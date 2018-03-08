8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde atılmış en iyi 8 tweet

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde günün anlam ve önemine uygun Twitter'da öne çıkan tweetleri sizler için derledik.

Kimisini çok yakından tanıyoruz, kimi ise söylediğiyle değerli kılıyor kendini... İşte o tweetler...

8 Mart #DünyaEmekçiKadınlarGünü nün Hikayesi

19. yüzyılda işçilerin çalışma ortamları olabildiğine kötüdür

calışma-şartları-zordur-kadınlar-günü

8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York şehrinde 40.000 kadın dokuma işçisi…

Daha iyi şartlarda çalışma amacıyla greve başlar… pic.twitter.com/NGFJmlCsay — Viyan*Nur (@n_gorgu) 8 Mart 2018

36 bin kız çocuğunun hayatına dokundu, okumalarını meslek sahibi olmalarını sağladı. Gözlerini yumduğunda 29 bin üniversite öğrencisine burs veriyordu. 28 kız yurdu, 56 okul yaptırdı.



EMEKtar TürkKadını#8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü pic.twitter.com/5eXPmsFt0u — Duyguş 🇹🇷 (@Duyguysa_varim) 7 Mart 2018

Kadınlar kendini geliştirmeli ve uçmayı öğrenen kuşlar gibi hayata atılmalı. Kadının gülüşü, göz yaşı, anneliği, gelin olması...Bunlar tamam. Fakat kadının emeği, azmi, idealleri, onuru da çok kiymetli. Hatta daha da kıymetli olmalı. #8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü — Ümmiye koçak (@ummiyekocak) 8 Mart 2018

Tüm kalbimle diliyorum ki; bolluk ve iyilik getirsin günümüz #8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü 🙏🏻🌈 — Demet Evgar (@dmtevgar) 8 Mart 2018

Bir gün değil her gün saygı!#8martdünyakadınlargünü — Furkan Palalı (@fpalali) 8 Mart 2018

Sadece bir gün değil her gün Kadınların değerini bilmek dileğiyle... #8MartDünyaKadınlarGünü pic.twitter.com/dVE1RmJke2 — Hayat'a Dair (@puf_noktalar) 8 Mart 2018