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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler8. Öğrenci Filmleri Kısa Film Festivali'nde ödül zamanı
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18.04.2018 - 12:37, Son Güncelleme:

8. Öğrenci Filmleri Kısa Film Festivali'nde ödül zamanı

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8. Öğrenci Filmleri Kısa Film Festivali'nde ödül zamanı

2011’den günümüze bu yıl sekizincisi gerçekleştirilecek olan Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması, ödüllerini dağıtmaya hazırlanıyor.

Bu yıl da Belgesel ve Kurmaca alanında olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacak yarışmanın ödülleri, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilecek bir törenle 26 Nisan 2018 tarihinde Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sahiplerini bulacak.

Yarışmaya başvuran 320 film, ön jürinin seçiminden sonra yönetmen, görüntü yönetmeni, sinema yazarı, oyuncu ve akademisyenlerden oluşan asıl jüri tarafından değerlendirildi. Bu yıl kurmaca alanındaki jüri üyeleri oyuncu Mehmet Aslantuğ, akademisyen ve sinema yazarı Prof. Dr. Ayla Kanbur, görüntü yönetmeni Eyüp Boz, sinema yazarı Kerem Akça ve yönetmen Abdullah Oğuz’dan oluşurken; belgesel alanında yarışmaya katılan filmleri ise yönetmen İmre Azem, akademisyen Prof. Dr. Şükran Esen, yönetmen Kıvılcım Akay, sinema yazarı ve yönetmen Eylem Kaftan ve Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, akademisyen Prof. Dr. Simten Gündeş değerlendirdi.

Geçtiğimiz yedi sene boyunca bir ulusal öğrenci kısa film yarışması olarak bini aşkın film başvurusunun gerçekleştiği Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması, bu sene etkinlik kapsamında ilk kez düzenlenecek olan film gösterimleri, paneller, Sony Professional sponsorluğundaki ünlü görüntü yönetmeni Uğur İçbak’ın yöneteceği “Kısa Filmde Işık” atölyesi ve alanda uzman konukların katılacağı “Kısa Filmde Fonlama Paneli” ile bir kısa film festivali kimliği de kazanmış olacak. Ve bu yıldan itibaren Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Festivali olarak da anılmaya başlayacak.

Kurmaca ve Belgesel kategorilerinde sahiplerini bulacak olan birincilik ve jüri özel ödüllerinin yanı sıra bu yıl yine ilk kez yarışma kapsamında bir Sony Professional özel ödülü de verilecek (Sony a7 SII kamera) ve kısa film yönetmenlerinin teknik anlamda da desteklenmesi ve gelecek projeleri için teşvik edilmesi sağlanacak.

Kazananların açıklanacağı 8. Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması ödül töreni 26 Nisan 2018 akşamı saat 19.00’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde yapılacak. Sonuçlar yarışma websitesi (www.okan.edu.tr/kisafilm) ve sosyal medya üzerinden de duyurulacak.

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