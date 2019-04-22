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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kampüs
22.04.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

64 yaşında üniversite mezunu oldu

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64 yaşında üniversite mezunu oldu

İlkokul mezunu ressam, 64 yaşında üniversite diploması aldı.

İzmit'te 

yaşayan, ilkokul mezunu olmasından rahatsızlık duyan ressam Şaziye Şahin, 53 yaşında eğitimine devam etme kararı alıp, sırasıyla ortaokul ve lise eğitimini tamamladı, ardından üniversiteyi kazanıp, 64 yaşında mezun oldu. Ressam Şahin, açtığı sergilerde sanatseverlere eğitim durumunu söylemeye çekindiği için okumaya karar verdiğini ifade etti.

İzmit'te yaşayan, atölyesinde yaptığı yağlı boya tabloların yanı sıra tasarladığı cam ve takı ile seramik süs eşyalarıyla sergi açan ilkokul mezunu Şaziye Şahin (73), sanatseverlerin eğitim durumunu sorması üzerine, bundan rahatsızlık duydu. 53 yaşında eğitimine devam etme kararı alan Şahin, Açık Öğretim ile ortaokulu bitirdi. Ardından Açık Öğretim Lisesi'ne başlayıp, lise eğitimini tamamlayan Şahin, 60 yaşında Kocaeli Üniversitesi Seramik Cam ve Çini bölümünü kazandı. Bölümü 2'nci olan Şahin, daha sonra dikey geçiş sınavıyla aldığı iki yıllık eğitimi 4 yıla tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni kazanan Şahin, 64 yaşında üniversiteden mezun oldu.

"Hayatıma üniversite mezunu ressam olarak devam ediyorum"

İlkokul mezunu bir ressam olduğu için bazı sergilerinde eğitim durumunu söylemeye çekinince okumaya karar verdiğini ifade eden Şaziye Şahin, şunları söyledi:

"1995 yılında konservatuvar bünyesinde plastik sanatlara başladım. Önce seramikle başladım, ardından temel sanat eğitimi alırken desen dersleri, yağlı boya resim ve daha sonra da heykel ile ilgilendim. 15 yıl boyunca sanat üzerine eğitim aldım. Konservatuvara bağlı olduğum için de her sene sergi açıyordum. Sergide benim eserlerim tanınıyordu, ben tanınıyordum, ama beni kendi içimde rahatsız eden bir şey vardı. Ben bunları yaparken ilkokul mezunuydum, bu benim elimde olan bir şey değildi. Arkadaşlarım biliyordu ama başkaları eğitim durumumu sorduğunda geçiştiriyordum. Baktım ki sanat alanında baya ilerliyorum, sonra kimseye söylemeden açık öğretimde ortaokulu bitirdim, liseyi bitirdim. Üniversite sınavına girdim ve Kocaeli Üniversitesi Seramik Cam Çini Bölümü'nü kazandım. Çok değerli bilgiler aldım, temel seramik dersleri aldım. Orası iki yıllıktı, 4 yıllık diploma almam gerekiyordu, yani ben onu istiyordum doyamadım okumaya ve dikey geçişle Anadolu Üniversitesi'ne İşletme Fakültesi'ne gittim oradan mezun oldum. Ondan sonra durmadan sanata devam ettim. 64 yaşında mezun oldum. Hayatıma üniversite mezunu ressam olarak devam ediyorum."

"Duygularımı resimle yansıtıyorum"

Yaklaşık 2 yıl da sulu boya dersi aldığını belirten Şahin, "Bana herkes Picasso, Dali gibi çalışıyorsun diyor. Ben eserlerimde hiçbir zaman kopya yapmadım. Çünkü benim içimde inanılmaz bir şekilde bir duygu yoğunluğu var. Hatta panik ataklar geçiriyorum bu yoğunluktan dolayı. Yaşamın her oluşumunda, havadan bile etkileniyorum, benim içim dolu. O yüzden Picasso'dan esinlendin dedikleri zaman hayır diyorum. Benim elim boyaya, kaleme gittiği anda orada içimden dışarıya çıkıyor o eserler. O yüzden ben Picasso gibi diyemeyeceğim kendim için, alegorik diyebilirim belki o da sembolik bir şekilde duygularımı yansıtan bir dil olduğu için. Ben tamamen duygularımı yansıtıyorum resimlerime; yaşadıklarımı yansıtıyorum, yaşayamadıklarımı yansıtıyorum. Hayat bana çok güzel günler göstermedi. Ben hep mücadele ederek bu günlere geldim ve daha hala da mücadele ediyorum, bir dakika bile durup zaman geçirmem. Aynı zamanda takı da tasarlıyorum. Seramik takılar yapıyorum, cam takılar yapıyorum, kağıt takılar yapıyorum şimdilerde ne modaysa onu yapıyorum. Zamanla her şey değişiyor, zaman neyi gerektiriyorsa ben onu yapmaya çalışıyorum. O yüzden yaratıcılık sıkıntısı çekmiyorum, her şeyi yapabiliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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