83 ülkeden 1000’e yakın uluslararası öğrenciyle uluslararası kampüs ortamı

Köklü geçmişi ile 1986 yılından bu yana eğitim ve düşünce hayatına katkı sağlayan Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi, öğrencilerine İstanbul’un Anadolu Yakası’nda uluslararası bir kampüs ortamı sunuyor. 6000’e yakın öğrencisi, 2500’e yakın mezunu, 83 ülkeden 1000 civarında uluslararası öğrencisiyle önemli akademik başarılara imza atan İstanbul Şehir Üniversitesi, 2018-2019 akademik yılında İstanbul Kartal Sahilindeki Dragos Kampüsünde yeni öğrencileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Toplam 7 fakülte, 3 enstitü ve 1 meslek yüksekokulu ile sunduğu nitelikli eğitimin yanı sıra her ihtiyacı karşılayan sosyal olanaklarıyla da ön plana çıkan İstanbul Şehir Üniversitesi, 31 lisans, 12 önlisans, 18 yüksek lisans ve 4 doktora programı, güçlü akademik kadrosu ve teknolojik imkânları ile öğrencilerini geleceğe tam donanımlı bir şekilde hazırlıyor.

Türkiye’nin en çok uluslararası öğrencisi olan üniversitelerinden biri

İstanbul Şehir Üniversitesi; özgün, katılımcı, evrensel, özgürlükçü perspektifi ve zenginleşen ekibiyle 83 ülkeden 1000’e yakın uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda yüzde 17’lik oranla Türkiye’nin en çok uluslararası öğrenciye sahip üniversitelerinden biri konumunda bulunuyor. İstanbul Şehir Üniversitesi’nin, 40 farklı ülkeden 100’den fazla üniversite ile de ikili işbirliği anlaşması bulunuyor.

Bisikletle ulaşımın en kolay olduğu üniversite kampüsü

Geçtiğimiz yıl Kartal Sahili’ndeki Dragos Kampüsü’ne taşınan İstanbul Şehir Üniversitesi, yepyeni sınıf ve laboratuvarları, zengin kütüphanesi, yüksek kapasiteli yurtları, spor tesisleri, farklı seçenekler sunan kafeterya, restoran ve çalışma alanları ile öğrencileri ve öğretim kadrosu için ihtiyaç duyulan tüm olanaklara sahip. Türkiye’nin bisiklet altyapısı düşünülerek inşa edilen ilk ve tek kampüsü olan Dragos Kampüsünde, doğal ortamı korumak ve karbon salınımını minimuma indirmek için hem öğrenciler hem de akademik kadro nezdinde bisiklet kullanımı teşvik ediliyor. İstanbul’un en uzun bisiklet yolunun ortasında yer alan ve bu yollarla entegrasyonu da sağlanan Dragos Kampüsü’nden bisikletle, Kadıköy’e kadar ulaşım sağlanabiliyor.

Toplu taşıma sayesinde şehirle iç içe bir üniversite hayatı

İstanbul Şehir Üniversitesi, bisiklet ulaşımının yanı sıra tüm toplu taşıma araçlarına yakınlığıyla da dikkat çekiyor. Otobüs, metro ve deniz yoluyla rahatlıkla ulaşılabilen Dragos Kampüsü, öğrencilere toplu taşımanın tüm olanaklarından faydalanabilecekleri ve şehirle bağlantıyı koparmayacakları, kaliteli bir yaşam sunuyor. Metro, deniz otobüsü ve E-5’e 5 dakikalık mesafede bulunan İstanbul Şehir Üniversitesi, çok yakında açılacak olan Gebze-Halkalı tren hattının Cevizli istasyonuna da 1 dakika uzaklıkta yer alıyor.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi açıldı

İstanbul Şehir Üniversitesi bu yıl açtığı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne de öğrenci kabul edecek. Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ile Endüstriyel Tasarım programlarından oluşan Fakülte; yetkin akademik kadrosu, özenli ve güncel müfredat ile hazırlanan güçlü programları sayesinde geleceğin mimar, iç mimar, çevre tasarımcısı ve endüstriyel tasarımcılarını yetiştirmeyi hedefliyor.

Ulusal ve uluslararası başarılara imza atıyor

İstanbul Şehir Üniversitesi’nde mevcut ve yeni açılan programların araştırma ve proje çıktılarını artırmak amacıyla ihtiyaç duyulan tüm teknik imkanlar öğrencilerin ve akademisyenlerin hizmetine sunuluyor. Bu doğrultuda ulusal ve uluslararası arenada kazandığı çeşitli ödül ve derecelerle Türkiye’nin öncü araştırma üniversitelerinden biri olan İstanbul Şehir Üniversitesi, kurulduğu günden beri çok sayıda başarıya imza attı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri, İletişim, Hukuk, İslami İlimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Teknoloji Transferi gibi farklı alanlarda çalışan akademisyen ve öğrencileri ile çok sayıda proje desteği, patent, ödül ve derece alan İstanbul Şehir Üniversitesi, son olarak geçtiğimiz Mayıs ayında Bloomberg Businessweek Türkiye Dergisi’nin “En Gözde Üniversiteler 2018” araştırmasında “En Hızlı Yükseliş Gösteren Üniversite” olarak yer aldı.





Mezunların başarısı kalite göstergesi…

Üniversitelerin eğitim kalitesinin en önemli göstergesinin “mezun başarıları” olduğuna inanan İstanbul Şehir Üniversitesi, öğrencilerinin elde ettiği başarılarla bu vizyonunu destekliyor.



Bunların başında ise Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) geliyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan ve 2016 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan bilgilere göre İstanbul Şehir Üniversitesi mezunları, KPSS-2 sınavına girdikleri sekiz programda da en başarılı üniversiteler arasında yer aldı. Genel Kültür, Genel Yetenek ve Yabancı Dil testlerinden hesaplanan puanların ortalamasına göre, tüm üniversiteler arasında ilk sıralardaki yerini korudu. Üniversitelerin eğitim çıktılarının görülmesi açısından önemli bilgileri gün yüzüne çıkaran diğer bir sınav ise ALES. İstanbul Şehir Üniversitesi, 2017 Sonbahar Dönemi ALES Değerlendirme Raporu’nda “sözel kategoride” Vakıf Üniversiteleri arasında birincilik elde etti. Yanı sıra 2017 e-YDS (Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavı) sonuçlarına göre, yabancı dil eğitiminde en başarılı 4. vakıf üniversitesi oldu. İnsanlığın ortak birikimini harmanlayarak bugünü inşa etmeyi kendisine amaç edinen bir sivil toplum kuruluşu olan Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi, elde ettiği tüm bu başarılarla farkını ortaya koyuyor.

Güçlü akademik kadrosu ile yarının Türkiye’sine katkıda bulunuyor

Öğretim üyelerinin büyük bölümü, doktoralarını ABD ve Avrupa’daki en iyi üniversitelerde tamamlamış ve yurt dışındaki üniversitelerde görev yapmış akademisyenlerden oluşan İstanbul Şehir Üniversitesi, bu anlamda tersine beyin göçünü destekliyor. Akademik kadrosunda 297 akademisyen bulunan Üniversite, akademisyenlerin verdikleri özenli eğitime ek olarak ürettikleri projelerle de yarının Türkiye’sine katkıda bulunuyor. İstanbul Şehir Üniversitesi’ni tercih eden akademisyenler arasında Kemal Karpat, Mehmet Genç, Ayşe Soysal, Engin Deniz Akarlı, Cem Behar, Ferhat Kentel, Ergun Özbudun, Gonca Soygüt Pekak, Macit Kenanoğlu, Hatice Aynur, Serap Yazıcı, Haldun Evrenk, Abdulhamit Kırmızı, Ahmet Faruk Aysan, Nezih Erdoğan, Mehmet Ali Büyükkara, İsmail Kara, Erdem Başçı, Mesut Yeğen, Halil İbrahim Düzenli, Mehmet Fatih Uslu, Şadi Evren Şeker, Uğur Tanyeli gibi her biri kendi alanında duayen isimler yer alıyor.

Öğrencilerini hem akademik hem de profesyonel hayata tam donanımlı şekilde hazırlamayı amaçlayan İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanlığını Prof. Dr. Ömer Dinçer yürütüyor. Mütevelli Heyeti’nde yer alan Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, iş dünyasının önde gelen isimlerinden Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, LC Waikiki CEO’su Vahap Küçük ve BİM CFO’su Haluk Dortluoğlu; öğrencilere iş ve akademik dünyadaki tecrübelerini aktarıyor.