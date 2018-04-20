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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler60 ülkeden 200 öğrenci katıldı... Tam 450 bin kilometre gittiler
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Kampüs
20.04.2018 - 10:32, Son Güncelleme:

60 ülkeden 200 öğrenci katıldı... Tam 450 bin kilometre gittiler

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60 ülkeden 200 öğrenci katıldı... Tam 450 bin kilometre gittiler

Üniversite öğrencilerine unutamayacakları bir deneyim yaşatan Red Bull Can You Make It? 2018 Amsterdam’daki son durağında tamamlandı.

60 ülkeden 200 öğrenci takımının yarıştığı macerada İsveçli G I T takımı 4 bin 140 kilometre kat ederek birinciliği kazandı. Türkiye’den üç takımın yarıştığı yarışmada, üniversite öğrencileri para yerine Red Bull kutularını takas ederek Avrupa’yı bir uçtan bir uca geçmeye çalışıyor. Bu yıl Avrupa’nın beş farklı noktasından 10 Nisan 2018 tarihinde başlayan yarışma 17 Nisan’da takımların 450 bin kilometre yol kat etmeleriyle son buldu.

Bir hafta içerisinde 5 farklı başlangıç noktasından yalnızca Red Bull kutularını takas ederek Amsterdam’a ulaşmaya çalışan 60 ülkeden 200 öğrenci takımı Red Bull Can You Make It? maratonunu tamamladı. 459 bin 399 kilometre kat ederek 20 bin 658 kutu Red Bull takas eden 200 takımdan 198’i Amsterdam’daki bitiş çizgisini gördü. Türkiye’den de 3 takımın yarıştığı kıyasıya yarışmayı İsveçli G I T takımı kazandı.

Yol boyunca tüm ihtiyaçlarını Red Bull kutularını takas ederek gideren takımlar eğlenmeyi de ihmal etmedi. Red Bull karşılığında paraşütle atlayan, Alplerde kayak yapan, kapalı alanda sörf yapan takımlar, 40 kadar ulaşım aracı kullanarak 51 ülkedeki altı kontrol noktasını geçerek Amsterdam’a ulaştı.

Birinciliği kazanan G I T takımı, toplamda sadece 23 kutu Red Bull takas ederek 4 bin 140 kilometreyle Amsterdam’a ilk ayak basan takım oldu. İsveçli takımı, Free Riders ve Naughty Boys takip etti.

Red Bull Can You Make It?’e Türkiye Bilkent Üniversitesi’nden Weirdos, Pamukkale Üniversitesi’nden Traventines ve Yıldız Teknik’ten Highones katılmıştı.

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