategoride Daniel Day Lewis’in son filmiyle adaylığı dikkat çekiyor. Kariyeri açısından bir hayli önemli bir yıl geçirse ve bu sene sosyal medyayı tabiri caizse sallasa da Timothee Chalamet’in adaylığı sadece bir tebessüm bırakıyor. Karakteri yansıtmak üzerine kurulu oyunculuk performansıyla öne çıkan Gary Oldman, bu kategorinin kazananı olabilir.

EN İYİ KADIN OYUNCU

Biz sayamadık, Meryl Streep’in 98694. adaylığı falan sanırım! Kazandığı ödüller güzel oyuncuya yeter de artar bizce. I, Tonya’daki performansıyla gönlümüzün kazananı kariyerinin en iyi performanslarından birini sergileyen Margot Robbie olsa da, Three Billboards’taki performansıyla bu kategoride heykel Frances McDormand’a gidecek gibi görünüyor.

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Octavia Spencer’ın bu kategorideki üçüncü adaylığını kutlayıp hızlıca şansın %50’sini Lady Bird’deki performansıyla Laurie Metcalf’e ve diğer yarısını ise I, Tonya’daki performansıyla hafızalara kazınan Allison Janney’e teslim edelim. Hatta Janney’e bir %1 daha verelim!

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Bu kategori dışında bir adaylığı bulunmadığı için The Florida Project filmindeki performansıyla öne çıkan Willem Dafoe’nin ne kadar şansı olur bilmiyoruz ama tüm kartları Three Billboards ile Sam Rockwell’e oynuyoruz.

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

Nasıl derler, hani okullarda ders olarak okutulmalı dedirten senaryosuyla öne çıkan Three Billboards bu kategorinin öne çıkan filmlerinden. Onu Lady Bird ve Get Out takip ediyor.

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Adaylığıyla hoş bir sürpriz yaşatan süper kahraman filmi Logan’a da bakın siz! Muazzam bir şaşkınlık. Bu kategoride bizim gönlümüzden geçen film Call Me by Your Name!

Görsel ve işitsel kategorilerde öne çıkan başlıklarda kazanmasını beklediğimiz diğer adaylıklar ise şu şekilde:

En İyi Animasyon: Coco

En İyi Film Müziği: The Shape of Water – Alexandre Desplat

En İyi Özgün Şarkı: The Mystery of Love – Call Me by Your Name

En İyi Sinematografi: Dunkirk

En İyi Kurgu: Dunkirk

En İyi Ses Kurgusu: Baby Driver

Yabancı Dilde En İyi Film: On Body and Soul

