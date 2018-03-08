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    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde atılmış en iyi 8 tweet

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 15:55 | Son Güncelleme:

    Bugün kadın olduğu için pamuklara sarılmayı dilemeyen ve emeği ile ayakta kalanların günü!

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde günün anlam ve önemine uygun Twitter'da öne çıkan tweetleri sizler için derledik.

     

    Kimisini çok yakından tanıyoruz, kimi ise söylediğiyle değerli kılıyor kendini... İşte o tweetler...

     


     


     


     


     


     


     


     


    Etiketler: üniversite , 8 Mart
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