8. Öğrenci Filmleri Kısa Film Festivali'nde ödül zamanı
2011’den günümüze bu yıl sekizincisi gerçekleştirilecek olan Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması, ödüllerini dağıtmaya hazırlanıyor.
Bu yıl da Belgesel ve Kurmaca alanında olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacak yarışmanın ödülleri, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilecek bir törenle 26 Nisan 2018 tarihinde Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sahiplerini bulacak.
Yarışmaya başvuran 320 film, ön jürinin seçiminden sonra yönetmen, görüntü yönetmeni, sinema yazarı, oyuncu ve akademisyenlerden oluşan asıl jüri tarafından değerlendirildi. Bu yıl kurmaca alanındaki jüri üyeleri oyuncu Mehmet Aslantuğ, akademisyen ve sinema yazarı Prof. Dr. Ayla Kanbur, görüntü yönetmeni Eyüp Boz, sinema yazarı Kerem Akça ve yönetmen Abdullah Oğuz’dan oluşurken; belgesel alanında yarışmaya katılan filmleri ise yönetmen İmre Azem, akademisyen Prof. Dr. Şükran Esen, yönetmen Kıvılcım Akay, sinema yazarı ve yönetmen Eylem Kaftan ve Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, akademisyen Prof. Dr. Simten Gündeş değerlendirdi.
Geçtiğimiz yedi sene boyunca bir ulusal öğrenci kısa film yarışması olarak bini aşkın film başvurusunun gerçekleştiği Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması, bu sene etkinlik kapsamında ilk kez düzenlenecek olan film gösterimleri, paneller, Sony Professional sponsorluğundaki ünlü görüntü yönetmeni Uğur İçbak’ın yöneteceği “Kısa Filmde Işık” atölyesi ve alanda uzman konukların katılacağı “Kısa Filmde Fonlama Paneli” ile bir kısa film festivali kimliği de kazanmış olacak. Ve bu yıldan itibaren Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Festivali olarak da anılmaya başlayacak.
Kurmaca ve Belgesel kategorilerinde sahiplerini bulacak olan birincilik ve jüri özel ödüllerinin yanı sıra bu yıl yine ilk kez yarışma kapsamında bir Sony Professional özel ödülü de verilecek (Sony a7 SII kamera) ve kısa film yönetmenlerinin teknik anlamda da desteklenmesi ve gelecek projeleri için teşvik edilmesi sağlanacak.
Kazananların açıklanacağı 8. Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması ödül töreni 26 Nisan 2018 akşamı saat 19.00’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde yapılacak. Sonuçlar yarışma websitesi (www.okan.edu.tr/kisafilm) ve sosyal medya üzerinden de duyurulacak.
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